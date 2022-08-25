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Россия разработала план по отключению Запорожской АЭС от сети
Россия подготовила подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины на "случай чрезвычайной ситуации". Отключение может привести к сбою систем её охлаждения и потенциально – к ядерной катастрофе. Об этом рассказал глава украинской компании "Энергоатом" Пётр Котин в интервью The Guardian.
По словам Котина, российские инженеры представили план работникам ЗАЭС, а те передали его в "Энергоатом", который является оператором всех атомных электростанций Украины. План будет реализован, если случится "серьёзное повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой".
Котин сообщил, что электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии. По его информации, в ходе войны на ЗАЭС повреждены три из четырёх основных линий электропередачи и две из трёх резервных.
По мнению Котина, план по отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы повысит риск её катастрофического сбоя. Во время переключения на российскую энергосеть система охлаждения ядерных реакторов будет зависеть от одного резервного дизельного генератора. Если он выйдет из строя – на попытки охладить топливо есть 90 минут, затем оно начнёт плавиться.
Помимо этого, Котин опасается, что в случае пожара в машинных залах, которые находятся рядом с работающими реакторами, огонь не смогут потушить, "потому что все въезды блокируются грузовиками". По его сведениям, в одном цеху стоят 14 грузовиков, в другом – не менее шести. На спутниковом снимке, по утверждению британской разведки, видны и бронетранспортёры – всего в 60 метрах от реактора. Пламя может распространиться на здания реакторов, и тогда пожар будет иметь катастрофические последствия далеко за пределами региона.
Также Котин рассказал о "кампании террора" против работников ЗАЭС. По его словам, одного избили до смерти, другого тяжело ранили, более 200 человек на данный момент задержаны. Котин сообщил, что сейчас на ЗАЭС дежурят девять тысяч человек – из одиннадцати тысяч, которые работали на станции до начала российского вторжения в Украину.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва настаивает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля".
Другие новости дня
Абхазия готова вступить в Союзное государство России и Беларуси – Бжания
Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. Об этом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил в эфире «Соловьёв LIVE».
Бжания говорит, что «идея союзного государства близка народу Абхазии» и она «соответствует её национальным интересам».
Кроме того, по словам Бжания, Абхазии необходим «прочный союз с Российской Федерацией».
«Очевидно, что однополярный мир рухнул. После того, как Российская Федерация (я в этом уверен) успешно завершит специальную операцию на территории Украины, будет совершенно иная реальность. Для руководства, народа России будет очевидно, кто является настоящими союзниками, кто в это тяжелое время был по-настоящему рядом, и исходя из этих фактов, видимо, будем создаваться некий контур союзного государства. Мы на это рассчитываем, и мы готовы в этом принять участие», – сказал он.
При этом Бжания добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
«Но на уровне граждан такие контакты имеют место быть. В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии. Думаю, что в ближайшее время мы запустим очень интересный совместный белорусско-абхазский экономический проект», – сказал он.
- Ранее Александр Лукашенко заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Филип Рикер назначен главным переговорщиком от США на Женевских дискуссиях
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
С 2019 по 2021 год Рикер занимал должность и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а позднее был временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Великобритании.
Как сообщил Блинкен, «в этот критический период» Рикер будет новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и главным переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях.
По словам госсекретаря, «Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта». В частности, Рикер намерен «способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном».
Блинкен также подчеркнул, что назначение Рикера «подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают Женевским международным дискуссиям по Грузии».
- В Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности принимают участие представители Грузии, России, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Переговоры не проходят со дня российского вторжения в Украину. В Москве считают, что дискуссии должны проходить в «более нейтральном месте». Идею поддержали в Сухуми и Цхинвали.
- Минская группа ОБСЕ занимается поисками мирного урегулирования Карабахского конфликта. После Второй Карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта и Баку будет пресекать попытки Минской группы заниматься карабахским вопросом.
