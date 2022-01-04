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Россия, США и другие державы заявили о недопустимости ядерной войны
Пять государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США и Россия, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
Оно опубликовано, в частности, на сайтах Кремля и Белого дома.
Заявление выпущено на фоне обострения ситуации вокруг Украины – государства Запада считают, что Россия может готовить полномасштабное нападение на эту страну. Москва это отрицает. При этом на фоне роста напряжённости она выступила с требованиями об обеспечении "гарантий безопасности" России, переговоры о которых должны начаться в январе.
Как говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении, Россия, США, Франция, Британия и Китай как страны, обладающие ядерным арсеналом, "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". В заявлении также повторена формулировка, использовавшаяся ещё во времена советско-американских переговоров о разоружении – "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Стороны также подчеркнули важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
"Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – также сказано в документе. В нём содержится и обязательство вести "конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности".
- Во время телефонных переговоров 30 декабря между президентами США и России Джо Байден – по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова – неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.
- Требования гарантий безопасности, которые включают в себя, в частности, отказ от принятия Украины в НАТО, Путин ранее обосновал тем, что в случае размещения на Украине американских ядерных ракет их подлётное время до Москвы сократится до 5-7 минут. США никогда не заявляли о намерении размещать на Украине ракеты.
- Путин неоднократно заявлял о том, что в России разрабатываются или уже разработаны новые системы вооружений, в том числе и ядерных. Речь идёт в частности о гиперзвуковых ракетах, в создании которых, по словам Путина, Россия опережает США. Новые виды вооружений, как и модификация существующего договора СНВ-3, являются предметом российско-американских переговоров о стратегической стабильности в Женеве.
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Другие новости дня
Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп получили повестки из прокуратуры
Двое взрослых детей бывшего президента Дональда Трампа получили повестки из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Газета "Нью-Йорк таймс" сообщила об этом со ссылкой на судебный документ. Источник издания утверждает, что повестки были вручены 1 декабря. Тогда же была доставлена и повестка на имя экс-президента.
Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, демократа Летицию Джеймс и пытался заблокировать расследование в отношении его компании.
Прокуратура намерена допросить Трампов и выяснить: не манипулировала ли корпорация Trump Organization оценками своего недвижимого имущества.
Это расследование проводится отдельно. Оно связано с уголовным расследованием в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена. Прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот, информирует "Голос Америки".
Ранее, в октябре 2020 года, как сообщает "Нью-Йорк таймс, прокуратура допросила ещё одного взрослого сына Трампа, Эрика.
В Италии по запросу России задержан украинский режиссёр
В Италии по запросу России об экстрадиции задержан и взят под стражу главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук. Об этом сообщили украинские телеканалы ТСН и "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
По его словам, Лавренчук был задержан в Неаполе 17 декабря. Итальянский суд арестовал украинского режиссёра на период рассмотрения российского запроса об экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе предоставило задержанному адвоката, его также посетил украинский консул.
Представитель МИД Украины не назвал причину российского запроса на задержание Лавренчука.
Как сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы, Лавренчук был заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение было вынесено в июле 2020 года. Подробности дела не раскрываются. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Куратор инициативной группы в поддержку Лавренчука Марианна Гудич-Палий рассказала, что российские власти инкриминируют режиссеру финансовые нарушения, совершенные восемь лет назад, когда он работал в России. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.
Евгению Лавренчуку 39 лет. Он лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Долгое время работал в России. Был основателем и художественным руководителем Польского театра в Москве, Школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. В 2014 году режиссёр уехал из России в знак несогласия с политикой властей, которую назвал "преступной". С 2018 года занимает должность главного режиссера Одесского национального театра оперы и балета.
В Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19
В среднем у тринадцати процентов сотрудников, прошедших тестирование в медицинском центре Конгресса США в последнюю неделю, был обнаружен COVID-19. Неделей раньше средний уровень заражений составлял один процент. Об этом говорится в письме врача Конгресса, направленном законодателям.
