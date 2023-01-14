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Россия включила в черный список главу МИД Британии - за «демонизацию» РФ
МИД России включил в черный список министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Всего в списке 36 человек, включая представителей руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Полный список МИД публиковать не стал, но заявил, что готов предоставить его Лондону, если получит соответствующий запрос.
«Будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции», - говорится в сообщении.
О том, что Москва расширила санкционный список Великобритании, стало известно 12 января. Имена лиц, попавших под ограничения, тогда не публиковались.
Последний раз Россия расширяла санкции против Великобритании в сентябре прошлого года.
Решение о расширении санкций последовало вскоре после того, как стало известно, что Лондон собирается поставить Киеву партию современных тяжелых боевых танков Challenger II.
МИД Великобритании сообщение российской стороны пока не комментировал.
Великобритания с самого начала войны России с Украиной оказывает Киеву поддержку. Лондон ввел санкции против Москвы и российских олигархов. Королевство регулярно выступает с жесткой критикой Кремля за его агрессию по отношению к Украине и ее жителям.
Другие новости дня
На горнолыжной трассе Цон в Южной Осетии открылся новый сезон катаний
Горнолыжная трасса Цон в самопровозглашенной республике Южная Осетия начала принимать первых посетителей сезона 2023 года. Открытие трассы для любителей зимних видов спорта состоялось в субботу. Накануне были завершены финальные работы по обустройству трассы.
«Перед стартом сезона наши специалисты проверили инвентарь, расчистили трассу и подготовили пункт для обогрева. Для открытия трассы ждали и подходящей погоды, чтобы было больше снега. Сейчас уже выпало достаточное количество осадков и теперь у жителей и гостей республики есть возможность прокатиться на склонах Цона», - рассказал информагентству «Рес» глава комитета по молодежной политике и спорту Сергей Зассеев.
Как ранее отметил Зассеев, длина трассы была увеличена до 1 км 800 метров.
«После она была расширена, чтобы лыжники и сноубордисты не испытывали дискомфорт. Есть и отдельная санная трасса для самых маленьких, поскольку многие приезжают на отдых с детьми. Для проката доступны лыжи и сноуборд. Были и санки, но из-за ненадлежащего пользования гостями, инвентарь был испорчен. Для детей родителям лучше всего приобрести снегокаты с широкими полозьями», - дополнил глава комитета.
Также была расчищена дорога, ведущая к месту отдыха.
Госдеп: США глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Саакашвили
США глубоко обеспокоены ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, пишет SOVA.
Один из журналистов попросил Пателя прокомментировать ситуацию, напомнив, что ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения. На вопрос, поддерживает ли правительство США эту идею, представитель Госдепа заявил:
«У меня нет никаких новостей по этому поводу, так как мы говорили об этом в последний раз. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем пристальное внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья».
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Состояние здоровья третьего президента Михаила Саакашвили ухудшается и ситуация грозит самыми тяжелыми последствиями, если не будут приняты срочные меры, ранее заявил центр «Эмпатия» по результатам независимой экспертизы.
Минюст РФ объявил «иноагентами» Артура Смольянинова и Артемия Троицкого
Минюст России включил в список иностранных агентов актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого. Также в реестр попали бывший глава пермского штаба Навального Сергей Ухов, украинский телеведущий Александр Шелест, бывший священник Сергей Кирсанов и юрист Анатолий Фурсов.
Артемий Троицкий, один из ведущих российских рок-критиков и экспертов в области популярной музыки, с 2015 года сотрудничает с Радио Свобода, он - автор и ведущий популярного подкаста и радиопрограммы «Музыка на Свободе». С 2014 года Троицкий живет в Эстонии.
6 января в издании «Новая газета. Европа» было опубликовано интервью Артура Смольянинова, в котором он открыто осудил военную агрессию России против Украины. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера.
- В составляемых Министерством юстиции России списках «иностранных агентов» - русскоязычные проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в том числе Русская служба Радио Свобода и ее региональные проекты, а также, в качестве индивидуальных лиц, более 30 сотрудников разных редакций. Ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай назвал практику составления и расширения «иноагентских» списков «бессильной попыткой Кремля скрыть свое разочарование, вызванной провалом путинского вторжения в Украину».
- В минувшем году из-за давления российских властей и введения открытой политической цензуры РСЕ/РС вынуждена была закрыть свое представительство в Москве. Тем не менее 2022 год оказался статистически самым успешным в истории Русской службы. На этой неделе медиакорпорация РСЕ/РС объявила об открытии своих офисов в Вильнюсе и Риге.
Би-би-си: в России установили первую памятную доску бойцу «ЧВК Вагнера»
В конце прошлого года на фасаде одной из школ в Саратове установили мемориальную доску Денису Ковырзину, выпускнику школы и бывшему бойцу Росгвардии, погибшему на войне с Украиной. В 2016 году его осудили на семь с половиной лет колонии по обвинению в убийстве, пишет Би-би-си со ссылкой на данные Мосгорсуда.
Ковырзин несколько раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), но ему в нем отказывали. Последний раз такое произошло в мае 2022 года.
Ковырзин отбывал срок под Нижним Новгородом в колонии для бывших сотрудников силовых ведомств. Туда, по данным проекта Gulagu.net, летом 2022 года приезжали вербовщики на войну с Украиной из «ЧВК Вагнера». Вероятнее всего, Ковырзин в составе этого вооруженного формирования отправился на фронт, где погиб в начале августа.
Похоронили Ковырзина в подмосковной Балашихе. Там он служил до своего ареста. Был ли заключенный помилован, не сообщается.
Мемориальная доска, установленная в Саратове, стала первым памятным знаком воевавшему в «ЧВК Вагнера» заключенному, обращает внимание Би-би-си.
Администрация школы не стала отвечать на вопросы журналистов. Представитель мэра Саратова обещала изучить ситуацию.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Создатель и спонсор ЧВК – близкий к президенту России петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну.
- Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Как оно оформляется юридически, до сих пор неизвестно.
Власти Украины сообщили о новых обстрелах инфраструктуры
Россия утром в субботу, 14 января, атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Сведений о пострадавших он не привёл.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.
Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.
Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.
Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.
Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.
По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.
Оппозиционер заявил о нападении после отключения русской песни в центре Тбилиси
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заявил, что подвергся физическому насилию на проспекте Руставели после того, как отключил трансляцию русских песен у метро «Площадь Свободы».
По его словам, несколько человек пришли к метро с аппаратурой и включили «российский трэш».
«Эта песня была неприемлемой и неуместной … Я подошел и сказал, что это позор…Они ответили агрессивно. Тогда я просто отключил им кабель и продолжил путь. Один из мужчин догнал и напал на меня, я уклонился, он снова догнал», - рассказывает Канделаки.
По словам оппозиционера, он обратился к полиции на станции метро и дал показания.
Также Канделаки говорит, что «этот трэш» пустили на динамики в самом центре города не приезжие, а местные. «Русских не было, были грузины», - сказал Канделаки в интервью грузинской службе Радио Свобода.
МВД не делало комментариев.
Верховный суд Бразилии расследует роль бывшего президента в протестах
Верховный суд Бразилии санкционировал расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару. Прокуратура подозревает его в поощрении протестов своих сторонников, которые закончились штурмом правительственных зданий в столице.
67-летний Болсонару, который сейчас находится в США, подозревается в «подстрекательстве и идейном авторстве антидемократических действий, которые привели к вандализму и насилию в Бразилиа в прошлое воскресенье», говорится в заявлении федеральной прокуратуры.
В минувшие выходные сторонники Болсонару, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здания Конгресса и Верховного суда, а также взяли штурмом президентский дворец. В тот же день полиция освободила здания от протестующих и задержала не менее 1843 человек, более 1100 из которых были впоследствии арестованы.
На следующий день после штурма правительственных зданий Болсонару опубликовал в фейсбуке видео, в котором утверждал, что победа Лулы да Силва на президентских выборах в октябре «была не результатам голосования, а следствием решения Верховного суда и Центризбиркома Бразилии». Видео было вскоре удалено.
Несмотря на то, что видео было опубликовано после штурма, а в твиттере Болсонару осудил действия своих сторонников, прокуратура Бразилии решила инициировать расследование роли Болсонару в протестах.
Согласно опросу, результаты которого приводит бразильский портал g1, 55% респондентов считают Болсонару ответственным «за акты вандализма» в Бразилиа.
- 77-летний основатель левой Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва выиграл президентские выборы, прошедшие в октябре 2022 года, с результатом 50,9%, обойдя радикально-правого Жаира Болсонару. После этого Болсонару уехал в США, избежав церемонии передачи власти своему преемнику. Инаугурация Лулы да Силва состоялась 1 января 2023 года.
