Россия, США и другие державы заявили о недопустимости ядерной войны

Пять государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США и Россия, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Оно опубликовано, в частности, на сайтах Кремля и Белого дома.

Заявление выпущено на фоне обострения ситуации вокруг Украины – государства Запада считают, что Россия может готовить полномасштабное нападение на эту страну. Москва это отрицает. При этом на фоне роста напряжённости она выступила с требованиями об обеспечении "гарантий безопасности" России, переговоры о которых должны начаться в январе.

Как говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении, Россия, США, Франция, Британия и Китай как страны, обладающие ядерным арсеналом, "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". В заявлении также повторена формулировка, использовавшаяся ещё во времена советско-американских переговоров о разоружении – "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Стороны также подчеркнули важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – также сказано в документе. В нём содержится и обязательство вести "конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности".