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10 россиян не впустили в Молдову. Они ехали на выборы в Приднестровье
Победу в голосовании одержал действующий глава непризнанной республики
На выборах президента самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республики победу одержал её действующий глава Вадим Красносельский. Об этом сообщают российские агентства, ссылаясь на данные избиркома Приднестровья.
Утверждается, что Красносельский получил около 80 процентов голосов. У него был только один соперник - ранее не имевший никакой известности житель одного из сёл Приднестровья Сергей Пынзарь. За него голосовали около 11 процентов, а ещё 8 процентов избирателей испортили бюллетени.
По данным приднестровских властей, в голосовании приняли участие около 144 тысяч человек. Право голоса имеют около 400 тысяч непризнанной республики, то есть явка была заметно ниже 50 процентов.
Ранее на президентских выборах в Приднестровье случались даже победы оппозиционных кандидатов. Сам Красносельский пришёл к власти, победив действующего главу республики. Однако на нынешних выборах, по оценкам экспертов, реальной борьбы не было. Молдавская служба Радио Свобода приводит мнения экспертов, которые указывают на имитационный характер голосования и на преследования оппозиции в регионе, где вся власть, как отмечают эксперты, сейчас сосредоточена в руках финансово-промышленной группы "Шериф". Красносельский заявляет, что его администрация продолжит курс на интеграцию с Россией.
Власти Молдовы признали выборы незаконными, назвав их "вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова" и отметив, что они "могут иметь контрпродуктивные последствия для процесса приднестровского урегулирования".
Перед голосованием власти Молдовы не пустили в страну 10 граждан России, которые ехали в Приднестровье наблюдать за выборами. При этом, как пишет "Московский комсомолец", россияне пытались въехать в Молдову, называя совсем другие цели своей поездки: "некоторые из них придумали себе легенду для прикрытия, которая, однако, не сработала". Среди тех, кого в аэропорту Кишинёва не пустили через границу и отправили обратно, член СПЧ Александр Брод, глава "Русского национально-культурного сообщества" Евгений Бакланов, три члена Общественной палаты России Александр Холодов, Павел Пожигайло и Владимир Журавлев, историк и политолог Наталья Нарочницкая. Все они занимают прокремлёвские позиции.
Территория Приднестровья не контролируется властями Молдовы с начала 1990-х годов. Речь идёт о замороженном конфликте, в регионе размещены российские миротворческие силы, - Кишинёв, впрочем, требует их вывести или заменить на международный контингент.
Другие новости дня
В Британии зафиксирован первый случай смерти заражённого «омикроном»
В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Подробностей он не привёл - в частности, неизвестно, сколько лет было умершему и был ли он вакцинирован.
Джонсон подтвердил, что несколько человек в настоящий момент госпитализированы с "омикроном". Всего в Британии были выявлены более тысячи заражённых новым штаммом, который впервые был обнаружен около трёх недель назад в Южной Африке. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса и по крайней мере частично способен преодолевать защиту, создаваемую вакцинацией. При этом отмечается, что большинство известных случаев заражения "омикроном" не привело к тяжёлому течению болезни.
Смерть жителя Британии, по всей видимости, первый подтверждённый случай смерти инфицированного "омикроном" в мире.
Накануне Джонсон в телеобращении призвал всех взрослых британцев к Новому году получить третью дозу вакцины - специалисты считают, что так называемая "бустерная" прививка даст достаточную защиту от нового штамма. Джонсон подчеркнул, что, даже если "омикрон" в целом менее летален, чем штамм "дельта", он настолько заразен, что больницы всё равно могут начать не справляться с наплывом пациентов.
В России на данный момент выявлены более 10 инфицированных "омикроном", вернувшихся из Южной Африки.
Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек
Жертвами серии торнадо в американском штате Кентукки стали не менее ста человек. Число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось о 70 погибших.
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются нетипичным для зимы явлением, превратили в груду обломков свечную фабрику, а также пожарные и полицейские участки в небольшом городке Мэйфилд.
Причиной торнадо стали ночные грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность.
