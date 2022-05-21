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Россия остановила поставки своего природного газа в Финляндию
Россия прекратила поставки газа в Финляндию, подтвердила в субботу утром финская государственная газовая компания Gasum. Теперь cнабжение будет осуществляться из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию с Эстонией.
Ранее на этой неделе, 17 мая, Gasum объявила об отказе оплачивать счета за поставляемый газ в рублях, как того требовал «Газпром».
Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт был продлен до конца 2031 года. Хотя большая часть потребляемого Финляндией газа до сих поступала из России, на долю этого топлива приходится лишь около 6 процентов от общего энергопотребления страны, отмечает «Немецкая волна».
По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля нынешнего года все страны, которые правительство признало «недружественными», обязаны вести расчеты за газ только в рублях. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему. Финляндия исполнять требование отказалась, сочтя его нарушением условий контракта. Gasum решила передать споры по договору в арбитраж.
Речь идет об оплате газа с конвертацией «Газпромбанком» иностранной валюты в рубли. Болгария и Польша, которые также не согласились с новыми условиями Москвы, были отключены от поставок ранее.
- Новые российские требования прозвучали в ответ на жесткие западные санкции после начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля. Кроме того, на днях Финляндия – после десятилетий нейтралитета – подала заявку на вступление в НАТО. Это привело к заметному обострению отношений между Москвой и Хельсинки.
Другие новости дня
Россия намерена производить выплаты по решениям ЕСПЧ только в рублях
Законопроект о предельном сроке исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнят нормой о том, что выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях.
Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, такие поправки будут подготовлены ко второму чтению.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», - написал Клишас в Telegram-канале.
Первое чтение документ прошел 18 мая. Госдума приняла пакет из двух законопроектов, которые предусматривают, что вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, отмечает издание «Коммерсантъ».
16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Позже стало известно, что с 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участницей (высокой договаривающейся стороной) Европейской конвенции по правам человека.
Центр европейских исследований: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС преждевременно
Действующий в Брюсселе Центр европейских политических исследований (CEPS) подготовил оценку заявки Грузии на получение статуса страны-кандидата в ЕС, пишет SOVA. Ранее организация уже опубликовала анализ по заявкам Украины и Молдовы. В Центре пришли к выводу, что Евросоюз должен предоставить статус и Киеву, и Кишиневу.
«Но Грузия – это парадокс. С одной стороны, реализация экономической части Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС впечатляет. В этом отношении она превзошла не только Украину и Молдову, но и некоторые страны-кандидаты на Западных Балканах. Она в значительной степени устранила коррупцию, добившись лучших результатов, чем многие государства-члены ЕС.
С другой стороны, ее политический режим в течение многих лет противоречил фундаментальным ценностям ЕС в отношении функционирования демократических институтов и верховенства права. В основе проблем лежит концентрация эффективной политической власти в руках неизбираемого, неподотчетного олигарха Бидзины Иванишвили, воплощающая парадигму захвата государства», - говорится в оценке CEPS.
Далее CEPS пишет о практике подкупа избирателей в Грузии и о политическом кризисе в стране. Еще одной тревожной особенностью режима авторы называют его вмешательство в решения судов высокого уровня в отношении оппозиционных политиков и ведущих представителей СМИ. Последний случай произошел 16 мая, когда к 3,5 годам был приговорен гендиректор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. В докладе отмечается, что это произошло всего через несколько недель после подачи заявки Грузии на членство в ЕС и примерно за три недели до ожидаемой публикации заключения Еврокомиссии.
«Можно было бы ожидать, что историческое решение подать заявку на членство в ЕС будет сопровождаться сигналами о том, что теперь Грузия решительно настроена на реформирование политической и судебной практики в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Вместо этого единственной заметной новостью является кейс Гварамия, который даже выглядит как акт провокации, сигнализирующий о явном стремлении правительства стать государством-траблмейкером [создающим проблемы]».
