Российская делегация посещала Иран для изучения боевых беспилотников

Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала аэродром Ирана, чтобы изучить боевые беспилотники. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Речь идет о беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые способны нести высокоточные ракеты.

«Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боевых», – рассказал Салливан в интервью CNN.

Белый дом предоставил CNN спутниковые снимки, сделанные в июне. Утверждается, что на них видны беспилотники, которые осматривала российская делегация.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг эти обвинения, назвав их «безосновательными».

«Мы выступаем против любых действий, которые могут привести к продолжению и усилению конфликтов», – передает слова Абдоллахияна Euronews.