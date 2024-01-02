Россия массированно атаковала Киев и Харьков

В ночь на 2 января Россия провела массированную ракетную атаку по территории Украины. Основными целями были Харьков и Киев.

По сообщению киевских властей, из-за падения обломков ракет в городе пострадали как минимум 10 человек. Предположительно, было попадание в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Зафиксированы перебои с поставкой электроэнергии и воды.

В Харькове сообщается о повреждении нескольких многоквартирных домов. Известно об одном погибшем и не менее 20 пострадавших.

По предварительным данным, атака осуществлялась ракетами «Кинжал».

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