Данные более 3,4 млн клиентов Mail.ru попали в открытый доступ
Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», – заявили в Mail.ru. В компании заверили, что пользователям почты ничего не угрожает.
Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке. В соответствии с законодательством Mail.ru должна была уведомить его «в течение суток с момента происшествия», уточнили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал «Утечки информации» рассказал, что в утекшем массиве Mail.ru содержится около 3,5 миллионов записей, в том числе более 3,4 миллиона уникальных адресов электронной почты. Утверждается, что данные опубликовал тот же источник, который ранее выкладывал в сеть массивы «Почты России», магазина «ВкусВилл» и образовательного портала GeekBrains.
- В России в 2022 году произошло не менее 60 утечек личных данных граждан – против 41 случая за предыдущие три года, подсчитал проект «Сетевые Свободы». В результате этого пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
- В открытом доступе оказывались имена, даты рождения, телефоны, фактические адреса и электронные почты, иногда – детали заказов, паспортные данные, хеш-пароли и другая чувствительная информация. Многие из них могут использовать в преступных целях.
- Эксперты компании InfoWatch напрямую связывают рост числа утечек с войной в Украине. С начала российского вторжения в Украину произошло несколько крупных утечек информации пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
В Грузии сегодня, 14 января, отмечают День государственного флага. Традиционно в этот день в разных городах страны проходят автомобильные шествия с флагами, флаги вывешивают с окон и балконов жилых домов и госучреждений, пишет агентство «Новости-Грузия».
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «Революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
Грузинский флаг с пятью крестами по древности занимает второе место в мире после флага Дании. Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, также встречается на итальянских и испанских картах XIV века.
В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции - партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.
После «Революции роз» 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.
Bild: министр обороны Германии собирается подать в отставку
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку, сообщает Bild со ссылкой на источники.
Инициатива отказаться от должности исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии, говорится в публикации. Сейчас решается вопрос о точной дате отставки и обсуждается кандидатура преемника.
Представитель Министерства обороны страны в ответ на запрос РИА «Новости» заявил, что информация об отставке Ламбрехт является слухами, которые ведомство не будет комментировать. Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки.
Bild отмечает, что в последнее время Ламбрехт часто подвергалась критике. В частности, ее упрекали за недостаточную поддержку Киева.
МАГАТЭ установит постоянные миссии на всех АЭС Украины
Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что со следующей недели на всех атомных электростанциях Украины будут постоянно находиться эксперты МАГАТЭ. Он намерен сам посетить их все, чтобы запустить работу миссий.
В каждой из миссий будут работать по два международных эксперта. Ранее постоянное присутствие МАГАТЭ поддерживалось только на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских сил: там работают четыре специалиста ведомства.
Сотрудники МАГАТЭ - эксперты по ядерной безопасности - будут следить за ситуацией на электростанциях, за состоянием их оборудования, оценивать возможные риски, оказывать персоналу техническую поддержку и информировать штаб-квартиру ведомства о положении дел.
«Впереди второй год этой трагической войны, и мы будем по-прежнему прикладывать все силы, чтобы избежать опасности серьезных атомных аварий, которые принесли бы еще больше разрушения и страданий Украине, и не только ей», - сказал Гросси.
В ходе своего визита в Украину на следующей неделе глава МАГАТЭ намерен встретиться в представителями правительства и обсудить перспективы создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Затем, по его заявлению, он намерен посетить Россию и провести переговоры с российскими чиновниками. Он выражал надежду, что сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встречи с Гросси в рабочем графике Путина пока нет.
- В Украине работают пять атомных электростанций: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, частично выведенная из эксплуатации Чернобыльская и Запорожская (сейчас под контролем России). На 2021 год они вырабатывали 55% всего электричества страны.
- После начала военного вторжения России в Украину станции подвергаются артиллерийским обстрелам. МАГАТЭ и мировое сообщество многократно выражали беспокойство, что обстрелы могут привести к авариям с утечками радиации.
На газопроводе Литва – Латвия произошел взрыв
В Литве в пятницу произошел взрыв на магистральном газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Возник сильный пожар, пламя достигает 50 метров высоты. На месте происшествия работают пожарные. Близлежащая деревня, в которой проживает около 200 человек, эвакуирована. Причины взрыва пока неясны.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает литовский оператор газовых сетей Amber Grid, в этом месте газотранспортная система состоит из двух параллельных газопроводов. Подача газа по поврежденной взрывом ветке прекращена, вторая продолжает функционировать в обычном режиме, поэтому газоснабжение потребителей не пострадало.