По оценке доктора Брайана Мойнихена, несколько сотен сотрудников Конгресса инфицированы. Он призывает руководство американского парламента по возможности организовать работу в виртуальном формате, называя "беспрецедентным" уровень заражений. Почти две трети новых случаев заражений приходится на штамм "омикрон". В медицинском центре Конгресса тестируют законодателей, сотрудников их аппарата и журналистов, аккредитованных на Капитолии.
В последние дни несколько видных законодателей, в том числе, сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявили о том, что у них выявлен COVID-19. В письме доктора Мойнихена говорится, что среди зараженных, прошедших вакцинацию, болезнь протекает в легкой форме. Не было ни одного случая госпитализации или смертельного исхода.
В помещении Конгресса нет единых правил ношения масок. В Палате представителей они обязательны. За появление без маски в зале заседаний законодатели могут быть оштрафованы на 2500 долларов. В помещении Сената маски необязательны. Пока среди оштрафованных за отказ носить маски только законодатели-республиканцы.
Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми дорогами, проходящими через ее территорию
Президент Ирана Эбрахим Раиси, по сути, поддерживает позицию Армении в продолжающихся переговорах с Азербайджаном о транспортных коммуникациях между двумя странами Южного Кавказа.
Как сообщает канцелярия президента Ирана, он обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, инициированном последним, передает Радио Азатутюн.
«Одним из ключевых направлений политики Исламской Республики Иран является поддержка территориальной целостности и суверенитета стран. В этом отношении Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми территориями и дорогами, проходящими через эту страну», - заявил Раиси Пашиняну, добавив, что чувствительность ситуации в регионе требует, чтобы страны регулярно обсуждали региональные и двусторонние вопросы.
Приветствуя прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, президент Ирана выразил надежду на мир, стабильность и безопасность в регионе и отметил важность разблокирования.
По словам армянской стороны, премьер-министр Армении и президент Ирана подчеркнули важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.
Отметим, что в течение прошлого года в Баку не раз заявляли о том, что согласно условиям прекращения огня в Нагорном Карабахе, достигнутого между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года, Азербайджан должен получить так называемый «Зангезурский коридор» в Нахичевань через территорию армянского Сюника. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что соглашения от 2020 года не подразумевают «коридорной» логики, а касаются лишь разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе, что, по словам армянского лидера, Ереван поддерживает.
В высокогорной Аджарии снежный покров превысил один метр
Обильный снегопад вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров в нескольких селах превысил один метр, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.
По информации ведомства, весь день велись интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда.
«К процессу расчистки дороги в муниципалитете Хуло подключены 14 единиц техники, 11 единиц в Шуахеви, и семь единиц в Кеда», - отмечает департамент.
Очищаются как дороги, ведущие в центр, так и сельские. В селах высокой зоны снежный покров достигает 70-80 см. Снегопад повредил линии электропередач, из-за чего большая часть сел в Хуло и Шуахеви остались без света. В Кеда в нескольких местах сошли оползни.
Bild: Канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому старту» в отношениях с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по сообщению немецкой газеты Bild («Бильд») намерен взять «под личный контроль» взаимоотношения Берлина и Москвы.
Таблоид «Бильд» в своей публикации 3 января утверждает, основываясь на собственных источниках, что глава правительства ФРГ рассчитывает на «качественно новый старт» в отношениях между Германией и Россией.
Первая встреча Шольца с президентом России Владимиром Путиным якобы уже готовится. Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер «на протяжении двух недель готовит» эти переговоры, которые могут состояться в январе, информирует «Бильд».
Ранее, 25 декабря 2021 года, стало известно, что Йенс Плетнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. На это обращает внимание «Немецкая волна». Советник канцлера Шольца призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на «оперативное возобновление «нормандского формата», подчеркивали собеседники dpa.
