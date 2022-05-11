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Россия продолжила транзит газа через Украину после захвата одной из компрессорных станций
"Газпром" договорился с Украиной о транспортировке 72 миллионов кубометров газа за 11 мая. Накануне Оператор газотранспортной системы Украины пообещал прекратить транзит через одну из компрессорных станций, захваченных пророссийскими сепаратистами. Газ перенаправлен другим маршрутом, сообщили в российской госкорпорации.
Как сообщает "Интерфакс", "Газпром" и ГТС Украины договорились, что транзит 11 мая продолжится через газоизмерительную станцию "Суджа", контроль над которой остаётся у Украины. Транзит через захваченную газоизмерительную станцию "Сохрановка" был остановлен.
Проблемы с транспортировкой происходят на фоне волнения стран Западной Европы, что война в Украине может помешать поставкам российского газа через украинскую территорию, напоминает агентство dpa. Страны ЕС ужесточают санкции против российской экономики после вторжения, но не могут отказаться от газа полностью, обещая сделать это в будущем.
Согласно контракту с "Газпромом", за сутки Украина может транспортировать до 109 миллионов кубометров газа. На вторник заявка на транзит через "Суджу" и "Сохрановку" был 88,2 млн куб. А максимальный уровень транзита за текущий месяц был 2 мая - 98,9 миллиона кубометров.
Сокращение импорта на 18 процентов странами ЕС может быть компенсировано снижением расхода газа на фоне выросшей благодаря погоде ветрогенерации, отмечает "Интерфакс".
Другие новости дня
Украина и Армения вышли в финал «Евровидения»
Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал на международном музыкальном конкурсе "Евровидение – 2022".
Песню Stefania, с которой выступила группа, солист Олег Псюк посвятил своей матери Стефании. Он написал эту композицию задолго до начала полномасштабной войны в Украине, однако сейчас украинцы стали видеть в этой песне новые смыслы.
Так, строчка "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе" стала ассоциироваться с тем, что люди, несмотря на разрушения, все равно тянутся к родительскому дому, даже если там остались одни пожарища.
Kalush – рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.
Песенный конкурс проходит в этом году в итальянском Турине. Украинская группа выступала шестой. Многие зрители держали сине-желтые флаги.
Также в финал "Евровидения" вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды. Армению представляет 21-летняя Роза Линн из Ванадзора с песней «SNAP».
Всего за право представить свою страну в финале конкурса соревновались 17 участников. Россию в этом году дисквалифицировали из-за военного вторжения в Украину.
12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая определится победитель "Евровидения".
Иванишвили вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка
У экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы MKD Виктора Кипиани.
«С начала марта по середину апреля у господина Иванишвили возникли определенные трудности в своевременном и беспрепятственном перемещении произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Возникшие трудности, которые были относительно легко преодолены в Нью-Йорке, а относительно сложно – в Лондоне, в итоге были решены правовым путем и другими механизмами», – говорится в заявлении адвоката.
Куда и по какой причине вывез произведения искусства Иванишвили из Великобритании и США, не сообщается. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был быть в Грузии в начале марта.
«Его доставка была осуществлена в начале апреля, это искусственно созданная проблема была решена юридическим путем», – рассказывает адвокат.
Заявление Кипиани посвящено новой тяжбе Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse. Ранее в пиар-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, сообщили, что он не получил причитающихся ему денег от банка.
PR-компания заявляет, что бенефициары, в том числе Иванишвили, не имеют никакого отношения к вторжению России в Украину и против них не вводилось никаких санкций. Компания, представляющая Бидзину Иванишвили, считает, что он не только подвергается дискриминации, но и является жертвой политического давления со стороны Credit Suisse, пишет издание Jam News.
Отдельные сторонники правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что за решениями швейцарского банка могут стоят США, которые хотят «втянуть Грузию в войну».
Председатель партии Ираклий Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что «мы видим некоторую координацию и если эта координация вызывает вопросы, то, наверное, это логично».
- О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах Financial Times сообщило в конце марта. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов.
- Иванишвили утверждал, что пострадал от действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона. Он был осужден за мошенничество в 2018 году, освобожден в 2019-м, а в 2020-м покончил жизнь самоубийством. Лескодрон признался, что во время финансового кризиса 2008 года начал покрывать убытки за счет денег клиентов.