На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии, сообщает "Голос Америки".
Президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы, пострадавшие от торнадо.
СМИ: в Сирии при авиаударе ранены жена и дети полевого командира Мурада Маргошвили
В ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети чеченского полевого командира Муслима Шишани (Мурада Маргошвили), сообщает в Twitter так называемый "официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб". Сам Шишани, внесенный Госдепом США в список террористов, не пострадал.
По неподтвержденным данным, удар нанесла российская военная авиация. Он пришелся на жилой район поселка Йакубия, что к западу от Идлиба. Группировка "Джунуд аш-Шам", лидером которой является Шишани, является запрещенной в России.
Сообщается также, что в результате налета погибли охранник Шишани, его сын, а также ранены соседи, пишет портал Кавказ.Реалии.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй чеченской войны. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены "Хайат Тахрир аш-Шам" в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Алиев выделил футбольному клубу «Карабах» 5 миллионов манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги Конференций УЕФА.
По информации азербайджанских СМИ, в связи с успешным выступлением команды Алиев подписал распоряжение о выделении «Карабаху» 5 млн манатов (около 2.94 млн долларов).
Алиев также заявил, что «настанет день, когда «Карабах» будет проводить домашние игры в Агдаме».
«Вы представляете город Агдам. Уверен, что мы построим Агдам, Агдам будет примером для всего мира, и вы будете проводить свои домашние матчи в Агдаме, на стадионе «Имарат», где вы одержите яркие победы и осчастливите наш народ», – добавил Алиев.
Азербайджан вернул контроль над Агдамским районом после Второй карабахской войны осенью прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в ноябре установил рекорд
В ноябре текущего года внешнеторговый оборот Грузии установил рекорд, достигнув показателя в 1 млрд 443 млн долларов США.
По предварительным данным Национальной службы статистики, рекордным в прошлом месяце для Грузии оказался как экспорт (429.8 млн долларов, +42.7% по сравнению с ноябрем 2020 года), так и импорт (1014 млн долларов, +40.6%) товаров.
В январе-ноябре текущего года внешнеторговый оборот составил 12 млрд 828 млн долларов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 25.2%. За 11 месяцев рост экспорта составил 26.7%, импорт вырос на 24.5%.
Грузия выразила соболезнования из-за погибших от торнадо в США
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США.
Как говорится в тексте соболезнования, опубликованного на странице ведомства в Twitter, Грузия выражает солидарность с США.
«Мы глубоко опечалены известием о разрушительных торнадо в штатах на Среднем Западе и Юге США. Мысленно мы с семьями, друзьями и близкими погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Грузия выражает солидарность с США», – заявляет МИД Грузии.
Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов: Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.
По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших в результате разрушительного торнадо в штате превысит сотню, пишет агентство «Новости-Грузия».
Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мэйфилд, когда обрушилась крыша.
В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК – Ермошину сменил Карпенко
В Беларуси - в преддверии референдума о принятии новой конституции страны, инициированного Александром Лукашенко - назначен новый глава Центральной избирательной комиссии.
Лидия Ермошина, возглавлявшая ЦИК 25 лет, покинула свой пост. Новым руководителем комиссии стал Игорь Карпенко, ранее бывший министром образования. Объявляя о его назначении, Лукашенко заявил, что "предстоят непростые времена", поэтому на посту главы ЦИК нужен "опытный человек". Лукашенко упомянул также о выборах президента Беларуси: "вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране", - сказал он. Выборы главы государства должны пройти только через 4 года, но Лукашенко не раз намекал на возможность провести их раньше.
Карпенко также является вторым секретарём Коммунистической партии Беларуси, которая поддерживает Лукашенко.
Займёт ли какой-либо новый пост Ермошина, не сообщается. Сейчас ей 68 лет. Ранее она говорила агентству Sputnik, что после завершения работы в ЦИК уйдёт на пенсию: "А куда я ещё – вахтёром что ли" - говорила Ермошина.