CEPS добавляет: вряд ли можно было вообразить более опасный шаг, который можно было бы предпринять на этом этапе. На этом фоне авторы приходят к заключению, что предлагать Грузии начать официальный процесс присоединения к ЕС преждевременно. «Для этого придется подождать новой и более благоприятной политической среды в Грузии, характеризующейся подлинно демократической культурой и независимой судебной системой, пользующейся уважением населения», - говорится в документе.
Центр Тбилиси перекроют на четыре дня из-за празднования Дня независимости
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено с понедельника в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости 26 мая. Об этом сообщает Департамент патрульной полиции МВД Грузии.
С 00:00 23 мая движение будет запрещено на площади Свободы и проспекте Руставели вплоть до площади Первой Республики. Также движение будет ограничено на всех улицах, прилегающих к проспекту Руставели. С 25 мая перекрыта будет и площадь Первой Республики.
Транспорт сможет передвигаться по улицам Бараташвили и Табукашвили в направлении улиц Мераба Костава и Санапиро. Следующие с Мтацминда машины смогут продолжить движение к площади Горгосали через улицу Асатиани. С улицы Коте Абхази на Бараташвили можно будет выехать по Серебряной улице.
Пандус, ведущий с Правой набережной на Бараташвили, будет закрыт. Водителям предлагают продолжать движение в направлении улицы Вахтанга Горгасали. Что касается подъема Бараташвили, после выезда на мост машины смогут повернуть только на пандус у Дома юстиции и с его помощью спуститься на Правую набережную.
Транспортные средства, движущиеся в сторону Мтацминда, смогут передвигаться по улицам Меликишвили, Джанашия, Тархнишвили и Човелидзе, а откуда – в направлении Чонкадзе. С проспекта Чавчавадзе в направлении набережной транспорт будет двигаться по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава.
С 27 мая, после демонтажа всех праздничных декораций, ограничения будут полностью сняты, а движение будет осуществляться по привычной схеме.
Сразу два землетрясения произошли сегодня утром в Грузии
Сразу два землетрясения произошли в Грузии сегодня утром, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
В 06:12 по тбилисскому времени подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы недалеко от города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) в 9 км от села Андезити.
Спустя два с половиной часа, в 08:42, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 14 км к юго-западу от города Дедоплисцкаро (Кахетия).
В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а во втором – 43 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
В июле Германия поставит Украине самоходные зенитные установки
В июле Германия передаст Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, предназначенных для прикрытия сухопутных сил от воздушных атак. Об этом передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства обороны Германии.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила об этом министру обороны Украины Алексею Резникову во время их разговора по видеосвязи. Gepard станут одним из первых видов тяжелых вооружений, поставленных Германией Украине. Ранее Берлин объявил о готовности передать Украине самоходные артиллерийские установки.
В конце апреля правительство Германии под давлением сторонников более масштабной помощи Украине, решило выделить Киеву 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) и самоходные зенитные установки. Когда Украина получит САУ неизвестно, хотя уже началось обучение украинских экипажей, которые будут на них воевать.
Украина также должна получить достаточно боеприпасов для зенитных установок Gepard. В Германии они были сняты с вооружения несколько лет назад. Значительное их количество находится в арсеналах Бундесвера.
В Риге прошло шествие «За освобождение от советского наследия»
В Риге в пятницу прошло шествие «За освобождение от советского наследия». В нем приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает издание Delfi.
Участники шествия требуют снести «Монумент освободителям» и другие советские памятники по всей стране. Организаторы акции также выдвигают требования переименовать названия улиц, площадей и скверов, которые носят имена советских политических деятелей, и принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства нелояльных государству граждан.
Во время шествия полицией были задержаны трое человек. Один из них лег на пути колонны и пытался преградить ей путь, другие выкрикивали лозунги и показывали флаг России на телефоне.
Ранее рижская дума приняла решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от войск нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Парламент Латвии, Сейм, уже проголосовал за то, чтобы снос вообще стал возможным. До 13 мая монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.
