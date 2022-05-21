Россия остановила поставки своего природного газа в Финляндию

Россия прекратила поставки газа в Финляндию, подтвердила в субботу утром финская государственная газовая компания Gasum. Теперь cнабжение будет осуществляться из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию с Эстонией.

Ранее на этой неделе, 17 мая, Gasum объявила об отказе оплачивать счета за поставляемый газ в рублях, как того требовал «Газпром».

Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт был продлен до конца 2031 года. Хотя большая часть потребляемого Финляндией газа до сих поступала из России, на долю этого топлива приходится лишь около 6 процентов от общего энергопотребления страны, отмечает «Немецкая волна».

По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля нынешнего года все страны, которые правительство признало «недружественными», обязаны вести расчеты за газ только в рублях. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему. Финляндия исполнять требование отказалась, сочтя его нарушением условий контракта. Gasum решила передать споры по договору в арбитраж.

Речь идет об оплате газа с конвертацией «Газпромбанком» иностранной валюты в рубли. Болгария и Польша, которые также не согласились с новыми условиями Москвы, были отключены от поставок ранее.