- В 2021 году Иванишвили заявил, что его коллекция произведений искусства будет передана благотворительному фонду «Карту» либо непосредственно в виде произведений искусства, либо в виде суммы от их продажи.
- В 2012 году СМИ писали, что коллекция Бидзины Иванишвили оценивается в миллиард долларов, а её большая часть хранится в Лондоне.
- В 2006 году Иванишвили купил на Sotheby’s картину Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой» за $95,2 млн, что на тот момент было второй по величине суммой, заплаченной за произведение искусства на открытом аукционе.
В России объявили в розыск бывшего участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск министерством внутренних дел России. Его карточка появилась в базе данных МВД.
Аскеров подозревается в реабилитации нацизма. Поводом стала запись в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в которой журналист назвал полководца "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Аскеров свою вину не признаёт. Он находится не в России. В интервью изданию "Медуза" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. В его доме были найдены запасы немецких вещей и предметов искусства.
Алан Гаглоев: вопрос о референдуме будет решаться вместе с Россией
Победитель второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России будет решаться вместе с Москвой.
По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас «занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований».
«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», – сказал политик в интервью ТАСС.
Он добавил, что Южная Осетия проводила уже несколько референдумов и народ высказал свое мнение.
«Но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем», – заявил Гаглоев.
Говоря о возможности диалога с Грузией, Гаглоев рассказал о контактах в рамках Женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
«Пока эти рамки. На данном этапе говорить о каких-то проектах преждевременно, если не сказать, что невозможно. Должны быть политические решения со стороны Грузии, после которых можно обсуждать разного рода вопросы», – сказал он.
Ранее Анатолий Бибилов, перед первым туром выборов выступивший с инициативой о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, заявил, что «референдум будет» – несмотря на его поражение во втором туре голосования.
Мария Алёхина уехала из России, переодевшись в форму курьера
Участница Pussy Riot Мария Алёхина, которой ранее изменили наказание по так называемому "санитарному делу" с ограничения свободы на заключение в колонию, ещё до суда покинула Россию, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Материал о том, как Алёхиной удалось выехать из страны, несмотря на постоянное наблюдение со стороны правоохранительных органов, вышел в The New York Times.
В статье рассказывается, что Алёхина, которая должна была носить электронный браслет, смогла выйти из дома, срезав его и оставив в квартире свой мобильный телефон, чтобы её не отследили. Далее знакомая участницы Pussy Riot отвезла её на границу с Беларусью, откуда Алёхина добралась до границы с Литвой. Пересечь её удалось только с третьего раза, так как у активистки отсутствовал заграничный паспорт, который у неё отобрали российские следственные органы.
Отмечается, что пересечь границу Литвы Алёхиной помог исландский художник Рагнар Кьяртанссон, который добился от одной из европейских стран проездного документа для активистки. Как пишет The New York Times, чиновники этой страны попросили не называть её во избежание дипломатического скандала.
По данным издания, в ближайших планах Алёхиной - турне вместе с другими участницами Pussy Riot, целью которого будет сбор денег на помощь Украине.
- В конце апреля российский суд заменил Марии Алёхиной ограничение свободы на реальный срок по так называемому "санитарному делу". Активистка должна была провести неотбытую часть наказания – 21 день – в колонии общего режима. Поводом для замены наказания стали "нарушения расписания присутствия электронного браслета". В январе Алёхина, который было запрещено выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра, вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета в знак протеста против войны в Украине.
- Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе прошлого года. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса.
- Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы. Многие из осуждённых - в частности, Олег Навальный и Любовь Соболь - покинули Россию. Российские суды заменили им условные сроки на реальные, арестовав их заочно.
Чехия включена в Совет ООН по правам человека вместо России
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов "за" одобрила включение Чехии в Совет по правам человека вместо России.
Решение поддержали 157 государств, 23 - воздержались. Необходимый минимум для принятия решения - 97 голосов.
7 апреля Генассамблея на специальной сессии проголосовала за резолюцию о приостановке членства России в правозащитном совете ООН. Заседание было посвящено ситуации в Украине, и в адрес Москвы были высказаны обвинения в серьёзных и систематических нарушениях прав человека в связи с военным вторжением в Украину. Зампостоянного российского представителя при ООН Геннадий Кузьмин тогда заявил, что Россия вышла из Совета ещё до голосования.