Грузия и США подписали десятилетнюю концепцию «Оборона и сдерживание»
Представители министерств обороны Грузии и США подписали в Тбилиси новый документ, который на десять лет определит сотрудничество в военной сфере, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Подписи под документом «Концепция инициативы «Оборона и сдерживание» поставили первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.
«Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в области безопасности на ближайшие годы», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Замминистра обороны Грузии отметила, что оформленный документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», которая была подписана в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США.
Глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с американской делегацией отметил стратегический характер сотрудничества с США в оборонной сфере и поблагодарил американскую сторону за поддержку.
- Двусторонние консультации высокого уровня по обороне между Грузией и США проводятся ежегодно, для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.
Минобороны России заявило о взятии под контроль завода «Азовсталь»
Минобороны России заявило, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего плен сдались 2439 украинских военных, которые находились на территории завода.
Как заявили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину о «полном освобождении» завода.
Украинские военные, которые находились на территории «Азовстали», начали сдаваться в плен 16 мая. Их дальнейшая судьба неясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с «Азовстали» планируют вернуть домой через процедуру обмена.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка «Азов». 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
- Бойцы полка «Азов» и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
- Формирование «Азов» было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Каспаров и Ходорковский признаны «иностранными агентами»
Министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» оппозиционера, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского.
Они признаны физическими лицами-«иноагентами». Этот реестр начал пополняться недавно, в нем сейчас 7 человек. Ходорковского Минюст РФ связал с Украиной, Каспарова – с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.
Каспаров и Ходорковский живут за границей. Они активно выступают против Владимира Путина и войны в Украине. Сегодня в Вильнюсе с их участием была создана новая организация российских эмигрантов под названием Российский комитет действия.
Страны G7 выделят 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины
Страны «Большой семерки» (G7) пообещали выделить 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном после встречи министров финансов стран G7.
«Мы будем продолжать отстаивать интересы Украины на протяжении всей этой войны и по ее завершении, и готовы делать больше по мере необходимости», – заявили министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки».
По оценкам Украины, ей требуется около 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать выплату зарплаты государственным служащим и работу администрации.
Во время встречи также обсуждалась возможность введения новых санкций против России. Представители стран G7 обсудили предложения по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей, в том числе введение поэтапного эмбарго, формирование картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть и введение пошлин на импорт российской нефти.
В апреле экспорт российского угля в Китай увеличился вдвое
В апреле 2022 года Россия продала Китаю в два раза больше угля, чем в марте. Для Китая покупать российский уголь дешевле, чем добывать собственный. Об этом рассказал телеканал CNN.
Согласно данным аналитического центра Refinitiv, на которые ссылается CNN, Китай в апреле закупил у России рекордное количество угля - 4,42 миллиона тонн, почти вдвое больше, чем в марте. По этому показателю Россия обогнала Австралию, став вторым поставщиком угля для Китая после Индонезии.
Сразу после российского вторжения в Украину торговля углем между Китаем и Россией сократилась. Западные страны начали вводить санкции в отношении России - и Китай сначала сократил поставки, чтобы оценить риск вторичных санкций.
Вскоре опасения Китая исчезли, так как Европа и сама не спешила с запретом на импорт энергоносителей из России. Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза наступит только в августе 2022 года.
Поскольку в мире уменьшается количество желающих покупать российский уголь, те, кто готов его импортировать, «платят гораздо более низкую цену по сравнению с углем из других источников», говорит ведущий аналитик отдела исследований рынка угля Лондонской фондовой биржи Тоби Хассалл.
По данным китайского аналитического центра MySteel, на которые ссылается CNN, в апреле тонна российского угля премиум-класса, доставленная в порт Цзинтан на севере Китая, стоила 403 доллара, американского - 475 долларов, а тонна угля, добытого в самом Китае, - 423 доллара.
В дальнейшем тенденция сохранится. По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, в 2022 году объем экспорта угля из России в Китай увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом: с 55 до 71 миллиона тонн.