Сборной Грузии придется играть на Евробаскете без капитана
Сборная Грузии по баскетболу накануне обыграла сборную Нидерландов во втором раунде матча отборочного турнира ЧМ-2023.
Под руководством главного тренера Илиаса Зуроса национальная сборная выиграла со счетом 77:66. Как пишет агентство «Новости-Грузия», Торнике Шенгелия, капитан сборной, стал лучшим бомбардиром команды с 20 очками, а Уорти Де Йонг с 22 очками был признан лучшим бомбардиром матча.
К сожалению, Шенгелия был вынужден покинуть площадку из-за травмы плеча в 3-й четверти игры. Как выяснилось, травма серьезная (перелом), ему потребуется операция, а значит, сборной Грузии придется играть на Евробаскете без капитана.
«Потеря Шенгелия для нас большой удар, но мы должны продолжать двигаться вперед. Такова жизнь», – заявил после игры журналистам тренер грузинской сборной.
Следующий матч сборная Грузии проведет со сборной Италии 27 августа, а в рамках Евробаскета Грузия 1 сентября сыграет с Бельгией, 3 сентября – с Испанией, 4 сентября – с Турцией, 6 сентября – с Болгарией, 7 сентября – с Черногорией.
Матчи чемпионата Европы по баскетболу впервые пройдут в Тбилиси – в только что построенном Дворце спорта. Кроме Грузии, поединки Евробаскета с 1 по 18 сентября также пройдут в Германии, Италии и Чехии.
Более 50 стран, в том числе Грузия осудили в ООН агрессию России в Украине
Более 50 стран-членов ООН, в том числе Грузия осудили агрессию России в Украине. Текст заявления озвучил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
В документе говорится, что Москва должна прекратить «полное игнорирование своих обязательств по международному праву» и немедленно, без каких-либо условий вывести войска с территории Украины.
Страны, подписавшие заявление, выражают поддержку территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.
Среди государств, поддержавших документ, – страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова, Канада и Новая Зеландия.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил по видеосвязи в Совете безопасности ООН и сообщил об ударе российской армии по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Погибли, по данным Зеленского, 15 человек, около 50 - получили ранения.
Зеленский выступил с речью перед Совбезом в День независимости Украины и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.
Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.
По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прибыл в Абхазию
Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад прибыл накануне вечером c официальным визитом в самопровозглашенную республику Абхазия.
Сирийского министра на де-факто границе по реке Псоу встретил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
В абхазском ведомстве заявили, что сирийский государственный деятель столь высокого уровня впервые посещает Абхазию.
Предусмотрены встречи с абхазским лидером Асланом Бжания, в правительстве и парламенте Абхазии.
25 августа состоится встреча главы абхазского МИДа Инала Ардзинба с Фейсалом Микдадом. После встречи состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций» между двумя ведомствами.
До визита в Сухуми Фейсал Микдад посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Микдад передал российскому президенту Владимиру Путину приветствие президента Сирии Башара Асада и пожелание «победы в войне, которая проводится на территории Украины» (в цитате РИА Новости указана не «война», а «спецоперация»).
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
США предупредили о фиктивных референдумах в регионах Украины
Россия до конца этой недели может объявить о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности США Джон Кирби.
По имеющейся информации, США ожидают, что Москва будет манипулировать результатами выборов и объявит о том, что жители занятых российской армией территорий заходят войти в состав России. Референдумы будут фиктивными, а явка на вероятном голосовании, по словам Кирби, будет крайне низкой.
С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам, они должны пройти в сентябре. Зеленский в ответ на это заявлял, что это окончательно отрежет путь к возможности переговорного процесса.
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Число жертв российского удара по Чаплино возросло до 25
В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, в числе жертв, как минимум двое детей. 11-летний мальчик, который погиб под завалами здания, а также шестилетний ребёнок, погибший во время пожара в автомобиле около железнодорожной станции.