В Азербайджане пограничник застрелил трех сослуживцев. Его задержали
В Азербайджане 2 января в пограничной дивизии "Губадлы" младший сержант Эльхан Авазлы из табельного оружия открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли трое военнослужащих, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на Госпогранслужбу.
Эльхан Авазлы после инцидента бросил оружие и бежал с места происшествия.
По данным издания, погибли старший лейтенант Юсиф Исмаилов, младший сержант Амиль Джалилзаде и младший сержант Рафаил Ибрагимов.
Генпрокуратура сообщила, что Авазлы был задержан в ночь на 3 января в селе Малхалаф Лачинского района.
В Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ
В ряде городов Казахстана проходят митинги в поддержку участников акции протеста в городе нефтедобытчиков Жанаозен на западе страны. Они выступают против повышения цен на газ, сообщает Радио Азаттык.
В протестах в Жанаозене участвовали сотни людей. Они пришли к зданию администрации города и перекрыли движение автотранспорта в центре. В этом регионе большинство машин заправляют сжиженным газом. С 1 января цены на него выросли до 120 тенге за литр (21 рубль). Гражданский активист из Жанаозена Серик Бактыбайулы сообщил, что протестующие требуют снизить цены более чем в 2 раза. В начале прошлого года стоимость газа составляла 38 тенге за литр, однако затем начала повышаться. 31 декабря стоимость газа в городе достигла 100 тенге.
"Газ у нас производят. На производстве работают наши родственники. Почему нам не хватает газа, который они производят? Это уму непостижимо. Пусть не продают за границу, в Россию, пусть сначала обеспечат нас", - заявил один из протестующих на митинге. К протестующим вышел врио акима (главы населенного пункта) Галым Байжанов, заявил, что аким в отпуске и что протест жителей считается незаконным, так как не был согласован с администрацией. Претензии он предложил изложить в письменной форме.
Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. В Астане были задержаны трое человек. В аэропорт Актау стянули автозаки и грузовики. В Алматы были перекрыты доступы к главной площади, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет - сообщает Сибирь.Реалии.
- Единственным производителем сжиженного газа в регионе является компания "Казахский газоперерабатывающий завод". Это не первый протест в Жанаозене против повышения цен на газ. В январе 2020 года жители тоже выходили на акцию с призывом стабилизировать цены на топливо, которые тогда выросли до 65 тенге.
- В 2011 году многомесячная забастовка рабочих в Жанаозене, требовавших улучшения условий труда, была подавлена с применением силы (тогда погибли 17 человек).
Bloomberg: выданный США Клюшин имеет доступ к данным ГРУ
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке. По их данным, у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из ГРУ.
Агентство пишет, что полтора года назад Клюшин получил от президента России орден Почёта и публикует фотографию награды, которая, как утверждается находится в материалах американского суда в Массачусетсе. Кроме того, опубликована фотокопия пропуска Клюшина в Минобороны.
Собеседники Bloomberg также утверждают, что у россиянина есть доступ к важным секретным операциям ГРУ за рубежом. Если Клюшин решит сотрудничать со следствием, то он может стать ценным источником информации для Вашингтона, считают источники.
Вашингтон и Москва публикацию не комментировали.
Адвокат бизнесмена сообщил, что ему не известно о документах, к которым может иметь доступ его подзащитный. Юрист заявил, что США разыскивали Клюшина, так как подозревали, что у него есть данные о вмешательстве в выборы, чтобы избежать длительного тюремного срока за инсайдерскую торговлю. По словам адвоката, Клюшин отвергает все обвинения.
Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Россиянина арестовали в марте в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне.
Помимо Клюшина обвиняемыми по делу проходят ещё четверо россиян. Одного из них – Ивана Ермакова – Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ. В 2018 году его обвинили в причастности к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах.
Саакашвили угрожает вновь прибегнуть «к крайним формам протеста»
Если права Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты экс–президента Грузии после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме.
Как пишет СОВА, адвокат Бека Басилая, к примеру, заявил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили – хотя «в этом есть острая необходимость».
