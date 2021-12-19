Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Португальское издание Público, в результате собственного расследования установило, что 55-летний российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, получил гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев.



Процесс получения гражданства, по словам автора публикации, длился более полугода, с апреля 2020-го до конца апреля 2021 года. Журналист говорит, что лично видел документы Абрамовича о натурализации.



«Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», - подтвердил изданию РБК источник в окружении бизнесмена.

Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии, говорится в расследовании издания Público.

В 2018-м году Абрамович, ранее жил в Великобритании, но, столкнувшись с трудностями при продлении британской визы, переехал в Тель-Авив. Он получив израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении.

Роман Абрамович активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности. Как пишет Público, в последние годы Роман Абрамович сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.