Россия дала правительству «Талибана» скидку на пшеницу и нефтепродукты

Российское правительство договорилось с правительством движения "Талибан" в Афганистане о поставке в страну пшеницы, сжиженного природного газа, дизельного топлива и бензина. При этом Москва предложила талибам скидку на нефтепродукты по сравнению с мировыми ценами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра промышленности талибов Нуриддина Азизи.

"Талибан" признан в России террористической организацией. Однако движение уже больше года контролирует власть в Афганистане после падения международно-признанного правительства Ашрафа Гани. Москва стала одной из немногих стран, оставивших открытым своё посольство в стране. Делегации талибов регулярно посещают Россию, в том числе они были на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Азизи, Россия согласилась поставлять Афганистану ежегодно два миллиона тонн пшеницы, по одному миллиону тонн дизельного топлива и бензина и 500 тысяч тонн сжиженного газа. Он отказался назвать стоимость соглашения, отметив только, что Москва согласилась предоставить скидку по сравнению с мировыми ценами.

Неизвестно, как будет оплачена сделка. Афганистан фактически отрезан санкциями от мировой финансовой системы. Соглашение с Москвой — первый известный крупный контракт после прихода талибов к власти. Ранее Вашингтон анонсировал создание специального фонда, в который пойдёт часть замороженных международных резервов афганского правительства, чтобы оплачивать закупку критически важных товаров для страны.

Москва сделку не комментировала. Финансирование террористов запрещено сразу несколькими статьями российского уголовного кодекса. Год назад, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что позиция России — двигаться в направлении исключения талибов из списка террористов.