Глава Amber Grid Немунас Бикниус заявил, что первичный осмотр не выявил признаков диверсии, однако полную картину произошедшего установят в ходе расследования.
В Бердянске взорван автомобиль главы российской администрации
В городе Бердянске в подконтрольной России части Запорожской области вечером в пятницу был взорван автомобиль главы назначенной Россией военно-городской администрации Алексея Кичигина. Об этом сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. Предполагаемая причина взрыва – теракт. Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище машины и отойти. Он не пострадал.
По сообщению Рогова, мощность взрывного устройства составила около 1 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
- В начале сентября в Бердянске был взорван автомобиль назначенного Россией военного коменданта города Артема Бардина. Бардин умер в больнице от полученных травм.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украину, Киев официально на себя ответственности не берет.
Доброволец из «Ахмата» рассказал о преступлениях кадыровцев на войне
Бойцы чеченского подразделения «Ахмат» зарабатывают деньги на войне в Украине, дискриминируют вступивших в его ряды представителей других национальностей, занимаются мародерством и незаконным удержанием людей, заявил записавшийся в добровольцы в Гудермесе 26-летний пекарь из Астрахани Андрей Панченко, пишет Кавказ.Реалии.
В телеграм-канале Панченко рассказал о своем опыте службы в чеченском подразделении «Ахмат». По его словам, он дважды отправлялся на войну в Украину - весной и осенью 2022 года. Панченко присутствует на видео из телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова, обратил внимание сайт «Верстка».
Панченко указывает, что в Чечне перепродают добровольцам по завышенным ценам амуницию и медикаменты. По его словам, весной его группа была отправлена на войну «без касок, бронежилетов и без снабжения медикаментами» - их предлагалось купить в лагере подготовки в Гудермесе.
Во время командировки в Украину 90 процентов жителей Чечни и Ингушетии, входящих в подразделение, не отправляли в боевые выезды и отдельно помечали в листке о личном составе, пишет он, публикуя предполагаемое фото документа.
«Ведь их считали и берегли, а когда требовалось «лицо» группы, в тот момент их и привлекали. Из тыла приходили победители всех соревнований по спецназу и в полном обмундировании снимали видео о том, какие они воины, от которых бежит противник», - написал Панченко.
В другом посте он заявляет, что был свидетелем того, как военные из Чечни занимались «мародерством, угонами, торговлей оружием и даже незаконным лишением свободы иных лиц».
«Так, например, один из спецназовцев полка Кадырова рассказал мне ещё весной о том, что они оставили себе на «хозяйственные нужды» вражескую снайпершу, которая им стирает, убирает и, кто знает, зачем она им еще и сколько пленных не прошли по бумагам, а находятся на «подобных нуждах», - написал Панченко.
Панченко добавил, что во время второй командировки его командование было не из числа чеченцев и в этот раз его «обеспечили всем необходимым».
Власти Чечни публикации Панченко не комментировали.
- Житель Челябинска Александр Воложанин в мае отправился на войну в Украину через подготовительный центр в Чечне. В личном телеграм-канале он фиксировал каждый шаг своего отряда во время захвата Северодонецка и ближайших деревень. Кавказ.Реалии изучил более 300 видеозаписей: в них подтверждены факты мародерства, принудительной мобилизации, игнорирования правил отбора кандидатов в добровольцы, а также опубликованы данные о потерях и раненых, которые власти официально не раскрывают.
- В начале войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых отправиться на войну. Осенью власти республики начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами, – их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил лишать малоимущих и безработных жителей республики полагающихся им льгот, если те не готовы служить в силовых структурах. По заявлению председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, в Аргуне согласились стать силовиками лишь трое из 188 трудоспособных мужчин. Возмущенный цифрами Кадыров назвал земляков «тунеядцами».
Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Саакашвили
Сейм Польши принял резолюцию с призывом к властям Грузии обеспечить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили надлежащее лечение в связи с ухудшением состояния здоровья. За документ проголосовали 438 депутатов, против – 8. Один депутат воздержался, пишет SOVA.
Как сообщает «Польское радио», авторы документа, зачитанного вице-спикером Сейма Малгожатой Госевской, депутатом партии «Право и справедливость», также обратились с призывом к международному сообществу и друзьям Грузии, чтобы те проявили солидарность и настойчивость в деле спасения жизни и здоровья Саакашвили.
