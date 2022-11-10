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Россия обогнала Иран по числу введенных против нее британских санкций
Россия стала лидером по количеству санкций, введенных против нее Великобританией, обогнав по этому показателю Ливию и Иран, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодной отчет британского Управления по осуществлению финансовых санкций, которое входит в структуру Министерства финансов.
В отчете также говорится, что правительство Великобритании заморозило активы, принадлежащие гражданам России, на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов или 20,5 миллиарда долларов. Большинством из этих активов владеют физические и юридические лица, попавшие под британские санкции в связи с полномасштабным вооруженным вторжением российских войск на территорию Украины.
При этом замороженные активы представляют собой «комбинацию пакетов акций компаний и денежных средств, хранящихся на банковских счетах». В них не входят физические активы – такие как недвижимость.
«Мы ввели против России самые суровые санкции в истории, и это наносит ущерб ее военной машине. Наше послание ясно: мы не позволим Путину добиться успеха в жестокой войне», – заявил член правительства Великобритании Эндрю Гриффит.
К настоящему времени Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц из России, включая президента страны Владимира Путина и российского миллиардера Романа Абрамовича, в течение многих лет проживавшего в Лондоне.
Другие новости дня
В Николаеве появится питьевая вода. Ее не было с апреля
Вооруженные силы Украины заявили об освобождении села Киселевка в Херсонской области, что примерно в 25 километрах от Херсона.
Отмечается, что село соединяет Херсон с Николаевым, и именно из Киселевки во второй город идет водогон. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Игорь Копотни, это означает, что в скором времени в Николаев вернется водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля. Все это время воду подвозили местные власти и волонтеры.
В апреле работники николаевского водоканала обнаружили прорыв сети. Позже выяснилось, что поврежденная часть трубы расположена на территории активных боевых действий, из-за чего ее ремонт невозможен.
В мае глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в городе частично восстановлено, но речь шла о технической воде, которую нельзя было пить. Ким уточнил, что для возобновления питьевого водоснабжения нужно освободить Херсонскую область, где есть водозабор из реки Днепр.
- В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет явных признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что «в информационном пространстве очень много радости», но призвал к сдержанности. «Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся» - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперед, но аккуратно и «без лишнего риска».
CNN рассказал о неудачном испытании российской ядерной торпеды «Посейдон»
России не удалось провести успешные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с атомным двигателем. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в США.
О разработке торпед «Посейдон» сообщил в 2018 году президент России Владимир Путин. Предполагается, что ядерные двигатели могут позволять аппарату перемещаться практически на неограниченные расстояния и неограниченно долго находиться под водой. Кроме того, он способен нести ядерный боеприпас для атаки авианосных групп США или портов.
По данным канала, российские корабли планировали провести испытания двигателя аппарата в Северном Ледовитом океане. Однако на прошлой неделе корабли и подводная лодка, на которых мог быть аппарат, покинули испытательный полигон и вернулись в порт, не проведя пусков.
Американские чиновники считают, что у российской армии возникли технические проблемы с запуском торпеды. По их мнению, Россия может провести повторные испытания, но приближающаяся зима ограничит возможности для проведения испытаний.
- Авария при испытаниях может привести к радиоактивному загрязнению, опасаются американские чиновники.
- В 2019 году на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, погибли не менее пяти человек, сообщалось о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов. Предположительно, к аварии привели неудачные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Японский автоконцерн Mazda уходит из России
Автоконцерн Mazda продал российской группе «Соллерс» свою долю в совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки. Стоимость сделки составила один евро, говорится в отчетности японской компании.
Доля была продана 24 октября. Mazda оставляет за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет. Убыток от передачи доли автоконцерн оценил в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).
В «Соллерс» сообщили, что в 2023 году компания перезапустит завод с новой модельной линейкой автомобилей. До ухода Mazda на предприятии выпускали модели CX-5, CX-9 и Mazda6.
О планах уйти с российского рынка также объявил японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Ранее компания опровергала информацию о том, что она собирается прекратить свою деятельность в России. Производство на заводе Isuzu в Ульяновске было приостановлено в марте этого года.
- После начала войны в Украине Mazda прекратила поставку автозапчастей в Россию. В конце апреля компания приостановила работу предприятия.