Чехия была единственным кандидатом на вакантное место в правозащитной структуре, состоящей из 47 членов. Этот орган формируется по принципу регионального представительства.
В четверг Совет по правам человека планирует собраться на специальную сессию - по запросу Киева, который указывает на дальнешее ухудшение ситуации в Украине в связи с развязанной Россией войной. МИД России 10 мая заявил, что российская сторона не собирается участвовать в этом обсуждении. "К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.
Несмотря на то, что членство Москвы в правозащитном Совете приостановлено, она может присутствовать на заседаниях в статусе наблюдателя.
Зеленский обвинил Россию в отказе от любых предложений по «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает любые предложения по выходу бойцов украинских сил с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать для них спасение. Но Россия пока не дает согласия ни на какой из множества предложенных вариантов", - заявил украинский президент во вторник, в обращении к парламенту Мальты.
Зеленский подчеркнул, что оружия в таком объеме, в каком необходимо для деблокады Мариуполя, у Украины пока нет, пишет "Немецкая волна".
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала 10 мая, что на территории комплекса завода "Азовсталь" остаются свыше тысячи украинских военных. Этот комбинат - их последний оплот сопротивления в Мариуполе спустя более двух месяцев интенсивных российских обстрелов и боёв, которые привели практически к полному разрушению города. "Сотни раненых, среди них те, чьё состояние серьёзное, и необходима срочная эвакуация. С каждым днём ситуация ухудшается", - сказала Ирина Верещук в интервью AFP.
Несмотря на то, что большинство гражданских лиц с территории "Азовстали" удалось эвакуировать, там по-прежнему остаются не менее ста мирных жителей, сообщил во вторник помощник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Как он написал в Telegram-канале, присутствие гражданских "не снижает плотность атак" российской стороны.
7 мая Ирина Верущук уведомила, что с территории мариупольского завода "Азовсталь" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позднее в этот же день Минобороны России в лице начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева заявило о завершении эвакуации с блокированного комбината "Азовсталь" гражданских лиц.
Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на помощь Украине
Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.
Это на 7 миллиардов больше, чем запросила администрация Джо Байдена. Второй раз после нападения России на Украину Конгресс выделяет крупные суммы на помощь Украине. В марте американские законодатели выделили на эти цели 13,6 миллиарда долларов. В случае ожидаемого одобрения законопроекта Сенатом объем помощи Украине с начала войны достигнет более 50 миллиардов долларов.
Выступая на заседании нижней палаты Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что поддерживая Украину, США поддерживают борьбу демократии с диктатурой: "Демократия должна одержать верх. Украинский народ сражается за свою демократию, а также и за нашу".
Около 15 миллиардов долларов из этой суммы пойдет на закупки вооружений и военной техники для украинской армии. 14 миллиардов - на гуманитарную помощь, поддержку украинских беженцев. 5 миллиардов долларов будут выделены на нейтрализацию последствий дефицита зерна, вызванного прекращением экспорта украинской пшеницы и кукурузы в результате войны.
Перед голосованием Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин направили письмо в Конгресс с призывом безотлагательно одобрить законопроект, поскольку средства, уже выделенные на помощь Украине, почти иссякли.
Глава МИД ФРГ заявила в Киеве о планах «навсегда» отказаться от топлива из РФ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 10 мая стала первым представителем германского правительства, побывавшим с визитом в Украине после начала военного вторжения в эту страну российской армии.
На совместной пресс-конференции после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Бербок назвала Россию страной-»агрессором», которая не следует общим правилам и совершает военные преступления.
Германия находится в процессе снижения своей зависимости от российских энергоносителей с тем, чтобы со временем навсегда свести эту зависимость к нулю, сказала, среди прочего, Анналена Бербок. Вместе с ней в Украину 10 мая приехал и глава МИД Нидерландов Вопке Хустра.
По словам Анналены Бербок, ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, а также обучит украинских военных обращению с ними. «После 24 февраля стало ясно, что взаимопонимания с Россией быть не может. От санкций нельзя отступить ни на шаг, - сказала германский политик по завершении встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин будет настаивать на «полном членстве» Украины в ЕС.
