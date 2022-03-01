Роскомнадзор снова начал замедлять трафик Twitter в России

Роскомнадзор начал замедлять трафик сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России на стационарных компьютерах из-за распространения "недостоверной общественно значимой информации" о происходящем в Украине. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Снять ограничения в Роскомнадзоре обещают после "полного удаления" соцсетью "запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму".

От социальной сети TikTok ведомство требует исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.

"В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", – говорится в сообщении ведомства в телеграме.

Роскомнадзор уже замедлял трафик Twitter в России в марте 2021 года. Такое решение ведомство объясняло тем, что хочет принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от "влияния противоправного контента". Решение впоследствии было отменено – после того, как служба модерации социальной сети удалила большую часть материалов, которые вызывали претензии надзорного ведомства.

25 февраля 2022 года Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, а вечером того дня сообщил, что начал замедление трафика "в связи с цензурой российских СМИ на платформе". Причиной тому стало то, что соцсеть ограничила аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".