- Ранее из-за вторжения в Украину Россию покинули такие автомобильные бренды, как Ford, Mercedes-Benz, Renault, Nissan.
Amnesty International: депортация украинцев – военное преступление РФ
Принудительный вывоз мирного населения Украины с оккупированных территорий является военным преступлением со стороны России. Об этом заявили в своем новом докладе правозащитники из международной организации Amnesty International.
Они также не исключили, что насильственный вывоз населения, который назван в докладе депортацией, и злоупотребления российских властей в процессе так называемой фильтрации украинцев содержит признаки преступлений против человечности.
Правозащитники призывают подписать петицию с призывом остановить эти действия. Они также выдвинули ряд требований к российским властям. О содержании доклада рассказывает Сибирь.Реалии.
Как проводилось исследование
При подготовке доклада правозащитники опросили 88 мирных жителей Украины. Как отмечается, 48 из них до начала полномасштабного российского вторжения жили в ныне аннексированном Мариуполе Донецкой области.
В начале марта 2022 года этот город оказался в окружении российских войск. За время боевых действий город сильно пострадал, многие кварталы почти полностью разрушены. Многие местные жители покинули Мариуполь, однако десятки тысяч человек продолжают в нем оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, тепла. Независимых данных о числе жертв среди мирного населения нет, по оценкам, их счет идет на тысячи.
Что рассказали мирные жители
В разговоре с правозащитниками жители Мариуполя рассказали, что после оккупации города российскими войсками последние активно препятствовали перемещению мирных граждан на подконтрольные Украине территории. Некоторые из опрошенных сообщили, что российские военные насильно отправляли их в «эвакуационные» автобусы, которые затем доставляли их на подконтрольные России территории так называемой «ДНР». Впоследствии многие жители Мариуполя оказались на территории России.
Гражданам, которые пытались покинуть оккупированный Мариуполь на личном автомобиле, российские силы выносили предупреждения об опасности пересечения границы в направлении подконтрольных Украине территорий.
Многие из опрошенных мирных жителей называли сложившуюся при оккупации Россией среду «принудительной», в которой у них не было выбора, куда эвакуироваться. Это привело к тому, что многие дети были разлучены со своими родителями, что противоречит нормам международного гуманитарного права.
Также правозащитники опрашивали мирное население аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Харьковской области Украины. Amnesty International описала, как вынужденных покинуть свои дома украинцев подвергали так называемой фильтрации. По словам мирных жителей, этот процесс нередко сопровождался жестоким обращением и даже пытками.
Правозащитники призвали провести международное расследование насильственного перемещения населения Украины.
Организация также призвала власти России немедленно остановить насильственное перемещение украинского населения, остановить процесс фильтрации, а также предоставить возможность для жителей оккупированных территорий покинуть их и переехать на подконтрольную украинским властям территорию.
- Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях спешно были проведены референдумы о вхождении этих аннексированных украинских территорий в состав России.
- Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство. По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Аннексию не признал ни Киев, ни страны Запада. Часть формально аннексированных территорий Россия не контролирует.
- По официальным данным российских властей, после начала вторжения в Россию из Украины выехали более 2 миллионов человек. Российские власти называют это «эвакуацией». Многие граждане Украины впоследствии покинули Россию, выехав в частности в страны ЕС. Точной статистики нет.
- В то время как взрослые люди и семьи, выехавшие из Украины в Россию, как правило, имеют возможность при желании ее покинуть, иначе обстоит ситуация с детьми-сиротами. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства. При этом, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны либо нейтральной страны.
- Опубликованный в августе предыдущий доклад Amnesty International вызвал критику со стороны властей Украины. В нем в частности утверждалось, что Вооруженные силы Украины в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину. Amnesty International осудила использование исследования российской пропагандой и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе «не было уделено должного внимания российской агрессии».
Иран заявил о создании гиперзвуковой ракеты – о её испытании не сообщалось
Командующий воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что в Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.
"Ракета развивает высокую скорость, может маневрировать как в атмосфере, так и выше её", – рассказал Хаджизаде. Он добавил, что ракета способна поражать и пробивать защиту современных систем противовоздушной обороны.
