Россия высылает 40 немецких дипломатов

«Назначение повторных выборов президента Южной Осетии на четверг, 28 апреля, расходится с законом, определяющим проведение голосования именно в воскресенье», - заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.

«Я не знаю, когда пройдут повторные президентские выборы, это должна определить ЦИК. Как известно, состоялся суд, он признал незаконным назначение выборов на 28 апреля. Если следовать логике, конечно, мы вышли из того требования, которое есть в законе, о назначении повторного голосования на срок не позднее, чем 15 дней, - сказал президент. – Назначение выборов в четверг очень расходится с законом, который определяет проведение выборов именно в воскресенье, это делается потому что люди в этот день не работают, они могут спокойно прийти и выполнить свой избирательный долг».

Он также обратил внимание на то, что «даже в случае объявления 28 апреля в республике выходным днем, невозможно осуществить то же самое и в России, и в Абхазии».

«В Москве, Владикавказе, Сухуме также открываются участки по выборам президента нашей республики, где голосуют наши граждане, проживающие там, это около 20 процентов избирателей. И эти люди отдают свои голоса не только Анатолию Бибилову, они отдали предпочтение и другим кандидатам в первом туре, и, соответственно, во втором туре будут голосовать за одного из двух претендентов на должность главы государства. Поэтому проводить выборы в будний день – означает нарушать их конституционные права», - заметил Анатолий Бибилов.

Он выразил надежду, что повторные выборы пройдут в рамках закона.

«Никаких претензий к решению ЦИК мы не будем иметь, никак на нее не влияем. Все видели, что во время первого тура ни одна жалоба не поступила в Центризбирком, хочется выразить ему благодарность за такую работу. Надеюсь, решение он примет именно в рамках закона, а народ получит возможность прийти и проголосовать за того кандидата, чьи позиции ему ближе», - заключил югоосетинский лидер.