По последним данным, 31 человек пострадал.
Накануне о российском ударе по Чаплино первым сообщил президент Украины Владимир Зеленский , выступая по видеосвязи в Совете безопасности ООН. На тот момент, по данным Зеленского, погибли 15 человек, около 50 - получили ранения. Позже в ходе вечернего видеобращения к нации Зеленский заявил, что число погибших возросло до 22.
В условиях военного времени оперативно подтвердить эти данные нельзя.
Зеленский выступил с речью перед Совбезом в День независимости Украины и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.
Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.
По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.
Чеченская оппозиция обвинила Адама Делимханова в подрыве похищенного Салмана Тепсуркаева
Похищенного кадыровцами Салмана Тепсуркаева убил депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов, заявил представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев, не указывая конкретный источник информации. По его словам, убийство произошло на военном полигоне в Джалке, это родовое село Делимханова.
19-летнего Тепсуркаева связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали ее, утверждает Янгулбаев. Ранее эта же информация появилась в телеграм-канале 1ADAT, 24 августа представитель оппозиционного движения назвал предполагаемых исполнителей убийства – это Адам Делимханов и его брат Шарип, начальник управления Росгвардии по Чечне. Привел в действие гранату именно Адам Делимханов, утверждают в 1ADAT.
Янгулбаев также повторил уже опубликованную движением информацию, что после убийства тело Тепсуркаева отдали семье, приказав «закопать его как собаку» в безымянной могиле.
Подтверждений своих слов Ибрагим Янгулбаев не привел, сведений о причастности братьев Делимхановых к убийству Тепсуркаева в других источниках нет. Сам депутат Госдумы обвинения в свой адрес не комментирует. В нижней палате российского парламента на информацию движения 1ADAT также не отреагировали. На момент публикации этой новости не было и реакции из Грозного.
В 1ADAT при этом напомнили, что Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев оправдывали пытки над Тепсуркаевым.
- Салман Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Тепсуркаева на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Тепсуркаева незаконно похитила «группа из трех-пяти человек в черной форме чеченской полиции на черных автомобилях Toyota Camry с чеченскими регистрационными номерами».
- До 23 августа СМИ и правозащитники упоминали Тепсуркаева в статусе похищенного. Это изменилось после высказывания правозащитницы «Команды против пыток» Ольги Садовской. В интервью журналистке Катерине Гордеевой она заявила, что Тепсуркаев погиб, но не привела какие-либо детали и подробности. После того, как на заявление Садовской обратил внимание Кавказ.Реалии, движение 1ADAT подтвердило гибель Тепсуркаева, также не предоставив какие-либо подтверждения.
- Адама Делимханова считают причастным к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова и подполковника ФСБ, командира чеченского отряда «Горец» Мовлади Байсарова, который открыто выступил против Рамзана Кадырова. Делимханова объявляли в розыск по линии Интерпола за убийство братьев Ямадаевых, его требовали проверить из-за публичных угроз журналистам и обещании «отрезать головы» семье федерального судьи Сайди Янгулбаева. Делимханов также известен своими угрозами бойцу ММА Федору Емельяненко и главе Совета депутатов Мещанского района Москвы Александру Закускину. Летом прошлого года оппозиционный политик Илья Яшин назвал Делимханова «самым опасным депутатом России».
- В апреле президент Владимир Путин присвоил Адаму Делимханову звание Героя России. Поводом стали «мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции» в Украине. В июне Делимханов занял пост первого заместителя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
- По обвинению в нарушении прав человека Делимханов внесен в санкционные списки стран Запада.
Зеленский в Совбезе ООН: Россия хочет вызвать бедность в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил по видеосвязи в Совете безопасности ООН и сообщил об ударе российской армии по России по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области и гибели 15 человек. Ранения, по данным Зеленского, получили около 50 человек.
Зеленский сообщил, что получил информацию об обстреле во время заседания Совбеза.