Однако об испытаниях такой ракеты Иран не сообщал, пишет агентство Reuters. По словам западных военных аналитиков, Иран "иногда преувеличивает свои возможности в области вооружений".
Гиперзвуковые ракеты могут лететь по сложной траектории со скоростью как минимум в пять раз больше скорости звука, что затрудняет их перехват. Известно, что испытания подобных ракет проводили Россия, Китай, США и, вероятно, КНДР. О планах создать гиперзвуковое оружие также заявляли Австралия, Великобритания и Франция.
- Ранее в ноябре Иран заявлял, что провёл испытания своей первой трёхступенчатой космической ракеты-носителя Ghaem 100, которая сможет выводить спутники весом до 80 килограммов на орбиту в 500 километров над поверхностью Земли.
- США назвали действия Ирана "дестабилизирующими". Вашингтон опасается, что Ghaem 100 может быть использована и для переноса ядерной боеголовки. Тегеран отрицает наличие таких намерений.
Югоосетинские саперы обезвредили противотанковую мину
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне обезвредили найденный боеприпас. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«На окраине села Зиулет (Дзвилети – ред.) Знаурского района Южной Осетии была обнаружена боевая противотанковая мина ТМ-57», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что на место выехали саперы МЧС. Боеприпас был изъят и вывезен для уничтожения на полигон.
Россиянин, оскорблявший Грузию, извинился и решил уехать из страны
Россиянин Павел Копылков, демонстративно оскорблявший Грузию и грузинский народ в центре Тбилиси, извинился в связи с инцидентом. Он сообщил изданию Netgazeti, что принял решение покинуть страну.
Полиция задержала Копылкова 5 ноября за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Россиянина, по его же словам, оштрафовали на 3000 лари. Копылков говорит, что у него был нервный срыв.
«Хочу извиниться и сказать, что я абсолютно не имел в виду то, что говорил. Я так никогда не думал, не думаю и сейчас. Рациональную причину назвать не могу. У меня был нервный срыв, я просто хотел сделать что-то очень плохое. Сделал первую ужасную вещь, которая пришла в голову. Знал, что народ разозлится и что скорее всего меня доставят в полицию», – сказал он.
Россиянин говорит, что решил уехать из Грузии и намерен позаботиться о своем ментальном здоровье.
«Надеюсь, грузинский народ поймет, что это была тотально эмоциональная проблема. Я говорил самые плохие слова, которые приходили в голову. Вот и всё. Понимаю всех, кто зол на меня. Они правы. Просто хочу сказать, что если когда-то они меня поймут и разрешат вернуться, буду действительно [рад], так как здесь я провел очень хорошее время, встретился с прекрасными людьми, у меня был проект… Если позволите вернуться, попытаюсь исправиться… Сделать что-то хорошее для общества Грузии», – подчеркнул он.
Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе сообщил, что он является сыном российского бизнесмена Александра Копылкова.
По словам лидера «Единого национального движения» Ники Мелия, Александр Копылков – олигарх из окружения президента России Владимира Путина, он связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.
Павел Копылков подтвердил, что является сыном Александра Копылкова. Он сказал, что не может говорить о бизнесе отца, поскольку не знает деталей, но подчеркнул, что тот «не является олигархом Путина».
Бжания: «Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим»
«Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим», – сказал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе.
«Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы – естественные союзники и будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием», – добавил абхазский лидер.
Как пишет «Апсныпресс», он сказал, что Абхазия «должна быть открыта к тем, кто открыт к ней, кто признаёт её, кто хочет сотрудничать с Абхазией и строить долговременные, надежные и честные отношения».
Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Бжания призвал жителей Абхазии с пониманием отнестись к отключениям света
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с отчетом о работе, проделанной за 2.5 года. Он напомнил, что перед выборами пообещал в середине президентского срока отчитаться перед абхазскими гражданами.
На встрече в конференц-зале Кабинета министров Бжания, в частности, рассказал о ситуации в энергетике.
«Нештатные отключения электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на высоковольтной линии «Ачгуара». Для устранения причин аварий были приобретены необходимые материалы, оговорен переток электроэнергии на период ремонта, начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток (из России – ред.) был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось», – сказал Бжания.