Она была назначена главой ЦИК осенью 1996 года вместо критика Лукашенко Виктора Гончара, который впоследствии пропал без вести. Оппозиция и независимые наблюдатели утверждают, что Ермошина имеет прямое отношение к масштабным фальсификациям на выборах в пользу Лукашенко. Под её надзором в качестве главы ЦИК белорусский лидер несколько раз переизбирался на пост президента. Результаты последних выборов - в 2020 году - вызвали массовые уличные протесты, участники которых утверждали, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и в реальности оппозиционер Светлана Тихановская получила больше голосов, чем Лукашенко. Ермошина включена в санкционные списки ЕС.
Референдум о новой конституции должен пройти в феврале 2022 года. Лидеры белорусской оппозиции призывают сторонников приходить на участки и портить бюллетени.
Противостояние в Батуми: оппозиция заняла кабинет мэра
Депутатов сакребуло (городское собрание) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) сегодня пришлось насильно выдворять из кабинета мэра города. Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» утром пришли в кабинет мэра Арчила Чиковани, который представляет «Грузинскую мечту», еще до того, как сам он появился на работе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные депутаты заявили журналистам, что собираются задать градоначальнику вопросы, касающиеся незаконного строительства, коррупции и террора бизнеса. Они утверждали, что в Батуми несколько дней назад в поселке аэропорта, на одном из строительных объектов было совершено нападение на бизнесмена Мераба Партенадзе.
Депутаты отмечают, что существует видеозапись того, как заместитель начальника службы надзора мэрии Батуми Бесик Цецхладзе приходит на строительный объект с оружием и угрожает сотрудникам.
«Почему представитель службы надзора мэрии должен ходить вооруженным, как представитель бандформирования? Для вас это, может быть, нормально, а для нас — нет. Почему в Батуми незаконно строятся многоэтажные корпуса и почему вы не реагируете на все это?», – заявил депутат от ЕНД Резо Харази.
Когда Арчил Чиковани пришел в кабинет, оппозиция потребовала приостановить полномочия заместителя начальника службы надзора до окончания расследования.
Начальник службы надзора Арчил Концелидзе в ответ на претензии оппозиционных депутатов заявил, что у его заместителя есть право на ношение оружия.
Мэр же ответил, что на указанном строительном объекте работы велись с нарушением закона, по факту ведется следствие, и реагирование будет после завершения объективного расследования.
«Работы велись с нарушением. С целью мониторинга сотрудники муниципальной инспекции пришли на объект, где находящиеся на месте лица оказали сопротивление. С нашей стороны мы продолжим расследование и будет реагирование», — сказал Чиковани.
Аргументы мэра не убедили оппозицию и дискуссия на повышенных тонах продолжилась. Несмотря на то, что Чиковани просил оппозицию покинуть его кабинет, депутаты оказали сопротивление.
В итоге Арчил Чиковани вызвал службу безопасности, а затем и патрульную полицию, которая силой вывели оппозиционеров из кабинета мэра.
- По итогам выборов в октябре, правящая партия не получила большинство в сакребуло Батуми: у «Грузинской мечты» 16 из 35 мест, у ЕНД — 15 мест, у партии «За Грузию» — два места, «Лело» — одно. Еще одно место — у бывшего члена партии «За Грузию», который после первого тура выборов покинул команду экс-премьера Георгия Гахария.
Мизулина: Моргенштерн получает «файлы с темами» и деньги из-за рубежа
Глава "Лиги безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина Мизулина заявила, что российский рэп-исполнитель Моргенштерн получает "из-за рубежа файлы с темами, которые необходимо затрагивать", а также иностранное финансирование. Об этом она сказала в интервью на Youtube-канале "А поговорить?".
По мнению Мизулиной, существует ряд блогеров и исполнителей, которые распространяют "контент, связанный с тематикой насилия, с темой пропаганды наркотиков, с так называемым "победобесием", то есть отрицанием роли советского народа в Великой отечественной войне". "Я бы не сказала, что даются указания петь определенные песни, или вести себя определенным образом. Дается определенный файл с темами, которые нужно затрагивать". Кроме того, Мизулина утверждает, что читала в СМИ, что Моргенштерну целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации. Что это за организации глава "Лиги безопасного интернета" не уточнила.