Китай является крупнейшим в мире добытчиком и потребителем угля. В 2021 году объем добычи угля в стране достиг рекордных 4,07 миллиарда тонн. В 2022 году Китай планирует добыть еще больше - 4,4 миллиарда тонн
Йеппе Кофод: Дания откроет посольство в Грузии
Дания откроет посольство в Тбилиси. Об этом министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
По данным пресс-службы МИД Грузии, главные дипломаты двух стран в ходе переговоров обсудили двустороннее сотрудничество, отметив, что в последние годы оно приобрело особую динамику.
«В связи с этим была подчеркнута важность взаимного обмена визитами и еще раз подтвержден визит министра иностранных дел Дании в Грузию в марте этого года. Был отмечен растущий интерес и поддержка Дании в отношении Грузии и ЕС, «Восточного соседства» в целом, что надлежащим образом отражено в стратегических документах датской внешней политики. Министры договорились об активных связях для дальнейшего развития двусторонних отношений», - говорится в сообщении, которое приводит SOVA.
Йеппе Кофод также прокомментировал встречу в своем Twitter:
«Дания откроет посольство в Грузии! Был рад встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Турине и лично сообщить ему новости. Борьба за стабильность и демократию в странах Восточного фронта важнее, чем когда-либо. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку».
Выпускники школы после «последнего звонка» попали в аварию в Боржоми - есть жертвы
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми - один из них погиб, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Выпускники в Грузии 20 мая отмечают «последний звонок». По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15.00 столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку, передает ТВ 9.
Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. С множественными травмами в больницу доставлена девушка, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.
По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации».
Австралия и Канада сообщили о первых случаях оспы обезьян
В Австралии выявили первый случай заражения оспой обезьян. По данным медиков, заболел 40-летний житель штата Новый Южный Уэльс, накануне вернувшийся из Европы.
Впервые вирус также выявили в Канаде. Правительство сообщило о двух заболевших из провинции Квебек. Они вернулись из поездки в США.
Ранее вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Испании и Португалии. До этого несколько случаев вирусной инфекции, которая редко встречается в Европе, обнаружили в Великобритании. Известно о заразившихся в Италии, Швеции и США.
- Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция. Она передаётся контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 6 до 16 дней, иногда до 21 дня. У инфицированного появляется сыпь, которая может быть болезненной. Обычно болезнь протекает в лёгкой форме и проходит сама за две-три недели.
- Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от одного до 10 процентов. Большинство летальных исходов приходится на более молодые возрастные группы.
- От болезни нет специального лечения и вакцины. Считается, что вакцинация от натуральной оспы обеспечивает профилактику от обезьяньей.
- Впервые болезнь выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго.
Жители Чечни, Ингушетии и Дагестана жалуются на трудности пересечения границы с Грузией
Жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана, пишет портал Кавказ.Реалии.
В частности, житель Чечни на условиях анонимности рассказал изданию, что об ограничениях приезда в Грузию его предупредили уже российские пограничники, которые выпустили его из страны. Грузинская же сторона без официального обоснования его въезд не одобрила.
Сообщения о проблемах с пересечением границы опубликованы и в открытом доступе. К примеру, участники телеграм-чата «Владикавказ-Тбилиси» пишут, что на КПП проводят «фильтрационные мероприятия». И если жителей одних республик могут с трудом пропустить, то «жителей Чечни практически всех заворачивают».
«Буквально пару часов назад трех человек развернули на границе Грузии без объяснения причин. Рекомендовали вернуться через некоторое время. Видимо есть негласное распоряжение. Мужчинам (одиночки и группы из Чечни, Ингушетии, Дагестана) без конкретного основания (лечение, транзит) лучше пока не ехать», – пишет один из очевидцев.
16 мая в соцсетях была также опубликована видеозапись, в которой сообщалось, что особо предвзятое отошение грузинских пограничников вызывают «бородатые мужчины и женщины в хиджабах». Запрет распространяется даже на те случаи, когда люди проезжают Грузию транзитом и пытаются вернуться в Россию, заявили авторы ролика.