По его словам, в настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых планируется в ближайшее время.
«Временные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствие перетока электроэнергии», – отметил абхазский лидер и призвал граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как пишет «Апсныпресс», Бжания особо подчеркнул усилия, которые были предприняты в Абхазии для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
«На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан – наших врачей, волонтёров, предпринимателей, всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу», – сказал Бжания.
На встрече речь шла также о вопросах обороноспособности, мобилизационной подготовке, доходах бюджета. Одной из главных задач Бжания назвал обеспечение общественного правопорядка, безопасности граждан и гостей Абхазии.
Абхазский президент затронул и тему инвестиционного климата.
«Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас два морских порта, есть транзитные возможности, сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт», – сказал он.
Ранее сообщалось, что абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить Сухумский аэропорт к 2024 году.
- Аслан Бжания вступил в должность абхазского лидера 23 апреля 2020 года. На выборах он набрал 56,5% голосов избирателей.
В Крыму в ДТП погиб бывший лидер «Партии политики Путина»
В аннексированном Крыму в автокатастрофе погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк. В 2000-е годы он возглавлял на выборах в Верховную раду список партии под названием "Партия политики Путина".
О гибели бывшего депутата сообщили телеграм-канал Mash, издание "Аргументы недели Крым" и ряд других СМИ. По данным Mash, Ременюк разбился, когда за его автомобилем в Симферополе гналась полиция.
По информации издания, 66-летний Алексей Ременюк вечером 8 ноября ехал за рулём Range Rover. Его остановили сотрудники полиции. При проверке в его крови выявили алкоголь. Полицейские попытались задержать Ременюка, но тот сел за руль и попытался скрыться на автомобиле. Во время погони, как утверждается, на объездной трассе машина столкнулась с грузовиком. Сам Ременюк и его пассажир погибли, водитель грузовика пострадал.
Российское МВД Крыма сообщило об автокатастрофе, не называя имён погибших.
Как отмечает Крым.Реалии, Алексей Ременюк впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1998 году от партии "Громада", в 2002 году стал депутатом Рады уже от Блока Юлии Тимошенко.
В 2006 году Ременюк возглавил список "Партии политики Путина" на выборах в Верховную Раду Украины, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был, поскольку партия набрала лишь 0,12 % голосов избирателей. В 2008 году «Партия политики Путина» была переименована в партию "Русь Единая". После аннексии Крыма Ременюк был председателем общественно-политического движения "За Русь Единую", но более известен был как бизнесмен.
Накануне, по сообщениям российских властей, в ДТП на территории Херсонской области погиб назначенный Россией заместитель администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские военные сообщили об освобождении Снигирёвки
Батальон Вооружённых силы Украины заявил об освобождении аннексированной Снигирёвки Николаевской области. Город находился под российской оккупацией с 19 марта. Накануне аннексии украинских регионов российские власти включили Снигирёвку в состав Херсонской области.
131-й разведывательный батальон украинской армии записал видеообращение, в котором сообщил, что город освобождён 10 ноября. Судя по записи, видео снято в западной части Снигирёвки, пишет "Медуза".
Информацию об освобождении города изданию "Суспiлне" подтвердили местные жители, которые попросили об анонимности в целях безопасности.
Вчера, 9 ноября, российские власти Снигирёвки сообщили о боях в городе. По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, российские военные отразили несколько попыток украинской армии прорвать линию обороны, в том числе на Снигирёвском направлении. Вечером Стремоусов погиб, как утверждается, в результате ДТП.
Снигирёвка находится примерно в 50 километрах от Херсона. Её называют важным рубежом обороны российской армии, которая пытается остановить наступление украинских войск. Вчера министр обороны Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск из Херсона. Предложил это сделать командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, который сослался на трудности снабжения армии "на правом берегу Днепра", где находится Херсон.
- Согласно хронике "Суспiлне", первые удары по Снигирёвке пришлись на второй день российского вторжения – 25 февраля 2022 года. Тогда были ранены четыре украинских военных.
- По сообщению местных властей, на референдуме о вхождении украинских регионов в состав России, который Украина и многие другие страны считают фиктивным, в Снигирёвке приняли участие 30 человек (до войны в городе насчитывалось более 12 тысяч жителей).