В условиях военного времени оперативно подтвердить эти данные нельзя.
Зеленский в выступил с речью в День независимости страны и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.
Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.
По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.
В Боржоми удалось уменьшить площадь распространения огня
В Боржоми удалось уменьшить очаги пожаров и площадь распространения огня, заявил сегодня вечером министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В беседе с журналистами он подтвердил, что сроки локализации пожара «зависят от погодных условий», пишет агентство «Новости-Грузия».
Правительство планировало, что начавшийся на прошлой неделе пожар в Боржомском ущелье будет потушен к сегодняшнему дню. На самом деле ареал возгорания к сегодняшнему утру расширился, и от сел Квабисхеви и Зоврети перешел ближе к городу Ахалцихе.
Лес в Боржомском ущелье, на правой стороне реки Мтквари (Куры) горит с 19 августа. По последним данным, которые не обновлялись уже сутки, площадь пожара оценивалась в 150 гектаров.
С сегодняшнего дня помощь в тушении пожара Грузии оказывает Турция – Анкара выделила сразу три спецсамолета, которые работают в граничащем с этой страной регионе Самцхе-Джавахети. Гомелаури подтвердил, что турецкие самолеты оказали большую помощь, так как вертолеты пограничной полиции Грузии, не всегда могли работать из-за ветра. Министр также подчеркнул, что нет опасности приближения пожара к трубопроводу Баку-Джейхан.
Министр внутренних дел Грузии также поблагодарил Армению и Азербайджан. По его словам, Армения предложила помочь техникой, однако техника есть и у Грузии, но ее невозможно использовать из-за сложного рельефа. Что касается пожарных самолетов, то министр сказал, что «это большая роскошь, и у нас их нет».
ВОЗ: за время войны в Украине 437 раз атаковали медицинские учреждения
Украинские медучреждения за шесть месяцев войны подвергались атакам российской армии 437 раз. В результате обстрелов погибли минимум 98 человек - как врачи, так и пациенты. Как минимум 134 человека получили ранения. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Десятки нападений были совершены на санитарный транспорт, включая машины «скорой помощи», также были повреждены склады и запасы медикаментов, ценное медицинское оборудование, говорится в документе.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что хотя украинская система здравоохранения сильно пострадала из-за боевых действий, она не впала в коллапс и продолжает оказывать помощь как пострадавшим от войны, так и обычным пациентам.
Гебреисус пообещал, что организация будет оказывать поддержку Минздраву Украины, но подчеркнул, что в условиях вооруженного конфликта никакая система не может нормально функционировать, и призвал к скорейшему прекращению войны.
Вместе с тем представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт выразил беспокойство, что в условиях предстоящей зимы доступ к медицинским услугам для украинцев может оказаться затруднен. По словам Хабихта, страна сталкивается с дефицитом необходимых медикаментов и оборудования во многих регионах. Страдают в первую очередь самые уязвимые: женщины, дети и пожилые люди, говорят в ВОЗ.
- Министерство обороны России неоднократно заявляло, что российская армия в Украине не атакует гражданские объекты, а наносит «высокоточные удары» только по военным целям. Тем не менее, по подсчетам ООН на 1 августа, с начала войны в Украине погибли более пяти тысяч мирных жителей, разрушены десятки тысяч жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Джонсон в Киеве: «Украина может победить в войне и победит в ней»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа - в День независимости Украины - посетил Киев. Это его третий визит в Украину за последние полгода, прошедшие с начала российского вторжения. Джонсон был одним из первых западных лидеров, приехавших в Киев после начала войны - он побывал там ещё в апреле, вскоре после отступления российских войск от украинской столицы.
"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Поэтому я в Киеве, и поэтому Британия будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может победить в войне и победит в ней" - написал Джонсон в твиттере. В своём выступлении он отметил, что Россия, начиная вторжение, недооценила как волю Украины к сопротивлению, так и решимость стран Запада. Джонсон также объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму около 65 млн долларов, включающего 850 микродронов.
