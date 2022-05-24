Россия запретила въезд 154 членам британской Палаты лордов

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании.

Как сообщил 24 мая российский МИД, британским законодателям запрещен въезд в Россию, в том числе бывшему главе внешнеполитического ведомства и лидеру консерваторов Уильяму Хейгу.

В марте британское правительство ввело персональные санкции против «почти всего состава» российского Совета Федерации, отметили в МИД. В Москве также подчеркнули, что члены палаты лордов, которым закрыт въезд в Россию, «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики».

Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, добавили в МИД страны.

Всего Палата лордов состоит из 800 членов. Среди внесенных Москвойв санкционный список, судя по всему, нет бизнесмена, сына бывшего сотрудника российской Службы внешней разведки Евгения Лебедева, который почти два года назад был награжден королевой Елизаветой II титулом пожизненного пэра. Тем самым Лебедев получил право заседать в Палате лордов.

Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ноябре 2020 года британская королева присвоила Лебедеву еще один титул - барона Хэмптонского и Сибирского, писало недавно издание The Insider в публикации о том, что британское правительство не будет обнародовать детали получения Евгением Лебедевым титула пэра.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов широкомасштабных санкций, в том числе исключив несколько банков из системы обмена сообщениями SWIFT, ограничив российский экспорт, инвестиции, заморозив активы ряда бизнесменов, правительственных чиновников и членов их семей, введя запрет на поездки для многих высокопоставленных лиц.

В прошлом месяце под введенный Россией запрет на въезд попали 287 членов британского парламента. В Москве тогда указали, что эти законодатели сыграли наиболее активную роль в разработке антироссийских санкций и нагнетании «русофобской истерии».