В то же время, утверждает адвокат, на его встречах с экс-президентом не соблюдалась конфиденциальность: «Все контролируется, что является нарушением права защиты».
В свою очередь Шота Тутберидзе заявил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. Именно поэтому адвокаты Саакашвили озвучили ультиматум:
«Если эти проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу».
Инфляция в Грузии в 2021 году составила 13,9%
В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии вырос на 0,3%, а годовой показатель достиг 13,9%. Такие данные публикует Национальная служба статистики, передает агентство «Новости-Грузия».
По данным ведомства, цены в группе "продукты питания и безалкогольные напитки" выросли на 0,8%, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27%.
Цены выросли на следующие подгруппы товаров:
- рыба — 2,3%,
- сахар, джемы и другие сладости — 2,0%,
- молоко, сыр и яйца — 1,9%,
- овощи и садоводство — 1,8%,
- масло и жир — 0,9%.
В то же время снизились цены на фрукты и виноград (-0,7%);
В группе "гостиницы, кафе и рестораны" — цены выросли на 0,9%, отражая рост ежемесячной инфляции на 0,06 %.
Увеличились цены в подгруппе общественного питания (1,2 %);
В группе "одежда и обувь" отмечено падение цен на 1,4%, что отразилось в ежемесячной инфляции как -0,05 процентных пункта.
Снизились цены как на обувь (-2,4%), так и на одежду (-0,7%), — отмечается в информации статистиков.
В Беларуси расследуют смерть в отделении милиции на Новый год
В городе Речица в Гомельской области Беларуси в новогоднюю ночь после задержания сотрудниками милиции умер 27-летний местный житель Дмитрий Усхопов. Родные Усхопова не исключают, что причиной смерти могло быть насилие со стороны милиционеров. Следственный комитет заявил, что смерть не носила насильственного характера.
Усхопова, который был нетрезв, задержали за час до наступления Нового года на остановке общественного транспорта. Его увезли в отделение. Утверждается, что при задержании он оказал милиционерам сопротивление. Спустя несколько часов его привезли в больницу в состоянии комы. Врачи вскоре констатировали смерть.
Мать погибшего сообщила изданию "Наша Нива", что на теле сына были следы насилия, а отец сказал, что, когда он пришёл забирать тело, сотрудники морга переспросили его: "А, это тот, которого убили?"
Родные Усхопова считают, что в отделении милиции его "либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики". Окончательно причину смерти должна установить экспертиза - заявляют в Следственном комитете. Гибель жителя Беларуси стала предметом обсуждений как в оппозиционных, так и в провластных телеграм-каналах.
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- В ходе массовых акций протеста против режима Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года были зафиксированы многочисленные случаи милицейского насилия по отношению к задержанным. Несколько человек в уличных столкновениях были убиты, никто из сотрудников правоохранительных органов не был привлечён к ответственности. Большой резонанс вызвала гибель жителя Минска Романа Бондаренко - утверждалось, что он был до смерти избит или прямо милицией, или связанными с властями людьми.
Российские военные проведут на юге страны более трех тысяч учений
Южный военный округ (объединяет Южный и Северокавказский федеральные округа) намерен в 2022 году провести свыше трех тысяч мероприятий боевой подготовки. На учениях планируется отработать вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях. Об этом сообщает издание "Кавказский узел" (признано в РФ "иноагентом", не согласно с эти статусом).
Учения будут проходить вблизи украинской границы на фоне сохраняющейся напряженности между Москвой и Киевом.
Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
США и их союзники не отвергли диалог, заявив при этом, что будут придерживаться фундаментальных принципов – в частности, относительно того, что любая страна имеет право выбирать своих союзников. Это касается и возможного приёма Украины в НАТО.
Премьер Судана ушёл в отставку на фоне массовых протестов
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил об уходе в отставку - на фоне массовых уличных протестов против сосредоточения власти в руках военных и политического кризиса.