«Шофер говорил, чтобы женщины надели косынки посветлее, а мужчинам предлагали побрить бороды, если есть такая возможность. Они сказали, что грузинские пограничники не пропускают людей в закрытой черной одежде и с бородой. Нам не объяснили, почему, но всех пассажиров - 20 человек - вернули обратно», – рассказала на видеоролике женщина по имени Хавса, которая две недели назад пыталась через Грузию попасть в Дагестан.
Власти Грузии отрицают существование какого-либо запрета. Как заявила Кавказ.Реалии дежурная пограничной полиции Грузии, все граждане России имеют право на въезд при наличии вакцины от ковида или отрицательного ПЦР-теста. На уточняющий вопрос об особо тщательном досмотре жителей северокавказских республик она ответить не смогла и пообещала перезвонить в случае поступления новой информации, после того, как сотрудники пограничной службы закончат совещание.
Дежурный горячей линии по вопросам пересечения грузинской границы ответил, что сообщения о запрете приезда для жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана – «неправда и дезинформация». «Никаких проблем нет», – сказал он.
В марте текущего года глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, рассказывая о прибывающих в страну россиянах, заявил, что жители северокавказских республик используют Грузию как транзитную страну. О каких-либо ограничениях для них он не говорил.
«Очень много российских граждан из северокавказских республик – дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов, и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП «Ларс» на родину», – заявил тогда министр.
Ранее Россия отменила обязательное основание для выезда в Грузию через сухопутную границу. До этого российским путешественникам требовалось доказать, что они должны пересечь границу с целью обучения, лечения или работы.
- По информации Национальной администрации туризма Грузии, в апреле текущего года в страну прибыли 33 556 граждан России. По сравнению с 2021 годом, рост числа визитов россиян составил 294%. При этом в апреле допандемийного, 2019-го, до прекращения прямого авиасообщения Грузию посетили 113 138 россиян – почти в 3.5 раза больше, чем в текущем году.
В Южной Осетии почтили память жертв Зарской трагедии
В Южной Осетии прошла минута молчания в память о жертвах Зарской трагедии. 30 лет назад, 20 мая 1992 года, на Зарской дороге были расстреляны 33 человека, в том числе женщины, старики и дети.
У памятника жертвам Зарской трагедии прошел митинг памяти. Почтить память убитых к обелиску «Скорбящая мать» пришли сотни жителей Южной Осетии, в том числе избранный президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев, глава правительства Геннадий Бекоев и спикер парламента Алан Тадтаев.
Алан Гаглоев, выступая на митинге, отметил, что «таких тяжелых моментов в истории Южной Осетии было много». «Но мы не имеем право их забывать», – добавил он.
Гаглоев также сказал, что сегодня в Украине пробиваются корни неофашизма.
«Вчера осетинская земля забрала себе парня, героя, который воевал против фашизма на Украине. Сегодня мы тоже хороним еще одного воина. Но другого выхода у нас нет. Неофашизм нужно задушить на корню, иначе завтра он придет в наши дома», – заявил он, говоря о смерти на войне в Украине двух уроженцев Южной Осетии.
Путин наградил сепаратиста Моторолу орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении посмерно орденом Мужества Арсена Павлова, полевого командира сепаратистов "ДНР", известного как Моторола. Указ опубликован на портале правовой информации.
Моторола, гражданин России, получивший известность во время боёв в Славянске весной 2014 года, погиб в Донецке в 2016 году в результате подрыва взрывного устройства. Награждён он с формулировкой "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".
Кто именно ставил Мотороле задачи и какие - из указа не следует. Павлов был одним из участников вооружённого отряда под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина), который в апреле 2014 года захватил украинский город Славянск. Стрелков, бывший офицер ФСБ, утверждает, что действовал по собственной инициативе. Отряды сепаратистов, однако, получали помощь от России.
Это второй случай награждения в России известного командира сепаратистов. Ранее преемник Моторолы на посту командующего так называемым батальоном "Спарта" Владимир Жога получил звание героя России - также посмертно. Жога погиб в 2022 году, уже после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. В день Победы 9 мая Путин встречался с его отцом, который сейчас командует "Спартой".