Польша и Литва хотят введения санкций против ядерного сектора РФ
Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения в отношении ядерного сектора России в рамках десятого пакета санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов двух стран. По их словам, новый пакет санкций должен быть готов к 24 февраля.
Как отмечает Reuters, Украина уже призывала ЕС ввести санкции против компании «Росатом». До сих пор эта инициатива блокировалась, в частности, Венгрией.
Польша и Литва также предлагают запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из системы SWIFT.
Кроме того, страны хотят введения ограничений против Беларуси, с помощью которой, по словам собеседников агентства, России удается обходить некоторые европейские санкции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции против Беларуси за помощь России в войне.
Европейские дипломаты заявили, что они снова попытаются положить конец торговле алмазами между Бельгией и Россией, а также расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.
В настоящее время в санкционный список внесены около 1300 человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.
Индийский детский сироп от кашля запрещен к продаже в Грузии
Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Грузии отозвало с рынка препарат Nolgripp Junior (125мг+5мг+1мг)/5мл производства компании Marion Biotech.
Решение было принято после рекомендации ВОЗ, которая распространила предупреждение о содержании в двух препаратах этого же производителя токсичных веществ — диэтиленгликоля и/или этиленгликоля. Речь идет о сиропах Dok-1 Maks и «Амбронол», передозировка при применении которых связывается со смертью минимум 20 детей в Узбекистане в прошлом году.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оба этих сиропа на грузинских рынке не продавались, однако на нем присутствовал другой препарат, под названием Nolgripp Junior.
Импортерам и дистрибьюторам предписано прекратить продажу препарата, отозвать его с рынка и предоставить информацию о принятых мерах агентству Минздрава по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.
Индийская пресса: Армения может закупить у Дели системы ПВО
По утверждению индийской прессы, Армения может закупить у Дели системы ПВО. Об этом сегодня сообщил специализированный сайт Indian Defense Research Wing, отметив, что армянская сторона рассматривает возможность приобретения систем ПВО средней дальности MR-SAM индийского производства.
По данным издания, этими системами должны быть заменены находящиеся на вооружении армянской армии системы ПВО С-125 «Печора» российского производства.
По данным сайта, хотя системы MR-SAM производились совместно с Израилем, однако в случае их экспорта в Армению «специальное разрешение израильтян может и не потребоваться».
По данным Indian Defense Research Wing, радиус действия системы MR-SAM составляет 70 километров, в состав одного дивизиона входят командный пункт, локационный радар, а также мобильный ракетный комплекс.
Президент Грузии помиловала девять осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала девять осужденных. Как сообщила администрация грузинского лидера, все они сегодня же покинут тюрьмы и колонии.
Последний раз Зурабишвили подписывала акт о помиловании в конце ноября прошлого года, оно было приурочено к Дню Святого Георгия. Тогда девять человек вышли на свободу, а шестерым были сокращены сроки заключения.
Всего в прошлом году Зурабишвили помиловала около 60 человек, передает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии сократили часы отключения электроэнергии
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график отключений электричества. Как сообщили в компании «Черноморэнерго», время ограничения подачи электроэнергии сокращено с четырех часов до двух часов в сутки.
По информации компании, в зависимости от ситуации в энергосистеме, возможны корректировки графика. Также не исключены локальные отключения на подстанциях вследствие перегрузки системы.
В «Черноморэнерго» говорят, что график введён из-за увеличения дефицита мощности в 165 млн. кВт/ч, как по перетоку из России, так и по линиям, питающим Абхазию от «Ингури ГЭС».
Сегодня же тему обсудили на совещании под руководством абхазского премьера Александра Анкваба. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о том, что объем предоставляемой помощи по перетоку электроэнергии, рассчитанный на период с 1 января по 31 марта, составляет 600 млн. кВт/ч.
«Однако, при существующем росте потребления, и этот объем не компенсирует фактическое потребление. Дефицит электроэнергии образуется в результате не только изношенности передающих сетей, но и в связи с острой нехваткой запаса воды в Джварском водохранилище, уровень которого существенно ниже критически допустимого, и с заметным ростом потребления электроэнергии в результате холодов. Поэтому введение ограничений является вынужденной мерой», – сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Кристина Озган также сообщила, ремонтные работы на линии «Ачгуара» продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.
Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.
Министерство обороны России объявило о взятии Соледара
Министерство обороны России заявило о взятии города Соледар в Донецкой области Украины. По утверждению ведомства, город был взят под контроль вечером 12 января. Украинская сторона пока официально не подтверждала потерю города, за который в последние дни велись бои.