В телеобращении премьер заявил, что его отставка даст шанс выйти из тупика и сформировать новый кабинет министров. В тот же день в Хартуме и Омдурмане при разгоне демонстраций сторонников демократических преобразований были убиты не менее двух человек.
В октябре военные фактически отстранили Хамдука от власти, задержав ряд министров его правительства. На фоне массовых протестов спустя месяц было подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром, который вернулся к исполнению обязанностей. Однако Хамдуку так и не удалось сформировать новый кабинет взамен прежнего, распущенного военными.
После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, так и гражданские лица. Его задача - подготовить условия для проведения свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.
Глава Суверенного совета генерал Бурхан по-прежнему заверяет, что Судан продолжит движение к демократии. Однако участники уличных протестов не верят этим обещаниям.
В Госдуме предложили убрать захоронения с Красной площади
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве, а также захоронить тело Ленина, находящееся в Мавзолее.
По мнению депутата от ЛДПР, могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени следует перенести в другое место. "Все это [захоронение] возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", – сказал Чернышов в беседе с РИА "Новости".
Тема переноса кремлевских захоронений не раз широко обсуждалась в обществе.
Споры о необходимости перезахоронения тела Ленина начались ещё в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. С предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции.
В сентябре 2020 года Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Однако вскоре отменил его после критики со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал это "грязной провокацией".
Президент России Владимир Путин неоднократно выступал против захоронения Ленина. Он призывал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".
В середине ноября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "пережитком прошлого" тот факт, что "набальзамированное тело лежит в самом центре столицы", и выразил надежду, что в скором времени в России придут к консенсусу по вопросу о захоронении первого советского вождя, пишет РБК. В Кремле заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 37 пациентов
В Грузии выявлено 943 новых случая коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2789 человек, от последствий коронавируса умерли 37 пациентов, пишет агентство «Новости-Грузия».
За последние 24 часа в стране было проведено 15 032 теста.
Показатели положительности выявления коронавируса в Грузии составляют: ежедневный – 6,27%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние 7 дней – 5,77%.
С начала пандемии в Грузии выявлено 938 583 случая заражения коронавирусом, из которых 902 948 человек выздоровели и 13 942 человека скончались.
В настоящее время в Грузии 21 667 активных случаев инфицирования. В стационаре под наблюдением находятся 4446 человек, из которых 1137 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 269 человек.
Инфляция в Турции по итогам года превысила 36 процентов
Инфляция в Турции по итогам 2021 года превысила 36 процентов. Об этом сообщило турецкое статистическое ведомство.
Турецкая лира начала дешеветь после нескольких подряд снижений процентной ставки Центробанка страны. 20 декабря курс местной валюты пробил отметку в 18 лир за доллар. При этом в начале года он стоил около семи с половиной лир.
За сокращение процентной ставки выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, это приведёт к снижению инфляции. Эрдоган трижды с лета 2019 года менял главу Центробанка и дважды с ноября 2021 – министра финансов.
Оппозиция обвинила президента в экономической некомпетентности и призвала к досрочным выборам. Эрдоган все обвинения в свой адрес отверг и сказал, что выборы президента и парламента пройдут по плану – в июне 2023 года.
Югоосетинские правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух мужчин
В Цхинвальском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне двух мужчин нашли мертвыми в салоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского МВД.
«Вечером в воскресенье, примерно в 17:45 часов в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в селе Ногкау (Ахалшени – ред.) Цхинвальского района в салоне легковой автомашины были обнаружены два трупа, предварительно, без признаков насильственной смерти. На место происшествия выехали правоохранители, которые установили личности погибших, – ими оказались двое жителей села Тбет (Тбети – ред.) Цхинвальского района 40 и 35-лет», – сказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
- Ранее стало известно, что 31 декабря, примерно в 23:40 в приемное отделение цхинвальского медцентра был доставлен 42-летний житель Южной Осетии с множественными телесными повреждениями. По информации МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении данного преступления. В ведомстве заявили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению их точного местонахождения и задержанию.
