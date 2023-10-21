Россия может ограничить выезд за границу для молодых хоккеистов

Министерство спорта и Госдума России разработают правовые акты, ограничивающие выезд за рубеж для молодых хоккеистов. Об этом на форуме в Перми заявил министр спорта Олег Матицын, пишет РБК.

По словам Матицына, необходимо создать условия, которые позволяли бы игрокам реализовывать свои таланты и получать материальную поддержку в России. О том, будут ли возможные ограничения касаться любых выездов за рубеж или только переходов в зарубежные клубы, чиновник не уточнил.

19 октября президент России Владимир Путин на совете по спорту в Перми заявил о необходимости разобраться с «дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу».

В свою очередь в Федерации хоккея России сообщили РБК, что агенты без лицензий вывозят игроков в Северную Америку. Прошедшим летом, играть за Национальную хоккейную лигу, которая объединяет клубы США и Канады, уехали более десяти молодых российских хоккеистов.