- Украина продолжает сообщать об обстрелах своей территории российской армией. За последние сутки Россия атаковала 30 населённых пунктов, сообщает Генштаб ВСУ. В результате обстрелов была ранена 80-летняя женщина в Никополе. Россия обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей отрицает.
- По данным ООН, на начало ноября в Украине погибли 6490 человек, в том числе 403 ребёнка. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных.
Абхазская оппозиция вновь выступила против соглашения по госдаче «Пицунда»
Абхазская оппозиция подтвердила, что вновь выступает против передачи в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Партии и общественные организации призывают президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение, подписанное в январе 2022 года.
Оппозиционеры указывают, что вопрос ратификации документа вызвал серьезный общественный резонанс.
«Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер и никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений», – сказано в заявлении.
«Порядок использования Пицундской госдачи регулируется Договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае, если у одной из сторон этого Договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран», – говорится в заявлении оппозиционеров.
Как сообщалось ранее, группа депутатов абхазского парламента выехала в Москву, чтобы обсудить внесение изменений в соглашение о госдаче «Пицунда». В Москве находится и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, зяявивший в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Пашинян: Алиев готовит геноцид армян Нагорного Карабаха
Геополитические претензии властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и более широкого региона в целом, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. Это намерение отражено также в комментариях президента Азербайджана относительно сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, и эти комментарии, в свою очередь, грубо нарушают как минимум три заявления, которые были приняты в трехстороннем формате», – сказал Пашинян.
По словам главы армянского правительства, «по сути, миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут развеяны все беспокойства относительно безопасности армян Нагорного Карабаха».
Пашинян также прокомментировал слова Алиева о том, что Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы.
«В Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха, что, пожалуй, является серьезным препятствием для реализации политики геноцида», – сказал армянский лидер.
Он озвучил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями.
«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации также по части пограничной зоны между Арменией и Азербайджаном, предлагая отвести войска с вновь подтвержденной границы от 1991 года, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и накануне мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае, должен констатировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция никогда и никоим образом не претерпит изменений», – отметил он.
Пашинян выразил надежду на скорейшее завершение делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
«Но если кто-то думает, что мирная повестка – это «мирное уничтожение» армян Республики Армения или Нагорного Карабаха, то жестоко ошибается. Мирная повестка – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели», – добавил он.
В Петербурге задержали вернувшегося из Грузии политолога
В Санкт-Петербурге в отношении политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомую Бестужева. Информацию подтвердил изданию MR7.ru друг политолога Георг Габриелян.
Как стало известно в четверг, Евгений Бестужев был задержан 25 октября, в его квартире провели обыск и изъяли компьютер. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.
Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно. На странице Бестужева во «ВКонтакте» множество постов, в которых он критикует российские власти, а президента Владимира Путина обвиняет в развязывании войны, – сообщает Север.Реалии.
Георг Габриелян сообщил MR7.ru, что Бестужева летом 2022 года «вызвали на разговор со следователем о его постах в соцсетях». В октябре Бестужев находился на отдыхе в Грузии, после чего вернулся в Россию. Спустя пять дней после его возвращения его задержали. Какую меру пресечения избрали в его отношении – не сообщается.
Евгению Бестужеву 62 года. Как пишет «Ротонда», в начала 1990-х он был одним из координаторов движения «Демократическая Россия», которое выступало за демократические реформы и поддерживало Бориса Ельцина в противостоянии с компартией и президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Движение «Солидарность» выступает против политики Владимира Путина. В последнее время оно почти не ведёт деятельность.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил, гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к митингам россиянам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
- Поправки также подразумевают уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности». Обвиняемым по таким статьям грозит до 15 лет лишения свободы. В России уже завели несколько десятков уголовных дел по этой статье.
WSJ: США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо 17 конгрессменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что, если беспилотники будут сбиты, некоторые современные технологии попадут к противнику. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, говорится в публикации.
Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.
В сентябре 17 членов американского Конгресса направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву эти беспилотники.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Накануне британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Украине еще около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.