Анналена Бербок побывала не только в Киеве, но и в столичном пригороде, Буче, где после отхода российской армии были найдены тела сотен мирных граждан. Москва категорически отрицает обвинения в причастности к их гибели российских военных, называя произошедшее «намеренной постановкой».
В ходе визита Бербок также объявила о возобновлении работы в Киеве, уже 10 мая, германского посольства. Но пока там будут находиться лишь сотрудники из основного состава. Дипмиссия была закрыта в украинской столице в середине февраля - на фоне информации о возможности вторжения России. С тех пор посольство осуществляло свои функции из западной части Украины и Берлина.
Другие страны, включая США, Канаду, Францию, Италию, Великобританию и Австрию, уже возобновили работу своих посольств в Киеве.
До сих пор не ясно, посетит ли Украину и когда именно - с целью демонстрации поддержки Киева в условиях российской агрессии - канцлер Германии Олаф Шольц. Зеленский приглашал приехать его 9 мая, но глава правительства ФРГ предложение не принял. Между руководством Украины и Германии сохраняется напряженность с тех пор, как Киев в середине апреля отказался от визита германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера, которого критиковали за связи с Россией. Также в руководстве Украины было недовольство тем, что Берлин не сразу решился на поставки Киеву тяжелых вооружений.
Украина остановит треть транзита российского газа в Европу
Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) сообщил об остановке с 11 мая транзита трети российского газа в Европу. Причиной назван переход территории, на которой расположена одна из компрессорных станций, под контроль луганских сепаратистов. «Газпрому» предложено перенаправить транзитный поток.
Ответственность за остановку транзита украинская сторона возложила на Россию. Утверждается, что оператор не может осуществлять оперативный контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Согласно заявлению Оператора газотранспортной системы, вмешательство России в технологические процессы и несанкционированный отбор газа «поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы».
ОГТС Украины также сообщил о прекращении со среды транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».
Для поставок газа в Европу возможен временный перенос «недоступных мощностей» с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой украинскими войсками территории, отметил оператор. В ОГТС также указали, что компания неоднократно предупреждала «Газпром» о прекращении транзита из-за военной операции и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти требования были проигнорированы.
Позднее во вторник официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, на которые сослалась украинская сторона. Куприянов также сказал, что в Москве не видят никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Перенос объемов на точку «Суджа» в «Газпроме» назвали технологически невозможным решением.
10 мая российское министерство обороны заявило, что луганским сепаратистам и российской армии удалось прорвать оборону армии Украины у города Попасная в Луганской области (Москва и сепаратисты считают ее территорией так называемой «Луганской народной республики»). Киев это не комментировал.
На 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом 10 мая сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на семью политика.
Позднее во вторник информацию подтвердили некоторые украинские политики, в частности, о смерти написала в Telegram-канале народный депутат Ирина Геращенко.
Леониду Кравчуку было 88 лет. Как отмечается, он скончался после продолжительной болезни.
В конце июня прошлого года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее он проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов, отмечает ТАСС.
Леонид Кравчук занимал пост президента с 1991 по 1994 год. В качестве главы государства он наряду с лидерами России и Беларуси, Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, подписывал «Беловежские соглашения», которые положили конец существования СССР. Первый руководитель независимой Беларуси Шушкевич скончался несколько дней назад, в ночь на 4 мая.
С июля 2020 года Леонид Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Разведка США полагает, что Путин готовится к затяжной войне в Украине
По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса.
С таким заявлением во вторник на слушаниях, посвященных угрозам по всему миру, выступила в комитете Сената США по Вооруженным силам директор Национальной разведки Эврил Хэйнс.
Решение Путина сосредоточить военные усилия на востоке Украины, вероятно, является временным шагом, чтобы вернуть инициативу. Возможно, что российский лидер нацелен на увеличение сухопутного коридора – от регионов Донбасса до самопровозглашенной республики Приднестровье. В течение следующих месяцев траектория конфликта может становиться все более непредсказуемой и потенциально нарастающей, приводит Bloomberg высказывания Хэйнс.