- Ранее сообщалось, что Власти города Ухты в Республике Коми до конца мая могут принять решение о присвоении одной из городских школ имени Арсена Павлова. По словам главы администрации города Магомеда Османова, решение будет принято по итогам обсуждения в общественном совете при администрации. Имя Моторолы предполагается присвоить школе номер 13, в которой, как утверждается, он учился.
- В последние дни в ряде регионов России местные власти предложили переименовать или назвать улицы в честь других покойных командиров пророссийских сепаратистов – главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко и Владимира Жоги.
«Медиазона»: в войне с Украиной погибли не менее 2622 российских военных
На 20 мая в ходе войны России с Украиной погибли не менее 2622 российских военнослужащих. Потери подсчитали издание "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров. Они проанализировали только публичные сообщения о смерти военных. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ.
Чаще других гибли военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области. Подсчёты "Медиазоны" и Би-би-си показывают, что в этих региона средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет больше 12 процентов населения страны, в сводках три и 14 соответственно.
Среди проанализированных сообщений о смерти в 491 случае речь идёт о гибели офицеров. Это примерно пятая часть от общего числа погибших. Четверть из них – старший офицерский состав – майоры, подполковники и полковники.
Подтверждены случаи гибели генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора из 8-й армии Владимира Фролова. Также известно о гибели замкомандующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.
Министерство обороны России на данный момент сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1351 человек.
Минобороны Украины утверждает, что с начала вторжения Россия потеряла почти 29 тысяч человек. Данные о своих потерях украинское ведомство не приводит.
Российское Минобороны утверждает, что Украина потеряла более 20 тысяч человек.
Проверить данные сторон в условиях боевых действий невозможно. Британская разведка на днях выступила с утверждением, что вышла из строя до трети группировки, собранной Россией перед вторжением в Украину в феврале. Речь идёт о потерях не только убитыми, но и ранеными, а также о выведенной из строя военной технике.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Россия с 21 мая прекращает поставки газа в Финляндию
Россия остановит экспорт газа в Финляндию утром 21 мая. Об этом сообщает финская государственная энергетическая компания Gasum.
"В пятницу, 20 мая, ООО “Газпром экспорт” уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая 2022 года в 4 часа утра", — говорится в заявлении компании.
По словам генерального директора Gasum Мики Вильянена, компания была готова к этой ситуации. В течение летнего сезона она будет поставлять природный газ через эстонский трубопровод Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.
Во вторник, 17 мая, компания Gasum объявила, что не будет платить за газ в рублях, как требует "Газпром". Кроме того, у компаний есть серьёзные разногласия и по другим вопросам, говорится в сообщении. Gasum решила передать споры по контракту в арбитраж.
Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт продлили до 31 декабря 2031 года.
- По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля 2022 года все страны, которые правительство признало "недружественными", обязаны вести расчёты за газ только в рублях. В реальности речь идёт об открытии рублёвого счёта в "Газпромбанке", на который будут перечисляться средства, которые компании-покупатели газа по-прежнему будут переводить в евро или долларах. Согласно указу, если покупатель откажется платить по этой схеме, газ не будет считаться оплаченным и поставки ему остановят. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему, однако не все. Отказались, в частности, компании из Польши и Болгарии. "Газпром" приостановил поставки топлива в эти страны.
- На днях Финляндия - после десятилетий нейтралитета - подала заявку на вступление в НАТО.
- Природный газ составляет около 6 процентов в энергетическом балансе Финляндии. Отключение поставок российского газа в связи с этим менее болезненно для этой страны, чем для ряда других стран Европы, которые полагаются на газ в значительно большей степени.
При Сухумском горсобрании создали комиссию по наименованию и переименованию улиц
На заседании Сухумского городского Собрания 19 мая создана общественная комиссия при по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок. Об этом сообщается на сайте сухумской администрации.
