В Азербайджане по запросу России задержали 20-летнего Хаяла Васильева

В Азербайджане возле собственного дома в городе Сумгаит силовики по запросу российских властей задержали 20-летнего Хаяла Васильева, которого десять лет назад из детского дома в России увезли родственники, пишет Sota со ссылкой на друзей правозащитника Грегори Винтера.

Его выдачу российские власти запросили для прохождения им срочной военной службы. Суд в Баку рассмотрит вопрос об экстрадиции Васильева 16 ноября.

Хаял Васильев является гражданином России. В 2006 году Винтер поселил у себя Васильева и его отца. Позднее отец получил срок, а мать отказалась от него, после чего Винтер передал Хаяла в социальный приют для детей.



Винтер нашел бабушку и дедушку Васильева, которые проживали в Азербайджане. После того, как начался процесс оформления документов на опекунство, органы опеки перевели Хаяла в детский дом вдали от Череповца, где тайно удерживали на протяжении длительного времени, утверждает Винтер. О местоположении мальчика правозащитник, по его словам, смог узнать лишь через судебные разбирательства, а cам процесс оформления опекунства закончился только в 2013 году.



Родственники Васильева продали квартиру, чтобы навестить мальчика. Потом им удалось вывезти его в Азербайджан. При этом за последующие десять лет Хаялу Васильеву не удалось получить азербайджанское гражданство.

«Важные истории» ранее писали, что аппарат полпреда президента России в Центральном федеральном округе спустил региональным органам власти план по вербовке на войну против Украины. Обеспечивать нужное количество новобранцев, как утверждается, было предложено за счет получивших паспорт России мигрантов, банкротов, должников, безработных и представителей других уязвимых социальных слоев общества.