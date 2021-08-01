«Роскосмос» считает, что МКС стареет и нужна новая станция

Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительные риски, сообщил «Роскосмос». Предположительный срок завершения эксплуатации МКС - 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.

Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции и включить ее эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции «Роскосмос» поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС.

Ранее в субботу сообщалось, что новый российский модуль «Наука» окончательно подготовлен к работе, в нем выполнена очистка воздуха, и в него вошел экипаж.

Лабораторный модуль «Наука» была одним из главных долгостроев в российской космонавтике. Первоначально срок начала его работы на орбите был назначен на 2007 год, в 2017 году проект проект находился на грани закрытия. Наконец, 29 июля 2021 года он был пристыкован к МКС.