Моргенштерн после интервью Мизулиной опубликовал в инстаграме заявление. "Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счёт моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - написал рэпер.
- В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Следственный комитет решил проверить рэпера на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних после выхода клипа на песню Pablo.
- Концерт Моргенштерна в Москве 26 ноября был отменён. Сам артист уехал из России и, по данным СМИ, сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
- В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на празднование 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение на своей странице в инстаграме.
- В июне этого года суд в Москве оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Её усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family.
- В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Эксперты, которые привлекло ведомство, указали, что трек назван "некорректно".
Привитые за рубежом смогут получить QR-код в России
Россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела. Об этом сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. Это относится и к тем, кто привился российским препаратом "Спутник V" за рубежом, добавила она.
Закрепить в правительственных законопроектах о введении QR-кодов механизм выдачи сертификатов иностранным гражданам, привитым не зарегистрированными в России вакцинами, ранее предлагала Общественная палата.
Сертификат о перенесенном COVID-19 сроком на один год будут также выдавать россиянам, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по словам Голиковой, количество антител определяться не будет, а только их наличие или отсутствие.
Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, сообщила вице-премьер.
Она также заявила, что сотрудники силовых структур пока смогут получать QR-коды через "Госуслуги", но, если будет принят федеральный закон эту процедуру для них пропишут в отдельной поправке.
- 12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Вчера стало известно, что законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения депутатами.
- В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан достиг 500 млн тонн
Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) достиг 500 миллионов тонн. Об этом сообщает компания BP Azerbaijan.
«Экспортный нефтепровод БТД, оператором которого является компания BP, достиг значительного показателя, транспортировав в общей сложности 500 миллионов тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку в Джейхан через Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта веха была достигнута 12 декабря, когда 500-миллионная тонна каспийской нефти была загружена на 4922-й по счету танкер Nordorse и отправлена в Триест (Италия)», – говорится в сообщении компании.
Сообщается, что эффективность и эксплуатационная надежность БТД повысилась с 75 процентов при запуске до нынешнего уровня в 99,9 процента.
Как пишет агентство Trend, общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1076 километров – по территории Турции.
Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года. Торжественное открытие нефтепровода прошло 13 июля 2006 года в Джейхане.
Акционерами BTC Co, которая была учреждена 1 августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1%), AzBTC (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ExxonMobil (2,5%) и ONGC (2,36%).
Более 1500 новых случаев коронавируса выявили в Грузии, скончались 46 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 777.
За сутки в стране выявили 1527 новых случая коронавируса. Накануне провели 21 264 теста: PCR-тестов – 7342, экспресс–тестов на антиген – 13 922.
Выздоровели еще 4588 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 890 813, выздоровевших – 837 263.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,18%, за последние 14 дней составляет 7,8%, за неделю – 7,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2500 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 311 840.
Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.
«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
«НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям», – отметил он.
В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Глава МИД ФРГ: на данный момент «Северный поток – 2» не может быть одобрен
Министр иностранных дел Германии в новом правительстве Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток –2" из России в Германию по дну Балтийского моря "на данный момент" не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
Комментируя ситуацию с газопроводом, противниками строительства которого являются США, Украина и ряд стран ЕС, Бербок в интервью телекомпании ZDF сказала, что коалиционное соглашение нового германского кабинета министров предусматривает, что по вопросу о газопроводах он будет следовать европейским нормам.
Глава МИД ФРГ не уточнила, в чём именно состоит несоответствие.
Газопровод уже достроен. Сейчас вопрос сертификации "Северного потока – 2", без которой невозможна его эксплуатация, рассматривает германское энергетическое ведомство. Сертификация сейчас приостановлена в связи с требованием к владельцу газопровода – швейцарской компании, которой, в свою очередь, владеет российский "Газпром", – создать германское юридическое лицо для управления участком газопровода в Германии.
