Россия запретила японцам рыбачить около Южных Курил

Россия запретила японским морякам ловить рыбу у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года. Российская сторона приостановила его действие, заявив, что Япония не совершила полагающихся по соглашению выплат. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, промысел морских биоресурсов когда-то был одним из важных направлений российско-японских связей, однако теперь Япония не выполнила свои обязательства в рамках соглашения. В Токио, пояснила Захарова, стали затягивать с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

В конце марта, после того, как Япония ввела против России санкции в связи с вторжением в Украину, Москва запретила японцам безвизовые поездки на Южные Курилы и прервала обсуждение мирного договора. Также в МИД заявили о прекращении соглашений о «максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», - сообщает Сибирь.Реалии.

В начале апреля правительство Японии расширило санкции в отношении России. С 12 мая Токио начал заморозку активов ряда российских банков, а также ввел эмбарго на новые инвестиции в России для японцев и японских организаций. Япония также пообещала поддержать инициативу «Большой семерки» и уменьшить количество ввозимого нефти из России.

Россия после Второй мировой войны контролирует южные Курилы, которые она считает своей территорией. Япония настаивает на своем суверенитете над четырьмя островами. Из-за этого спора между странами до сих пор не заключен мирный договор.