В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина.
По информации ведомства, информация о доставлении пострадавшего с огнестрельным ранением в Республиканскую больницу поступила в дежурную часть сухумского УВД 1 января, в 02:40.
В МВД указывают, что мужчина, по предварительным данным, получил «слепое огнестрельное ранение левого бедра».
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и и ч. 2 ст. 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Абхазии.
«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказано в заявлении.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что стрельбу, по неподтвержденным данным, открыл глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший – певец Тамаз Цулукия.
Reuters сообщил о российском авиаударе по сирийскому Идлибу
Российская авиация 2 января нанесла удары по окрестностям города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде вооружённой оппозиции. По их данным, самолёты сбросили бомбы на несколько населённых пунктов и на водозаборную станцию. Водоснабжение Идлиба прервано.
Reuters пишет, что пострадали временные лагеря, расположенные к западу от Идлиба. Там якобя погибли женщина и двое детей. Агентство обращает внимание, что с ноября авиаударов в Сирии не наблюдалось.
Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее подконтрольная президенту Башару Асаду сирийская армия сообщала, что наносит удары исключительно по укрытиям джихадистов.
Российские военные также сообщили о ранении в результате снайперского обстрела сирийского военного в районе Идлиба. Как утверждается, стреляли в солдата исламисты.
В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило в понедельник о нападении запрещённой в России и других странах мира террористической группировки "Исламское государство" на армейскую колонну. По данным СМИ, погибли пять солдат, 20 получили ранения. Инцидент произошёл в пустыне, в 50 километрах от нефтяной станции на востоке Сирии.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран. Сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по гражданским объектам. Москва эти сообщения отвергает.
Умер легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев
На 77-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, бывший советский легкоатлет, уроженец Сухуми Виктор Санеев. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.
Санеев выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.
В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию.
Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.
После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».
В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».
«Валенсия» выкупила вратаря Георгия Мамардашвили
Испанская «Валенсия» объявила о выкупе у тбилисского «Динамо» голкипера Георгия Мамардашвили, находившегося в аренде с июня прошлого года.
Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.
По данным Marca, «Валенсия» выкупила Мамардашвили за 850 тысяч евро и прописала в соглашении отступные в размере 20 млн, при этом сумма будет возрастать. Кроме того, «Динамо» получит 10% с последующей продажи вратаря.
В сезоне Ла Лиги Мамардашвили провел 6 матчей, два из них — на ноль, пишет портал sports.ru.
Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Проведя сезон в тбилисском «Локомотиве» на правах аренды, он перешел в «Валенсию». Главный тренер испанской команды Хосе Бардалас говорил, что «игра Мамардашвили стала сюрпризом, все, что связано с ним, просто отлично».
Байден пообещал Зеленскому решительный ответ при вторжении РФ
Президент США Джо Байден в воскресенье вечером провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину.
"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами решительно ответят, если Россия в будущем вторгнется в Украину", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Байден и Зеленский высказались в поддержку дипломатических усилий по разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ. Байден также пообещал, что Вашингтон не будет принимать решений, касающихся Украины, без ведома Киева.
Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит "непоколебимую поддержку" Украины.
Зеленский сообщил, что в ходе беседы обсуждались и внутренние дела Украины, включая проведение реформ и борьбу с олигархами.
30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. По информации Кремля, в беседе с Байденом Путин дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Байден сообщил, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было ещё раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления в Украину. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Москва, по словам Путина, добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".
Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин в своих новогодних обращениях к согражданам подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться в любое время в НАТО с просьбой о приёме её в этот военно-политический союз. Звявления прозвучали на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.
Президент Ниинистё сказал: "Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор".
Премьер-министр Марин заявила, что каждая страна имеет право выбирать свою политику безопасности. "Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора", сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.
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