При этом окончательное одобрение запуску газопровода должна впоследствии будет принять Еврокомиссия. Согласно энергетическому законодательству ЕС, в рамках участка газопровода, расположенного в германских водах, "Газпрому" необходимо будет обеспечить доступ к проекту других операторов, а также разделить виды деятельности – согласно правилам ЕС, владельцем самого трубопровода и топлива не может быть одна и та же компания. Неясно, говорила ли глава МИД Германии именно об этом правиле или же о каких-то других проблемах.
Предыдущее правительство Германии, несмотря на обострение отношений с Россией в связи с конфликтом вокруг Украины, выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и "Зелёных" в коалиционном соглашении не упоминает конкретно о "Северном потоке – 2" – лишь об общих правилах. При этом партия "Зелёных", которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.
Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с трудом может себе представить, что "Северный поток – 2" заработает, если Россия применит военную силу против Украины.
Как сообщает Bloomberg, германское правительство не дало союзникам формальных обещаний отказаться от "Северного потока – 2" в случае российского наступления на Украину. Утверждается, что канцлер Шольц заявил, что сейчас решается вопрос о сертификации, в который правительство не может вмешиваться.
Украина и такие страны, как Польша, считают "Северный поток – 2" инструментом давления Москвы на ЕС, который в перспективе даст России возможность отказаться от транзита газа через Украину. Сторонники проекта в ЕС указывают на то, что он может помочь стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Европе, цены на которое за последние месяцы существенно выросли.
В России законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения
Оно было назначено на 16 декабря
Госдума РФ снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Это решение, по его словам, было принято в результате "диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан". Володин также сослался на недавние заявление президента Владимира Путина, который назвал недопустимыми "опрометчивые решения" в связи с законопроектами о QR-кодах, рассмотрение которых запланировано в Госдуме на 16 декабря.
Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, рассмотрение законопроекта будет перенесено, чтобы "еще раз детально изучить все плюсы и минусы". Документ не будет возвращён в правительство, депутаты продолжат работу над ним совместно с министерством транспорта, отметил глава думского комитета по транспорту.
Обсуждение законопроекта, который обязывает граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, пока остаётся в повестке заседаний Госдумы.
- 12 ноября правительство внесло в парламент два законопроекта о введении QR-кодов. Они вызвали широкий общественный резонанс. Изначально их собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Депутаты всех регионов, где успели рассмотреть законопроекты, одобрили инициативу властей. В некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.
- Многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты.
- Согласно данным опроса "Левада-центра" (внесён в список "иностранных агентов"), 76 процентов россиян негативно относятся к введению на общественном транспорте системы QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19.
Госпиталь Минобороны РФ завершит работу в Абхазии 15 декабря
Многопрофильный военный госпиталь Южного военного округа (ЮВО) РФ, который работает в Абхазии с 18 августа, завершает работу 15 декабря. Об этом в эфире Абхазского телевидения заявил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба.
«Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами [из госпиталя ЮВО], 15 декабря они планируют отбыть в место постоянной дислокации. Вся нагрузка опять ляжет на абхазское медицинское сообщество», – сказал он.
Бутба обратился к населению Абхазии с призывом соблюдать все меры предосторожности, не отказываться от вакцинации, поскольку это пока единственный способ остановить распространение инфекции.
По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 36 177 человек. 29 067 пациентов выздоровели, 539 умерли.
В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека; в Сухумской инфекционной больнице – 41 пациент, 18 в тяжелом состоянии, в российском военном госпитале в Сухуми – 10 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии. В трех районных больницах 54 больных коронавирусом, пишет ТАСС.
В Грузии утвердили новые правила работы детсадов из-за COVID-19
С 13 декабря в дошкольных учреждениях Грузии начнут действовать новые правила реагирования на случаи заражения COVID-19. Регламент обнародовала Служба инспекции труда Минздрава Грузии.
Согласно новым правилам, теперь контакты заболевших будут разделять на две группы: высокого и низкого риска. К первым отнесли лиц, которые контактировали с инфицированным без защитной маски или же в течение продолжительного времени (более 15 минут) на близком расстоянии.
