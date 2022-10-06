Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта «Эхо»

В Праге проходит отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.

Это первая встреча Пашиняна и Алиева после нападения Азербайджана на Армению несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, продвинувшись в Джермуке и Сюнике.

Однако до этой официальной четырехсторонней встречи у Алиева и Пашиняна сегодня уже были определенные контакты, в частности, турецкая делегация распространила в социальных сетях кадры, на которых видно, как Алиев и Пашинян беседуют, за столом сидят также президент Турции и премьер-министр Венгрии, на каком-то этапе к ним присоединяется и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подробности этих бесед, как и официальных переговоров, пока не сообщаются, однако азербайджанской службе Радио Свобода удалось поинтересоваться у президента Азербайджана, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом. Ильхам Алиев, который до этого уже побеседовал с премьер-министром Армении, вновь заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.