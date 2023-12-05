Россия и Иран подписали декларацию о противодействии санкциям

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Абдоллахиан на встрече в Москве подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций. Лавров отметил, что документ позволит усилить взаимодействия двух стран в борьбе с «незаконными» ограничениями, «которые США и их союзники сделали заменой дипломатии».

Иран находится под международными санкциями уже более 40 лет, со времен исламской революции 1979 года.

До февраля прошлого года Тегеран был мировым лидером по числу лиц и компаний, которых затронули ограничения. По подсчетам аналитиков Castellum.AI, к 22 февраля 2022 года против Ирана были введены более 3600 санкций, против России – почти 2700.

После нападения на Украину мировым лидером по ограничениям стала Россия. С февраля 2022-го по октябрь 2023 года в отношении России были введены 15 200 санкций, против Ирана ­­– чуть более тысячи.

7 декабря в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прибудет президент Ирана Ибрахим Раиси. Иранские СМИ пишут, что визит по приглашению Путина будет однодневным. Основными темами, как ожидается, станут конфликт Израиля с группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, а также война России против Украины.

Это будет второй визит Раиси в Москву после вступления в должность. Предыдущий раз президент Ирана был России в январе 2022 года.