Агентство также приводит слова директора разведуправления при Министерстве обороны США генерал-лейтенанта Скотта Берриера. Он заявил, что неудачи России в Украине могут ослабить власти в Москве, но в то же время это вызовет в российском руководстве больше упорства в противостоянии Соединенным Штатам и их союзникам. Кроме того, возможно, будут чаще звучать угрозы применения ядерного оружия, полагает Берриер.
Телеканал CNN в сообщении о сенатских слушаниях во вторник обратил внимание на слова главы Национальной разведки Эврил Хэйнс о том, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием его амбиций потенциалу российской армии, что сделало принятие Москвой решений о действиях России в Украине «ситуативным». Хэйнс считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения.
Президент: Для обеспечения здоровья Саакашвили должны быть приняты все меры
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует и полностью поддерживает предложение Министерства юстиции в связи с переводом экс-президента Михаила Саакашвили в клинику. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии, передает «ИнтерпрессНьюс».
В заявлении говорится, что Саломе Зурабишвили считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов в связи с его здоровьем не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров.
«Президент Грузии в связи с состоянием здоровья экс-президента ознакомилась с информацией, предоставленной всеми сторонами: от министра юстиции, аппарата Народного защитника и членов созданной при нем группы медицинских экспертов, неправительственных организаций и различных представителей медицинской сферы.
Президент считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов в связи с его здоровьем не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров. Это вопрос репутации и имиджа страны, который требует прозрачности, большой осторожности и наблюдения, чтобы не существовало какой-либо опасности и его здоровье было максимально защищено.
Таким образом, президент Грузии приветствует и полностью поддерживает предложение Министерства юстиции в связи с переводом экс-президента в клинику», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.
Саакашвили согласен на обследование в клинике, предложенной Минюстом Грузии
По словам члена «Единого национального движения» Кобы Накопия, Михаил Саакашвили согласен пройти обследование в клинике «Вивамед». Третий президент уже уведомил о своей готовности соответствующий персонал пенитенциарного учреждения, пишет SOVA.
Со слов Накопия, экс-президент пока не поехал в предложенную Минюстом клинику, так как только сегодня у него есть возможность свидания с родными.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе провел брифинг, на котором заявил, что в случае необходимости Саакашвили окажут в клинике «Вивамед» всю необходимую помощь.
- Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
Беларусь объявила об усилении своей группировки войск вблизи границ
Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил, связав решение с «наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ».
«Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси», - приводит «Интерфакс» заявление главы Генштаба, первого замминистра обороны Беларуси Виктора Гулевича.
Как пишет Белорусская служба Радио Свобода, 10 мая авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по Гособоронзаказу на нынешний год. После этой встречи Минобороны и выступило с заявлением о втором этапе внезапном проверки и усилении.
По словам Виктора Гулевича, подразделения сил спецопераций переброшены на трех тактических направлениях Юга (до границы с Украиной). Минобороны объявило также о призыве сотен людей из запаса - на военные сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях.
О первом этапе внезапной проверки сил реагирования министерство обороны Беларуси сообщило 4 мая, после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ведомство тогда заверило, что инспекция «не представляет никакой угрозы для европейского сообщества в целом или для соседних стран в частности».
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к начавшемуся вторжению российской армии на территорию Украины. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
- В интервью Associated Press, обнародованном 5 мая, Лукашенко сказал, что не ожидал «затягивания» войны в Украине. Лукашенко тогда заверил, что сам он делает все для того, чтобы остановить боевые действия.
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года страны Запада не признают Лукашенко легитимно избранным главой государства, обвиняя его и его окружение в массовых фальсификациях с голосами на выборах, преследовании оппозиции и жестоком подавлении массовых антиправительственных выступлений.
Грузия сдала вторую часть опросника на вступление в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника на вступление в Евросоюз главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю.
Это часть обязательной процедуры для получения статуса-страны кандидата. Первая часть опросника содержала до 400 вопросов, вторая — около двух тысяч, передает агентство «Новости-Грузия».
«Всего получилось семь книг, и я с радостью передаю их вам. Мы с нетерпением ждем решения Еврокомиссии и её государств-членов», – заявил премьер.
Харцель отметил, что следующим шагом станет заключение Еврокомиссии по заявке Грузии.
