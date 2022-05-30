Россия пообещала платить по госдолгу по схеме платежей за газ в рублях

Россия будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке. Об этом сообщил газете "Ведомости"глава Минфина России Антон Силуанов .



"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — уточнил Силуанов.

Чтобы получить платеж в оригинальной валюте, инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

Инвесторы могут не согласиться с этой схемой, тогда неисполнение долговых обязательств будет означать технический дефолт — заёмщик обязан отдавать деньги по схеме в соответствии с первоначальным договором.

24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.

В ответ Силуанов заявлял, что Россия продолжит обслуживать свой госдолг в рублях.

Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными".

Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.