В сообщении российского военного ведомства говорится, что Соледар – город с довоенным населением около 10 тысяч человек – «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении». Российское Минобороны утверждает, что взятие Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут (в сообщении Минобороны использовано его советское название – Артёмовск), за который уже несколько месяцев идут бои.
Российское Минобороны также утверждает, что в ходе боёв «подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции противника, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон». Упоминается также о действиях авиации и артиллерии. В сообщении нет ни одного упоминания об участии в боях отрядов «ЧВК Вагнера». При этом основатель этого формирования Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Соледар участвовали только бойцы «Вагнера». По утверждениям Пригожина, город был взят ещё 11 января.
Представитель украинского командования «Восток» Сергей Череватый заявил, что утверждения Минобороны России о взятии Соледара не соответствуют действительности, и в городе идут бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром в пятницу написала в телеграме, что «ночь в Соледаре была горячей», и украинские военные отражали российские атаки.
Накануне в российских телеграм-каналах публиковались видео из центра Соледара – из них следует, что он под российским контролем. Аналитики американского Института изучения войны на основании имеющихся данных пришли к выводу, что российские войска сейчас контролируют большую часть города. При этом в ISW полагают, что возможное взятие Соледара и Бахмута не даст России стратегического перевеса – главная линия обороны Украины в Донецкой области проходит восточнее.
Югоосетинский Верховный суд признал законным решение Алана Гаглоева
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал сотруднику МВД Марату Багаеву в удовлетворении искового заявления. Багаев требовал признать незаконным указ югоосетинского президента Алана Гаглоева. Тот отменил указ своего предшественника Анатолия Бибилова о присвоении Багаеву звания «генерал-майор милиции».
После победы на президентских выборах Алан Гаглоев поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность присвоения специальных и воинских званий, классных чинов государственной гражданской службы и иных чинов, начиная от званий уровня «полковник», «государственный советник 1-го класса» и выше за период с 1 января по 24 мая 2022 года. По итогам проверки 21 октября званий «генерал-майор милиции» были лишены Марат Багаев, Маир Гаглоев и Виталий Гассиев.
Отметим, что бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов присвоил звание генерал-майора Марату Багаеву 12 мая 2022 года – уже после того, как Бибилов признал поражение на выборах.
В Цхинвали похоронили погибшего в Украине Тамерлана Остаева
В Цхинвали простились с 21-летним жителем самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерланом Остаевым, погибшим на войне в Украине.
Как пишет агентство «Рес», выразить слова соболезнования родным и близким Остаева пришли сотни людей, в их числе югоосетинский лидер Алан Гаглоев, сотрудники Минобороны и представители российской 4-ой военной базы.
«Чтобы у нашего подрастающего поколения было светлое будущее, мы должны встать на защиту своей родины и победить врага. Если понадобиться, то и взрослое поколение возьмет в руки оружие. Сегодня произошла трагедия, которая коснулась не только семьи Остаевых, но и всего осетинского народа», - сказал во время траурной панихиды старший преподаватель кафедры осетинской литературы Югоосетинского госуниверситета Сергей Плиев.
По информации югоосетинского Минобороны, в рамках т.н. «специальной военной операции» Остаев воевал в составе добровольческих подразделений «Алания», «Ветераны», а также «одного из регулярных воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации». Он погиб 26 сентября в селе Изюмское Харьковской области.
«Группа, в составе которой был Тамерлан, попала во вражескую засаду. Поиски тела бойца продолжались несколько месяцев», – сообщили в ведомстве.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев и Тамерлан Остаев.
В Чехии проходит первый тур президентских выборов
В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур, по опросам и мнению большинства аналитиков, развернётся между тремя из них - это отставной генерал Пётр Павел, экономист Дануше Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.
Бабиш - бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша - пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Пётр Павел - кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жёсткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Дануше Нерудова - экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Её кампания нацелена главным образом на молодых избирателей, она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины.
По опросам, несколько более предпочтительными видятся шансы Бабиша и Павела, причём в гипотетическом втором туре отставной генерал считается фаворитом.
Один из кандидатов - Ярослав Башта, бывший посол Чехии в Москве - выступает с тезисами о вине Запада за войну в Украине и призывает к снятию санкций с России. Его поддерживает националистическая партия SPD, по опросам, шансов на выход во второй тур у него нет.
Победитель выборов сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.
Чехия - парламентская республика, однако фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
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