Президент Украины Владимир Зеленский написал, что его стране "повезло иметь такого друга", как британский премьер.
- Джонсон в ближайшее время перестанет быть британским премьером - он объявил о намерении уйти в отставку в связи с рядом политических скандалов. Его сменит коллега по Консервативной партии - или Риши Сунак, или Лиз Трасс. Имя нового премьера определится по итогам голосования членов партии и станет известно 5 сентября. Фаворитом считается Трасс, которая столь же бескомпромиссно, как и Джонсон, выступает в поддержку Украины.
Конституционный суд Таиланда отстранил пришедшего к власти после переворота главу правительства
Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия главы правительства Праюта Чан-Оча. Это сделано в рамках рассмотрения петиции со стороны оппозиции. Она утверждает, что политик занимает свой пост дольше, чем ему позволяет закон, – передаёт газета Bangkok Post.
Чан-Оча – бывший командующий армией Таиланда. В 2014 году в стране произошёл военный переворот. Генерал возглавил сначала военное правительство, а затем занял пост главы кабинета министров. В августе его утвердил в должности тогдашний король Пхумипон Адульядет.
Законодательство Таиланда ограничивает срок полномочий премьер-министра восемью годами. Оппозиция настаивает, что установленный срок истёк 24 августа. Сторонники политика настаивают, что это не так и что срок нужно отсчитывать как минимум с 2019 года. Тогда Чан-Оча возглавил правительство после выборов, проведённых по принятой при нём в 2017 году Конституции.
Премьер-министр отстранён на время рассмотрения вопроса судом. Исполнять обязанности главы правительства в это время будет его заместитель Правит Вонгсуван.
Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи
Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днём независимости и объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - самого крупного с начала российского вооружённого вторжения в страну.
Соединённые Штаты, как сказано в заявлении президента, предоставят Украине вооружения и оборудование на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов. Это, по его словам, позволит Украине получить системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для самообороны.
По подсчётам "Голоса Америки", с начала работы администрации Байдена США оказали Украине военную помощь в размере 10,6 миллиарда долларов, подавляющее большинство из этих средств было выделено за последние полгода, во время российского вторжения.
Новый пакет помощи, как ожидается, будет включать вооружение, которое может оказаться на поле боя лишь через один-два года, сообщили ранее агентству AP чиновники США. По их словам, Вашингтон все больше ориентируются на долгосрочную кампанию в Украине. В частности, могут быть поставлены три типа беспилотников, а также оборуднование, направленное на то, чтобы "помочь Украине сформировать систему обороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу".
Как сказано в заявлении Байдена, за последние 6 месяцев украинцы "вдохновили мир своей необычайной храбростью и приверженностью свободе. Они с решимостью и силой противостоят российскому полномасштабному вторжению". По словам Байдена, США "сегодня и всегда" поддерживают украинский народ и вместе с ним заявляют, что "тьма, которая влечёт авторитарные режимы, не в силах потушить пламя свободы, освещающее души свободных людей".
Украину с Днём независимости поздравили также другие мировые лидеры, включая союзника Кремля Александра Лукашенко и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Cъемочной группе грузинского телеканала «Формула» угрожали ножом
Мужчина угрожал ножом съемочной группе грузинского оппозиционного телеканала «Формула».
Отняв у журналиста микрофон, он сделал ряд «заявлений». В частности, мужчина сказал, что он – «единственный вор в законе на свободе».
Нападавший также добавил, что «объявляет челлендж» Бадри и предложил ему встретиться (предположительно, речь идёт о Бадри Эсебуа – самом известном грабителе банка в Грузии, который скрылся в октябре 2020 года с полумиллионом долларов выкупа за освобождение заложников).
Возвращая микрофон, мужчина закричал: «Жизнь ворам – бродягам удачи».
Сразу же после инцидента журналист канала «Формула» Рати Цверава обратился в полицию.
Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по статье 154 УК Грузии – незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия.
Шойгу: Россия «сознательно» замедляет темпы наступления
Российские войска делают «все во избежание жертв среди мирных граждан» в Украине, с этим якобы связаны замедленные темпы «спецоперации» (так в России называют войну против Украины), заявляет министр обороны России Сергей Шойгу.
«Во время спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепленным районам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все во избежание жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», – сказал Шойгу, цитируемый российским агентством «Интерфакс».
Он также заявил, что войну начали из-за «реальных угроз» со стороны Украины.
«От Киева, отказавшегося выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе – и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции в Украине», – сказал Шойгу, добавив, что «спецоперация» «следует плану, все задачи будут выполнены».
За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".
Конфискованную яхту российского миллиардера продали с аукциона
Суперъяхта Axioma, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продана с аукциона в Гибралтаре. Это первая продажа активов, конфискованных из-за персональных санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.
Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели. Организаторы аукциона сообщили, что в ходе торгов получили 63 заявки, но отказались детализировать их стоимость.
Axioma, которую Пумпянский купил за 75 миллионов долларов в 2013 году, была конфискована в марте 2022 года – после того, как Великобритания, Евросоюз и США ввели против него санкции из-за вторжения России в Украину. Наложенные ограничения не позволили компании Пумпянского выплачивать кредит американскому банку JP Morgan. Банк подал иск, в котором утверждал, что компания Пумпянского задолжала ему более 20 миллионов долларов, и попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.
Юрист британской фирмы, представлявшей яхту до её ареста, сообщил, что Axioma, скорее всего, будет продана "намного ниже" 20 миллионов долларов. Также он отметил, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
- Яхта Axioma, длиной 72 метра, имеет шесть гостевых кают, 3D-кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, джакузи и полностью оборудованный спа-центр. Аренды яхты стоила около полумиллиона долларов в неделю.
- Дмитрий Пумпянский был владельцем и председателем правления Трубной металлургической компании (ТМК) – крупнейшего в мире производителя труб. В марте 2022 года, после введения против него санкций, Пумпянский вышел из бенефициаров и советов директоров ТМК. Великобритания тогда заявляла, что Пумпянский – один из "ближайших к Путину" олигархов.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- Санкции были наложены в том числе на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты. Власти США, Великобритании и стран Евросоюза заявляли, что будут стремиться отправить доходы от продажи конфискованных активов на помощь Украине.
В Абхазии ввели штрафы за нарушение правил поведения на водных объектах
В Абхазии вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие нарушения в сфере охраны жизни людей на водных объектах.
По информации МЧС, документ, ранее утвержденный парламентом, подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
Согласно документу, вводятся штрафные санкции за нарушение установленных норм. В частности, за неготовность пляжей к купальному сезону ответственные лица будут платить штраф в размере от 9 до 12 тысяч рублей. За нарушение правил поведения на водных объектах предусмотрен штраф для физического лица от 600 до 1000 рублей.
Литва предлагает пускать россиян в ЕС после ответа на вопрос «чей Крым?»
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать россиян в страны Балтии только после ответа на вопрос "чей Крым?" и осуждения войны в Украине.
Глава литовского МИД считает, что пограничники имеют полное право интересоваться у граждан России их позицией относительно действий России в Украине и уточнять территориальную принадлежность Крыма. Только ответ на этот вопрос может стать причиной отказа во въезде в страну, считает Ландсбергис. "Если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы", — заявил министр иностранных дел Литвы.
Ландсбергис отметил, что Вильнюс может ввести такое правило в одностороннем порядке, но, если бы остальные граничащие с Россией страны ЕС присоединились к нему, это было бы "эффективнее".
В конце июля власти Латвии сообщили, что иностранные граждане, которые пытаются попасть в страну из России и Беларуси, подвергаются на границе более тщательным проверкам. Россияне сообщали, в частности, о требовании подписать на границе документ об осуждении российского вторжения в Украину.