Персональный состав комиссии на заседании озвучил председатель Горсобрания Ираклий Харчилава.
В состав общественной комиссии вошли: заместитель главы сухумской администрации Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент Абхазского государственного университета Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной службы, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, депутат Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.
«Эхо Кавказа» уже не раз рассказывало о так называемых «уличных боях» в Абхазии, когда в обществе разгорались споры после тех или иных переименований городских топонимов. Недавно общественность была возмущена решением депутатов Сухумского городского собрания о переименовании двух улиц – Сахарова и Шотландской.
Абхазский МИД: Грузия провоцирует конфликты между абхазскими госведомствами
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.
«В последнее время фиксируется повышенный интерес правительства Грузии с подачи западных советников к дискредитации органов государственной власти Республики Абхазия и провоцированию конфликтов между ними с использованием социальных сетей», – сказано в сообщении медиацентра абхазского МИДа.
В Сухуми утверждают, что среди анонимных аккаунтов в социальных сетях «прослеживается тенденция на противопоставление государственных деятелей друг другу, критика в адрес одних и восхваление других».
В заявлении сказано, что «подобная деятельность носит провокационный характер» и нацелена на «оказание негативного влияния на работу органов государственной власти Абхазии, понижение эффективности межведомственного взаимодействия».
В медиацентре абхазского МИДа, в открытии которого в марте текущего года приняли участие Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, призвали пользователей соцсетей «опираться на надежные и проверенные источники информации».
Ранее, перед вторым туром президентских выборов действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «внешние силы» маскируются под югоосетинскими, североосетинскими и российскими никами и «пытаются создать определенную напряженность».
США могут снять санкции с Минска для вывоза украинского зерна в ЕС
США и ООН рассматривают временное снятие санкций с белорусских производителей калийных удобрений, если Минск позволит экспорт украинского зерна в Евросоюз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Вашингтон утверждает, что снять санкции можно на полгода. В обмен украинское зерно станут перевозить по белорусской железной дороге до порта Литвы в Клайпеде.
США ввели ограничения на экспорт белорусских удобрений в прошлом году из-за миграционного кризиса и преследования оппозиции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш со своей стороны также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из украинских портов и уже встречался с властями России, Турции и Украины. Этот вариант также предусматривает временное снятие ограничений с экспорта белорусских и российских удобрений.
Украина – один из ведущих поставщиков пшеницы. Украинские власти заявляют, что с начала войны Киев не может отправить продовольствие покупателям, так как Россия блокирует порты на Чёрном море. Россия это отвергает и обвиняет в блокировке судов Украину. По оценке США у Украины сейчас скопилось 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для мирового рынка.
Компенсировать прерванные украинские поставки хотела Индия, но, по всей вероятности у неё не получится это сделать. В стране стоит аномальная жара и наблюдается дефицит продовольствия. В итоге Дели ввёл временный запрет на экспорт пшеницы.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Шойгу заявил о взятии под контроль Луганской области «в ближайшее время»
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу заявил, что российские военные близки к взятию под контроль всей территории Луганской области Украины. По его словам, "близится к завершению освобождение Луганской народной республики".
В последние дни идут ожесточённые бои в районе города Северодонецк, российские войска также наступают в районе города Попасная. Сообщается о больших разрушениях и жертвах среди мирного населения. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай опубликовал фотографии города Рубежное, недавно перешедшего под контроль российских войск и сепаратистов. По его словам, "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно". На фотографиях видны разрушенные и полуразрушенные здания. Гайдай не привёл оценок жертв среди мирных жителей, отметив, что остающиеся в городе жители стали "заложниками".
Сейчас российские войска контролируют примерно 90 процентов территории Луганской области. Американские специалисты из ISW ранее писали, что взятие Северодонецка - главная задача российских войск на ближайшее время после того, как провалился план широкого охвата всей группировки украинских войск в Донбассе.