Об очередном пакете военной помощи Киеву объявила и Германия. В него вошли 30 бронемашин, а также разведывательные беспилотники, военные тягачи и зенитные ракеты к ранее поставленным комплексам.
В Палаты представителей двух штатов переизбрали умерших депутатов
На выборах в Палаты представителей двух американских штатов – Пенсильвании и Теннесси – победили мёртвые кандидаты от Демократической партии. Будут объявлены перевыборы, их дату назовут позднее.
85-летний демократ Энтони Делюка, занимавший кресло в Палате представителей Пенсильвании в течение 39 лет, умер от лимфомы в начале октября. К моменту его смерти было уже поздно вносить изменения в бюллетень. По результатам выборов он набрал почти 86% голосов, его соперница Зара Ливингстон от Партии зелёных – более 14%.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюки, мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", говорится в твите Палаты представителей Пенсильвании.
Ещё одна кандидатка от Демократической партии – 93-летняя Барбара Купер – выиграла выборы в Палату представителей Теннесси, набрав более 73%. Она умерла в конце октября, пробыв региональным депутатом 26 лет.
На выборах городского прокурора Чула-Висты штата Калифорния также победил мёртвый кандидат – Саймон Силва, скоропостижно умерший от рака в сентябре. Налогоплательщикам Чула-Висты придётся заплатить до двух миллионов долларов за перевыборы, отмечают местные издания.
Кроме того, мэр Мелвилла 84-летняя Велма Хендрикс, планировавшая переизбраться, погибла в автокатастрофе прямо в день выборов.
- На промежуточных выборах в США, состоявшихся 8 ноября, избирали Палату представителей – все 435 мест, и часть Сената – 35 мест из 100. Также в ряде штатов избирали губернаторов, депутатов региональных Палат представителей и другие местные должности.
- По состоянию на 12:00 мск у Демократической и Республиканской партии будет как минимум по 48 мест в Сенате. В четырёх штатах результаты ещё неизвестны. По ходу подсчёта демократы лидируют в Аризоне и Джорджии. Победа в этих двух штатах с учётом голоса вице-президента Камалы Харрис – члена Демократической партии – даст демократам в Сенате большинство. Шансы на победу есть и у кандидата от демократов в Неваде.
- На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 207 мест против 184 у демократов. Однако ещё известны не все результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов.
- В 36 штатах выбирают также губернаторов. В 16 штатах победили республиканцы, в 16 – демократы, в том числе – в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных четырёх штатах пока неизвестны.
Байден: уход России из Херсона – свидетельство «серьёзных проблем»
Президент США Джо Байден прокомментировал решение России отвести войска в Украине на левый берег Днепра и оставить город Херсон. При этом Байден оговорился, перепутав Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.
По словам Байдена, решение Москвы – свидетельство "серьёзных проблем", с которыми сталкивается российская армия. Президент США также назвал интересным тот факт, что о нём было объявлено сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс.
Байден добавил, что российское отступление может позволить сторонам конфликта в Украине получить передышку и задуматься о "пересмотре позиций" в ходе зимы. Он уточнил, что только от Украины зависит, будет ли она готова пойти на "компромисс" с Россией, но добавил, что Соединённые Штаты в любом случае продолжат поддерживать Украину, а условия мирного урегулирования конфликта зависят от Киева.
В тот же день глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в Украине, отметил, что отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в любом случае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым. Российские власти в последнее время говорят о готовности к переговорам без предварительных условий. Представитель МИД России Мария Захарова накануне сказала, что должна учитываться ситуация, сложившаяся на сегодняшний день.
Большая часть выступления Байдена была посвящена итогам промежуточных выборов в Конгресс. Окончательно они ещё не подведены, однако в целом комментаторы отмечают, что демократы выступили лучше, чем прогнозировалось – у них есть шансы сохранить контроль над Сенатом, а в Палате представителей преимущество республиканцев будет небольшим. Байден сказал, что готов работать вместе со своими оппонентами-республиканцами в Конгрессе. Байден назвал голосование "хорошим днём для демократии", имея в виду неудачи ряда сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Байден также выразил надежду на то, что демократы и республиканцы смогут продолжить двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии России в Украине.
Президент США, которому вскоре исполнится 80 лет, подтвердил, что готов баллотироваться в 2024 году на новый срок, но окончательное решение примет вместе с семьёй в начале будущего года.