Ранее глава МИД Литвы заявил изданию Politico, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.
Аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам России, кто поддерживает войну в Украине, призывал и президент Латвии Эгил Левитс. Сегодня в интервью латвийскому радио Левитс предложил изолировать от общества русскоязычных жителей республики, которые выступают против политического курса государства.
23 августа в Риге начали демонтировать памятник советским воинам. В парке Победы были задержаны 14 человек.
- 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.
- Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.
- Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Германия дала понять, что не согласна с идеей. Против такой меры высказались Португалия и Венгрия. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.
Югоосетинские власти сообщили о задержании и освобождении гражданина США
В югоосетинском КГБ сообщили, что выдворили за пределы самопровозглашенной республики гражданина США Фрэнка Янеза.
Американец был задержан 27 июля текущего года в Ахалгорском районе, в населенном пункте Балаани. При этом о его задержании ранее не сообщали ни югоосетинские ведомства, ни власти Грузии.
В Цхинвали обвинили американца в нарушении де-факто границы. По информации КГБ, его передали грузинской стороне сегодня, 24 августа «после проведения комплекса проверочных и фильтрационных мероприятий».
Югоосетинские власти считают, что «ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на руководстве Грузии и США, которые отказываются признавать суверенитет Южной Осетии и целенаправленно скрывают от иностранных граждан факт наличия между Южной Осетией и Грузией государственной границы».
«За последнее время это второй случай, когда гражданин США не был осведомлен о наличии линии прохождения югоосетино-грузинской государственной границы и совершил ее незаконное пересечение, с угрозой для собственной жизни. Уверены, что полноценное обеспечение личной безопасности граждан США, а также всех других стран, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы РЮО с Грузией и предоставления всем заинтересованным сторонам исчерпывающих сведений относительно линии ее прохождения», – сказали в ведомстве.
В СГБ Грузии подтвердили, что гражданин США уже находится на территории, контролируемой властями страны. В заявлении грузинского ведомства говорится, что Янез был задержан «российскими оккупационными силами».
«Правительство Грузии требовало его немедленного освобождения, активно используя как механизм «горячей линии», так и другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства.
Информация постоянно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.
Правительство Грузии продолжает активную работу по освобождению незаконно удерживаемых лиц, как в направлении оккупированного Цхинвали, так и оккупированной Абхазии. Оккупационная сила несет полную ответственность за деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации», – сказано в заявлении СГБ Грузии.
- 26 августа 2021 года в Джавском районе был задержан гражданин США Джексон Пол Крамер. Он заявил, что прилетел в Грузию как турист, чтобы пройти вдоль всего Главного Кавказского хребта — от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии. Югоосетинские власти обвинили его в нарушении де-факто границы и выдворили на территорию, контролируемую властями Грузии, 6 сентября 2021 года.
Назначенный Россией глава украинского посёлка погиб в результате взрыва
В Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле 24 августа погиб глава назначенного российскими военными посёлка Михайловка Иван Сушко. Об этом сообщил член оккупационной администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля чиновника. Сушко умер в больнице от полученных ранений. Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону. Киев пока не комментировал случившееся.
Сушко назначили главой Михайловки в апреле. Ранее он служил в десантно-штурмовых войсках украинской армии. До войны он работал тамадой, сообщала местная пресса.
Территория Запорожской области находится под контролем России частично; северные и центральные районы, а также областной центр контролирует Украина. Михайловка расположена неподалёку от линии соприкосновения украинской и российской армий, примерно в 90 километрах от города Запорожье.
С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
В Грузии сегодня отмечают День конституции
В Грузии сегодня отмечается День конституции — 24 августа 1995 года в 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял основной закон государства:
«Мы, граждане Грузии, непоколебимой волей которых является установление демократических общественных институтов, экономической свободы, социально-правового государства, обеспечение общепризнанных прав и свобод человека, укрепление государственной независимости и мирных отношений с другими народами в соответствии с многовековыми традициями государственности грузинского народа и основными принципами конституции Грузии 1921 года, основываясь на историко-правовом наследии, провозглашаем эту конституцию перед Богом и страной».
