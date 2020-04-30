Почти половина россиян не одобряют антивирусные меры президента и правительства – "Левада-Центр"

48% россиян недовольны мерами президента и правительства для борьбы с эпидемией коронавируса: 30% считают их недостаточными, 18% – избыточными. Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", опубликованный "Открытыми медиа". В крупных городах, как показал апрельский опрос, уровень недовольства действиями федеральных властей по борьбе с коронавирусом еще выше – 61%. Одобряют антивирусные меры президента и правительства 46% россиян.

Действия мэров и губернаторов участники опроса оценивают немного выше: 50% считают их адекватными ситуации, 30% – недостаточными, 15% – избыточными. Доверие к местным властям в Москве и других крупных городах также ниже, чем в сельской местности.

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий президента и правительства: "Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению".

О растущем неодобрении гражданами действий Кремля свидетельствуют и данные ВЦИОМ. По последним данным государственной социологической службы, доверие к Владимиру Путину находится на рекордно низком уровне – 28,3%. Единственные политики, кому россияне в последние месяцы стали доверять больше, – премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По просьбе "Открытых медиа" социологи "Левада-Центра" также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян. Выяснилось, что 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился: 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате. Только 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.

Изменения рабочего графика сильнее коснулись занятых в частном секторе. 59% работающих в нем респондентов, сказали, что их жизнь изменилась, 40% работают как прежде. Для работников госсектора эти доли разделились почти поровну – 52% и 48% соответственно.