Россия стала лидером по количеству санкций, введенных против нее Великобританией, обогнав по этому показателю Ливию и Иран, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодной отчет британского Управления по осуществлению финансовых санкций, которое входит в структуру Министерства финансов.

В отчете также говорится, что правительство Великобритании заморозило активы, принадлежащие гражданам России, на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов или 20,5 миллиарда долларов. Большинством из этих активов владеют физические и юридические лица, попавшие под британские санкции в связи с полномасштабным вооруженным вторжением российских войск на территорию Украины.

При этом замороженные активы представляют собой «комбинацию пакетов акций компаний и денежных средств, хранящихся на банковских счетах». В них не входят физические активы – такие как недвижимость.

«Мы ввели против России самые суровые санкции в истории, и это наносит ущерб ее военной машине. Наше послание ясно: мы не позволим Путину добиться успеха в жестокой войне», – заявил член правительства Великобритании Эндрю Гриффит.

К настоящему времени Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц из России, включая президента страны Владимира Путина и российского миллиардера Романа Абрамовича, в течение многих лет проживавшего в Лондоне.