Если кто-либо из воспитанников почувствует недомогание, воспитатель переведет его в изолированное помещение до приезда родителей. В случае инфицирования воспитанника или сотрудников дошкольного учреждения, администрация выявляет близкие контакты заболевшего. Далее информацию передают мэрии и муниципальной службе здравоохранения, которые оценивают риски и принимают решение о продолжительности, а также масштабах карантина - коснется это отдельной группы или же всего сада.
Информация о контактах должна быть обработана в течение 12 часов, после чего даются рекомендации.
Для лиц из категории высокого риска необходимо соблюдение карантина или самоизоляции. В том случае, если лицо вакцинировано, то в самоизоляции и карантине нет необходимости. Достаточно сделать быстрый тест на третий и пятый день после контакта с инфицированным. При этом не должно быть каких-либо симптомов заболевания. Для лиц, которые относятся к низкому риску, тестирование и самоизоляция необязательны.
Так как вирус может распространяться и через зараженные поверхности и способен сохраняться до трех дней, то особое внимание уделяется дезинфекции помещений, температуре воды при мытье посуды, а также подаче пищи. С воспитанниками проводится разъяснительная работа, чтобы избежать излишних касаний лица, а волосы детей должны быть аккуратно собраны. Также не рекомендуется обнимать друг друга или меняться игрушками. Воспитатели должны следить, чтобы воспитанники тщательно мыли руки как перед едой, так и после. Каждые два-три часа следует проветривать помещения.
Не разрешается приводить в детский сад детей с признаками респираторных заболеваний, а также детей у родителей или членов семей которых обнаружена инфекция. После выздоровления воспитанника или воспитателя решение об его возвращении принимает врач и нет необходимости делать ПЦР-тест, так как его результат не всегда свидетельствует о выздоровлении.
Путин заявил, что в 1990-е «подрабатывал извозом»
Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом – то есть работал таксистом без лицензии. Об этом Путин сказал в интервью, которое вошло в фильм «Новейшая история». Его показывает в воскресенье телеканал «Россия 1», фрагменты фильма с участием Путина были опубликованы ранее.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – сказал Путин.
В 2018 году действующий президент России говорил о том, что был готов в 1990-е годы работать таксистом. По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, начальником штаба которого он был, в 1996 году проиграл губернаторские выборы. При этом из слов Путина тогда следовало, что заниматься извозом ему не пришлось, поскольку его позвали на работу в Москву. В начале 2000-х годов Путин также говорил, что готов был уйти в таксисты в случае победы ГКЧП в августе 1991 года.
В новом фильме не уточняется, когда именно Путин, по его утверждению, подрабатывал извозом. С мая 1990 года Путин был советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака, а после избрания его мэром стал работать на высоких должностях в администрации города. В июле 1996 года Собчак проиграл выборы и Путин лишился должности, однако уже в августе того же года, согласно официальной биографии, переехал в Москву на высокую должность заместителя управляющего делами президента.
- В фильме Путин крайне негативно отозвался о распаде Советского Союза и 1990-х годах. Распад СССР он назвал трагедией и «распадом исторической России», приведшим к утрате того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет». В 90-е годы, по словам Путина, в России «по сути шла гражданская война», а в Европе якобы тогда не сомневались, что Россия распадется.
- Президент также развил свою высказанную на встрече с членами Совета по правам человека мысль о том, что советником при правительстве России в 1990-е работал некий сотрудник ЦРУ. По словам Путина, «представители американских спецслужб в 1990-е «лезли везде», а на предприятиях ядерного комплекса присутствовали американские специалисты. Каких-либо конкретных имен он не назвал.
ВОЗ: «омикрон» более заразен, но преобладает мягкое течение болезни
Штамм коронавируса «омикрон», впервые обнаруженный в прошлом месяце на юге Африки, распространяется быстрее, чем ныне доминирующий в мире штамм «дельта», а существующие вакцины, по всей видимости, менее эффективны против него. Однако, согласно имеющимся на данный момент данным, он вызывает более мягкое течение болезни. Такая информация содержится в опубликованном в воскресенье информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Его цитирует агентство France Presse.
