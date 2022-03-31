Россия ввела санкции против руководства Европейского союза

В офисах российской компании "Газпром" в Германии в среду прошли обыски. Их провели представители антимонопольного ведомства ЕС по делу о сокращении поставок газа в Евросоюз с целью повышения цен на газ на европейском рынке.

Об обысках сообщило издание Bloomberg. Представители как "Газпрома", так Еврокомиссии отказались от комментариев. Ранее Еврокомиссия заявляла, что проверит, нарушил ли "Газпром" антимонопольные правила ЕС. В случае если это будет доказано, компании грозит штраф в размере до 10 процентов от её оборота.

Это расследование было начато ещё до российского вооружённого вторжения в Украину.

Обыски прошли на фоне выдвижения Россией требования к странам ЕС платить за поставки газа в рублях. В среду эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнёров по договорам ничего не изменится".

Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.

31 марта истекает срок, к которому правительство, Центробанк и "Газпром" должны представить Путину свои соображения о схеме оплаты за газ в рублях.

Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия.

Большинство стран ЕС против немедленного отказа от российского газа, поскольку такой отказ может серьёзно ударить по их экономике. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в телеграме связал обыски в "Газпроме" и российское требование, назвав действия ЕС "лучшим способом оставить Европу без газа".