Скончалась первая телеведущая грузинского телевидения
Скончалась Лия Микадзе – первый диктор грузинского телевидения. Информацию подтверждают члены семьи телеведущей.
Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в Театральный университет им. Шота Руставели.
Микадзе работала на грузинском телевидении почти полвека – со дня его открытия 30 декабря 1956 года.
Как пишет Общественный вещатель, с 30 декабря 2013 года в парке Мтацминда, возле тбилисской телебашни есть почетная звезда, посвященная первым дикторам грузинского телевидения – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.
Абхазские депутаты обсуждают в Москве соглашение по госдаче «Пицунда»
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне выехала в Москву.
Как сообщили в оппозиционной общественной организации «Аидгылара», депутаты проведут встречу в Государственной думе Российской Федерации.
«Главной темой встречи, назначенной на 10 ноября, станет обсуждение внесения изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядок его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москва», – сказано в сообщении.
В состав делегации входят депутаты Алхас Барцыц, Кан Кварчия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия и Даут Хутаба.
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба сообщил, что в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Владимир Путин 22 ноября посетит Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин накануне в телефонном разговоре обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Армению, который состоится 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, также состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
Кремль также распространил сообщение о телефонном разговоре, однако в нем говорится лишь о саммите глав государств-членов ОДКБ. Информации о визите Путина нет, пишет Радио Азатутюн.
Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.
Reuters: делегация России может не приехать на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Группы 20", который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Reuters в четверг представитель правительства Индонезии. Эту информацию подтвердили и в российском посольстве в стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
В то же время как сообщила Reuters пресс-секретарь министра по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди, Владимир Путин от участия в мероприятии отказался, а глава МИД Сергей Лавров присоединится к одной из встреч по видеосвязи.
В июле на конференции глав МИД G20 на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока.
Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нём будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.
Во встрече G20 на Бали примут участие президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Байден ранее обещал поднять тему урегулирования в Украине.
Российские войска роют окопы на границе Крыма и Херсонской области
Российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма, сообщают СМИ, публикуя соответствующие спутниковые снимки.
Новые укрепления появились, в частности, возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.
Защитные сооружения активно строятся и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.
В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии.
Ранее оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы. Кроме того, из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий были сняты российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, оккупированным в ходе так называемой спецоперации. В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне "навсегда". В конце сентября - уже после начала украинского контрнаступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области, то есть с точки зрения буквы российской конституции (аннексия не была признана Украиной, ООН и подавляющим большинством стран мира) Россия сдаёт свой областной центр. После отвода российских войск за Днепр примерно половина территории Херсонской области будет под контролем Украины.
Пентагон: на войне в Украине убиты и ранены более 100 тысяч военных РФ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал.
Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", - сказал Милли.
Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.
Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.
Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведёт поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтверждённых сообщений о гибели. На начало ноября в нём есть данные о 8300 погибших.
Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.
Минздрав Грузии пообещал снижение цен на лекарства и лечение за счет государства после инсульта
Реабилитация после инсульта, травм головного и спинного мозга будет финансироваться программой общественного здравоохранения, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Годовой бюджет программы составляет около 11 миллионов лари.
По словам министра, в течение года в медицинские учреждения Грузии с этим диагнозом обращаются около шести тысяч пациентов. Азарашвили пообещал, что программа будет предусматривать полный курс реабилитации.
«Эта программа достаточно объемная… Помимо реабилитационной составляющей, министерство также работает над внедрением модели профилактики тяжелых последствий инсульта – бригады скорой медицинской помощи будут реагировать максимально быстро», - сказал Азарашвили.
Одновременно он пообещал, что с нового года в Грузии установят «потолок цен» на лекарства. Государство будет определять максимальную цену, за которые можно будет продавать конкретные медицинские препараты, пишет агентство «Новости-Грузия».
С января референтные цены распространятся на лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний, со II квартала – на рецептурные препараты, а до конца года – на безрецептурные.
Минздрав предполагает, что это поможет снизить цены на ряд препаратов на 40%. Дистрибьюторы и аптеки в случае нарушения новых правил будут штрафоваться.
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