В документе также утверждается, что в тех странах, где «омикрон» начнет распространяться в популяции, он скорее всего вытеснит «дельту».
К настоящему моменту случаи заражения «омикроном» зафиксированы в 63-х странах, включая Россию. В ЮАР распространение «омикрона» уже привело к новой волне эпидемии, число зараженных буквально за несколько недель выросло в несколько раз. При этом отмечается, что большинство заболевших испытывают только легкие симптомы, схожие с обычной простудой. По-прежнему не подтверждено ни одной смерти пациента с «омикроном».
Тем не менее, власти Британии в воскресенье объявили о повышении уровня эпидемической опасности. В стране выявлены уже более тысячи инфицированных «омикроном», есть и случаи госпитализации. Подтвержденных летальных случаев также нет. Израиль, в свою очередь, внес Британию, Данию и Бельгию в «черный список», запретив въезд в страну из этих государств.
Специалисты подчеркивают, что пока все еще рано делать выводы как об относительной мягкости нового штамма, так и о его большей заразности и способности преодолевать защиту, созданную вакцинацией. Исследования в ЮАР и в Израиле - на ограниченном материале - показали значительное снижение эффективности двух доз вакцины Pfizer против «омикрона». В то же время, как утверждается, эффективность третьей, «бустерной» прививки остается высокой. Пока нет данных относительно эффективности российского препарата «Спутник V».
- За прошедшие сутки в России впервые за 2 месяца выявили менее 30 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Число смертей за сутки по-прежнему превышает 1 тысячу. Это первое место в мире в абсолютных цифрах.
Члены консилиума при Народном защитнике Грузии осмотрели Саакашвили
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается как в медикаментозной, так и в психотерапевтической помощи, заявила журналистам психиатр Марина Кураташвили после встречи с пациентом. Она навестила Саакашвили в Горийском военном госпитале вместе с другими членами консилиума, сформированного Народным защитником Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сейчас мы не можем точно сказать, в каком направлении будем работать, мы должны сначала вместе оценить его состояние, конечно, у него есть проблемы и ему необходима помощь, как медикаментозная, так и психотерапевтическая», - сказала Кураташвили.
Она также ответила на вопросы журналистов, касательно назначенных Саакашвили препаратов. По ее словам, задолго до возвращения экс-президента на родину иностранные специалисты прописали ему «Ксанакс» (алпразолам) – препарат для лечения тревожных расстройств и бессонницы. Со слов Кураташвили выяснилось, что теперь экс-президенту давали антипсихотическое средство «Кетилепт». При этом она заверила, что дозу нейролептику пациенту не увеличивали.
«Из того, что мы видели, отклонений в дозировании нет», - сказала Кураташвили.
Омбудсмен Нино Ломджария, в свою очередь, сообщила, что в ближайшее время группа ее экспертов подготовит новое заключение по состоянию Саакашвили, в котором будут оценены все аспекты, связанные с лечением.
«Я пока ничего не могу сказать, я не врач, врачи сами расскажут. По их словам, в некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему, в некоторых случаях - ухудшилась», - сказала Ломджария журналистам.
При этом Народный защитник обратила внимание на условия содержания Саакашвили в госпитале. По ее словам, до сих пор экс-президента не обеспечили местом для прогулок, его физическая активность минимальна.
- В начале декабря глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка. Позже лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили пояснила, что психотропные препараты экс-президенту назначили из-за проблем со сном. На фоне этих сообщений омбудсмен поручила изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.
Самолет ВВС США RC-135 несколько часов находился в небе над Украиной
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в небе Украины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток, вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Общее время пребывания самолета в воздушном пространстве Украины составило более шести часов. Ранее эти самолеты не были замечены в украинском небе, применялись другие аппараты - стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе.
Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в Балтийском и Северном регионе России.
Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, в пятницу истребитель Су-30 вылетал на сопровождение самолета-разведчика Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря. По имеющимся данным, нарушений границы не было.