«Процесс достаточно прямолинейный. Совет ЕС попросил Еврокомиссию прокомментировать ситуацию в отношении Украины, Молдовы и Грузии, а также их готовность взять на себя дальнейшие обязательства перед ЕС», — сказал Харцель.
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.
До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.
Сын бывшего филиппинского диктатора победил на выборах президента
Сын бывшего филиппинского диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос-младший победил на выборах президента страны. 64-летний сенатор набрал 56 процентов голосов, его соперница Лени Робредо – 26 процентов.
Маркос-старший правил 21 год и был свергнут в результате массовых протестов и военного переворота после того, как он объявил себя победителем на президентских выборах 1986 года. Его правление сопровождалось масштабной коррупцией и преследованиями оппозиции. Состояние его вдовы оценивалось в конце 80-х в 10 миллиардов долларов.
Маркос-младший в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на пост вице-президента Филиппин при президенте Родриго Дутерте. Тогда он проиграл выборы. Дутерте не может переизбраться на новый срок по Конституции, однако его дочь Сара выигрывает выборы вице-президента, свидетельствуют опросы.
При Дутерте-отце умерший в изгнании диктатор Маркос был перезахоронен с воинскими почестями на главном кладбище страны вопреки протестам оппозиции. Перед президентскими выборами кампания в соцсетях и прессе называла времена правления Маркеса-старшего золотой эрой для Филиппин.
Рост популярности бывшего диктатора обусловлен в том числе и разочарованием избирателей в реформах правивших после него президентов. Сейчас согласно официальным данным, за чертой бедности в 110-милионной стране живут почти каждый пятый житель. В 2020 году экономика страны пережила сильнейшую в истории рецессию на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Пятеро глав регионов заявили об уходе со своих постов
Пятеро глав российских регионов 10 мая объявили об уходе со своих постов. Кремль проводит традиционную ротацию региональных чиновников, отставка всех пятырех предсказывалась ещё осенью.
- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушёл в отставку. 65-летний чиновник заявил, что считает необходимым "дать дорогу молодым". По его словам, 69-летний президент России Владимир Путин поддержал его позицию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области.
В октябре РБК сообщал, что отставка Жвачкина в Кремле запланирована из-за высоких результатов "Умного голосования" команды Алексея Навального в регионе. На выборах в Томскую городскую думу "Единая Россия" набрала 24,46 процента голосов, а в 19 из 27 округов победили оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные Навальным. В частности, в думу прошла координатор штаба Навального Ксения Фадеева.
- О своей отставке заявил также глава Кировской области Игорь Васильев. Осенью издание РБК отмечало, что отставка Васильева готовится в связи с его "катастрофически низким" рейтингом.
- Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2022 года. В октябре сообщалось, что Кремль недоволен тем, что глава региона не имеет контакта с местными элитами, что плохо сказывается на управлении областью.
- В отставку ушёл губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он занимал пост 10 лет. Ещё 27 октября он заявил, что его полномочия на посту завершены, но официально об уходе после этого не заявлял.
- Глава Марий Эл Александр Естифеев подал прошение об отставке Путину. Он объяснил это истечением срока своих полномочий.
В октябрьском отчёте Агентства политических и экономических коммуникаций Сергея Жвачкина и Александра Естифеева называли в числе губернаторов с наибольшими рисками отставки. Первого — из-за высокого возраста и протестного потенциала в регионе. Второго — из-за активности оппозиции в республике.
В рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций в числе возможных кандидатов на отстатвку упоминались также губернатор Орловской области Андрей Клычков, Хакасии, Калмыкии и Якутии — Валентин Коновалов, Бату Хасиков и Айсен Николаев. Отмечалось, что перестановки могут произойти в начале 2022 года "в момент стабильной политической ситуации". Доклад вышел до войны в Украине.
Южная Корея пообещала поддержать экономику КНДР в случае её отказа от ядерного оружия
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль готов предложить план по поддержке экономики Пхеньяна, если КНДР откажется от своего ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе своей инаугурационной речи во вторник.
"Если Северная Корея приступит к процессу полной денуклеаризации, мы готовы предоставить международному сообществу "смелый план", который значительно укрепит экономику Северной Кореи и улучшит качество жизни её населения", – заявил политик.