Известно, что Государственная конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией конституции 1921 года, которая была принята Первой Грузинской Демократической Республикой. Однако в итоге было принято решение о принятии новой конституции, пишет агентство «Новости-Грузия».
17 сентября 1995 года члены Государственной конституционной комиссии и парламента Грузии подписали официальный текст конституции во Дворце правительства, где Верховный Совет Республики Грузия объявил акт о восстановлении независимости Грузии.
31 марта 1991 года в Грузии был проведён референдум о восстановлении государственной независимости Грузии и по его итогам 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии во главе с Звиадом Гамсахурдия провозгласил независимость от СССР. В декабре 1991 года Советский Союз распался.
С Днем Конституции граждан поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, неуклонная приверженность верховенству закона и его соблюдение являются самым главным условием для гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны.
Президент и премьер Грузии поздравили Украину с Днем независимости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравили Украину с Днем независимости.
«Поздравляю Украину с Днем независимости! Украинский народ показал всему миру достойную борьбу за свободу и независимость. Грузия и Украина близкие, братские народы с одной и той же борьбой. Мы знаем цену независимости. Мы всегда будем вместе. Слава Украине!», – написала Зурабишвили в Twitter.
«Поздравляю Украину с Днем независимости! В этот сложный период войны желаем мира и благополучия Украине и украинскому народу!», — написал Гарибашвили.
Накануне Зурабишвили в онлайн-формате выступила на втором саммите «Крымской платформы», выразив поддержку Киеву.
«Я с гордостью могу сказать, что от имени Грузии присоединяюсь к Декларации «Крымской платформы» и подтверждаю нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также вашей стратегии деоккупации. Крым — это Украина», – заявила она.
Украина сегодня отмечает государственный праздник - День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, с этого события начался тяжёлый конфликт между Киевом и Москвой. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции - широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Российские войска начали наступление на Киев и другие города Украины. Целями операции были названы так называемые демилитаризация и денацификация Украины и "защита" территорий Донбасса, с 2014 года контролируемых пророссийскими сепаратистами. Власти Украины считают, что подлинная цель России - ликвидация украинской государственности.
За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".
В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуре. Ряд прокремлёвских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день Независимости возможны российские провокации и массированные удары.
В своём обращении Зеленский также заявил, что, если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идёт о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца, в том числе речь шла и о восстановлении вооружённым путём контроля над Крымом.
Украина отмечает День независимости. Полгода назад началось вторжение России
Украина сегодня отмечает государственный праздник - День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, с этого события начался тяжёлый конфликт между Киевом и Москвой. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции - широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Российские войска начали наступление на Киев и другие города Украины. Целями операции были названы так называемые демилитаризация и денацификация Украины и "защита" территорий Донбасса, с 2014 года контролируемых пророссийскими сепаратистами. Власти Украины считают, что подлинная цель России - ликвидация украинской государственности.
За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".
В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуры. Ряд прокремлёвских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день Независимости возможны российские провокации и массированные удары.
В своём обращении Зеленский также заявил, что, если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идёт о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца, в том числе речь шла и о восстановлении вооружённым путём контроля над Крымом.
Страны Запада, которые поддержали Украину после начала российского вторжения, поздравляют страну с Днём независимости. Посол ЕС в Киевезаявил, что Украина и страны Евросоюза - "одна семья". Резиденция британского премьера на Даунинг-стрит в честь праздника украшена подсолнухами.
С Днём независимости поздравил Украину и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов". При этом российские военные использовали территорию Беларуси для наступления на Украину и нанесения по ней ракетных ударов, а сам Лукашенко поддержал российскую операцию.
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