G7: агрессия России против Украины будет иметь «серьезные последствия»
«У России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену». Такие слова содержатся в заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» (G7) в британском Ливерпуле.
В «Группу семи», или «Семерку», входят крупнейшие индустриально развитые демократические страны – США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Россия участвовала в работе группы до аннексии Крыма в 2014 году.
Главы МИД стран G7, помимо общего коммюнике об итогах встречи, приняли отдельное заявление «О России и Украине». В нем содержится осуждение наращивания группировки российских Вооруженных сил у границ с Украиной, а также агрессивной риторики по отношению к этой стране.
Документ также содержит призыв к снижению напряженности и переговорам по дипломатическим каналам. Также упомянут телефонный разговор президентов США и России 7 декабря, отмечены усилия Германии и Франции в «нормандском формате» и содержится призыв воплотить в жизнь Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
«Любое использование силы для изменения границ категорически запрещено международным правом», – сказано в документе.
- США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.
- Москва отрицает предположения о вторжении и подготовке военной операции. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО. МИД России на днях опубликовал российские требования в сложившейся ситуации. В частности, Москва настаивает на том, чтобы НАТО отозвало свое заявление о том, что в будущем Украина станет членом Североатлантического союза.
Президент США Джо Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 7 декабря в ходе видеоконференции с президентом России предостерег его от нападения на Украину. России, по словам Байдена, придется заплатить «страшную цену» (цитата по «Голосу Америки»), если она нападет на Украину. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными.
Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, «никогда не обсуждалось». Глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО – для усиления обороны стран-союзниц.
Невролог: Михаил Саакашвили действительно принимал психотропный препарат, который ему не требовался
Невролог центра «Эмпатия» Отар Тоидзе навестил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в военном госпитале Гори, сообщает Общественный вещатель.
Как сказал Тоидзе журналистам перед тем, как зайти в больницу, Саакашвили действительно принимал лекарство, которое ему не следовало принимать. По словам невролога, от приема этого препарата состояние Саакашвили ухудшилось.
«Я наблюдал Михаила Саакашвили три дня назад и приехал оценить динамику, потому что у него были определенные изменения в неврологическом статусе. Тогда он оценивался как тяжелая неврологическая ситуация, но уже прошло много времени. Посмотрим, облегчилось ли эти симптоматика, усугубилась или остался прежний статус.
Он действительно принимал психотропный препарат, который ему не следовало принимать из-за его болезни. Думаем, что это лекарство ухудшило его общий психологический, а также неврологический статус. Это лекарство было назначено в пенитенциарном учреждении Рустави, позже несколько раз меняли дозу. Во время первого нашего визита, по-моему, это было 27 ноября, мы решили, что это лекарство было лишним и вредным для него», - сказал Тоидзе.
На вопрос, какова позиция Саакашвили в отношении его лечения за границей, Отар Тоидзе ответил: «Его позиция такова, что он вернулся, чтобы помочь грузинскому народу, и поэтому он должен быть здесь», - сказал Отар Тоидзе.
Новое правительство Болгарии намерено провести судебную реформу
В Болгарии новая антикоррупционная партия «Продолжаем перемены» (ПП), победившая на третьих за год парламентских выборах, сформировала правительственную коалицию из четырех партий. Это Болгарская социалистическая партия (бывшая Болгарская коммунистическая партия), популистская партия «Есть такой народ» и либеральный альянс «Демократическая Болгария».
В субботу, 11 декабря, сопредседатель ПП Кирилл Петков передал президенту Болгарии Румену Радеву проект состава правительства.
Ожидается, что голосование парламента за утверждение правительства состоится в понедельник, 13 декабря.
Главный девиз правительства, как заявил Кирилл Петков, «Нулевая терпимость к коррупции».
Новое четырехпартийное правительство будет управлять страной в течение четырех лет. За этот срок должна быть проведена реформа судебной системы. Приоритеты его политики – реформа судебной системы, ощутимое движение в борьбе с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию и выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
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