Шойгу также заявил, что в Мариуполе на юге Донецкой области, бои за который шли почти три месяца, сдались в плен 1908 украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь". Украинская сторона называет происходящее "эвакуацией", утверждая, что впоследствии военные будут обменяны на российских пленных. Российская сторона об обмене не говорит. Красный крест и Human Right Watch называет вывезенных с "Азовстали" украинских военных пленными. Они доставляются на территорию, подконтрольную сепаратистам "ДНР", а некоторые - и на территорию России.
Командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко в видеообращении заявил, что Украина перед выходом бойцов с "Азовстали" поставила ряд условий. "Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - сказал Прокопенко. По его словам, оборона Мариуполя прекращена по приказу командования, чтобы сохранить жизни бойцов.
Российский министр обороны также заявил, что в связи с укреплением и возможным расширением НАТО в Западном военном округе до конца года будут созданы 12 новых частей и подразделений. Это первая конкретная мера, о которой объявили российские власти в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.
В Туркменистане усилили контроль за внешним видом и поведением женщин
С начала апреля власти Туркменистана значительно ограничили права женщин распоряжаться собственным телом. Об этом сообщают Би-би-си и Радио Азатлык - Туркменская служба Радио Свобода.
В четверг стало известно, что от сотрудниц госучреждений столицы Турменистана — Ашхабада требуют письменного обещания "воздерживаться от дополнительных способов усиления внешней привлекательности". Ранее подобные требования к женщинам выдвигались в других регионах страны.
По давлением властей работницы госучреждений обязуются не использовать косметику, не красить волосы, не делать маникюр, не надевать джинсы и облегающие платья — а вместо них носить широкую традиционную одежду и головные платки. Под угрозой увольнения женщины должны в кратчайшее время избавиться от накладных ногтей и ресниц и перекрасить светлые волосы в тёмный цвет.
При этом все запреты действуют негласно: никаких официальных распоряжений от властей республики не поступало — они и сейчас не комментируют происходящее. За соблюдением устных запретов следят местные чиновники и руководители учреждений.
Строгие требования к внешнему виду и поведению женщин в Туркменистане появились в начале апреля. В одном из регионов страны полицейские сообщили салонам красоты, что отныне введён запрет на введение ботокса, разглаживание морщин, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей. За нарушение требований владельцу салона грозит крупный штраф и 15 суток ареста. Полицейские не предъявили никаких документов, подтверждающих введение запрета.
В начале мая в этом же регионе полицейские задержали десятки пар за то, что они прилюдно держались за руки. Полиция обвинила их в нарушении традиционных устоев.
Следить за поведением молодых людей поручено и полицейским другого региона: они должны штрафовать близко сидящих парней и девушек за “аморальность поведения” в парках. Полицейские говорят, что поддерживают требования властей к внешнему виду женщин. По их мнению, девушки одеваются и ведут себя вызывающе, тем самым провоцируя преступления на сексуальной почве и добавляя им работы.
"Правильную" одежду требуют также в больницах Туркменистана. С середины мая пациентки должны носить широкие, длинные платья и платки-косынки. Форму нужно принести с собой, иначе женщине будет отказано в госпитализации.
С начала апреля в Туркменистане для женщин проводятся пропагандистские мероприятия, посвящённые туркменским традициям, "святости семьи", нормам этикета и воспитания.
- В марте 2022 года новым президентом Туркменистана стал 40-летний Сердар Бердымухамедов — единственный сын бывшего президента Туркменистана. "Туркмены надеялись, что их новый президент Сердар Бердымухамедов пойдёт более прогрессивным путем, чем его отец, но, к несчастью, ошиблись", — говорится в заявлении Международной федерации планирования семьи (IPPF).
- Туркменистан — одна из самых закрытых стран в мире. Государственные учреждения Туркменистана не предоставляют никакой статистики о здоровье женщин и гендерном равенстве. Согласно отчёту туркменского просветительского сайта о здоровье "Саглык", около 50% женщин Туркменистана лишены доступа к противозачаточным средствам. Исследование Фонда ООН в области народонаселения показало, что почти 60% туркменских женщин не имеют возможности принимать самостоятельные решения о контрацепции и согласии на секс.
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