КНДР не раз заявляла, что переговоры о денуклеаризации возобновятся только после того, как Южная Корея откажется от своей "враждебной политики", под которой, в частности, подразумеваются регулярные военные учения с США. Южная Корея делать этого не намерена: в ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал укреплять военный союз с США.
Однако южнокорейский президент заявил, что не оставит попыток возобновить мирные переговоры. По его словам, развитие ядерной программы КНДР угрожает всему региону и для решения этих проблем "дверь для диалога должна оставаться открытой".
В последние месяцы Северная Корея провела испытательные пуски серии ракет, способных нести ядерное оружие. Предполагается, что носители могут достигать территории Южной Кореи, Японии и материковой части США. Пхеньян находится под международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ.
Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин поздравил лидера югоосетинской партии «Ныхас» с победой на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства.
Россия, со своей стороны, будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Во втором туре президентских выборов Гаглоев, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,2% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 43,3%.
С победой на выборах Гаглоева поздравили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и абхазский лидер Аслан Бжания.
Bloomberg рассказало о прогнозе Минфина о рекордном падении экономики в России
По итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) России сократится на 12% из-за санкций, введённых США и Европой после вторжения России в Украину. Экономический спад станет сильнейшим с 1994 года. Об этом говорится во внутреннем прогнозе Министерства финансов России, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Само министерство отрицает, что делало такой прогноз.
По словам анонимных источников агентства, если предполагаемый прогноз сбудется, это сведёт на нет примерно десятилетие экономического роста в стране. При этом перспективы остаются неясными, поскольку война продолжается, а США и Европа обсуждают новые санкции, в том числе запрет на импорт российской нефти. Согласно официальной статистике, доля нефтегазового сектора в структуре российского ВВП по итогам 2020 года составляла 15,2%.
В то же время Министерство экономики России прогнозирует спад ВВП на 8,8% в 2022 году, Центробанк — на 8-10%, а Международный валютный фонд — на 8,5%. По оценкам экономистов, опрошенных агентством, экономика России упадёт в среднем на 10,3%.
Саакашвили могут перевести в тбилисскую клинику «Вивамед» для обследований
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевести в тбилисскую клинику «Вивамед». С соответствующим предложением выступил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Осужденному Михаилу Саакашвили назначено медикаментозное лечение, но следует подчеркнуть, что он выборочно принимает только определенную часть медикаментов, чем, фактически, по собственному решению отказывается от полноценного лечения. Он также по собственному решению принимает пищу лишь избирательно, и, естественно, этим подвергает опасности собственное здоровье. Мы, как ответственное государство, всегда действуем в интересах здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, во избежание возможных осложнений, Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику «Вивамед», где ему будут проведены обследования и, при необходимости, соответствующее лечение», – сказал Рати Брегадзе.
Ранее Тбилисский городской суд согласился заслушать заключение медицинских экспертов по состоянию здоровья Саакашвили. Решение было принято судьей Бадри Кочламазашвили. Также будет принято решение, назначить или нет новую медицинскую экспертизу, сообщает агентство «Новости–Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель.
Во вторник в Тбилисском городском суде было назначено слушание по делу о хищении средств из государственного бюджета. Судья отложил слушания в связи с отсутствием Саакашвили на процессе — адвокаты отказались без него слушать доводы обвинения.
Защита также требовала представителям организации «Эмпания» дать допуск в тюрьму для оценки состояния экс-президента.
- Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
«Аль-Джазира» показала вагон-рефрижератор с телами российских военных
Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором показан вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных.
На кадрах видны тела в форме, похожей на российскую, а также бирка бронежилета, произведенного в России. Кроме того, в репортаже показаны шевроны российских войск и золотые украшения, которые были найдены у погибших солдат.
Как утверждает "Аль-Джазира", репортаж снимался в Киевской области. По данным телеканала, в вагоне находятся тела, которые российская сторона не востребовала.
- Минобороны России только дважды сообщало о потерях российской армии. 25 марта ведомство сообщило, что 1351 военный погиб, 3825 получили ранения.
- 9 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что общие потери российской армии составили 25 650 человек.
В Абхазии за неделю выявили 15 случаев коронавируса
Со 2 мая по 9 мая коронавирус подтвержден у 15 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
По информации штаба, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 6 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 626 человек. С начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая.
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