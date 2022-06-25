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С начала войны авиакомпании России терпят рекордные убытки
В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки. В мае грузопоток сократился на 75% по сравнению с маем 2021 года. Среди причин – санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, и закрытые из-за войны аэропорты на юге России. О ситуации на авиарынке сообщается в докладе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Согласно докладу, за три месяца 2022 года совокупный убыток всех авиакомпаний составил 61,1 миллиарда рублей. При этом убыток за тот же период в 2021 году оценивался в 33,3 миллиарда рублей, а в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 авиарейсы были ограничены или отменены, – 55,5 миллиарда рублей.
После введения санкций из-за нападения России на Украину «грузовые перевозки практически остановлены, в первую очередь из-за закрытия международных перевозок». В АЭВТ не ожидают восстановления грузопотока, «как минимум до окончания действия санкций».
«Пассажирские перевозки также демонстрируют снижение объемов, хотя и не столь масштабное», говорится в докладе. В начале 2022 года фиксировалось увеличение пассажиропотока: в январе было перевезено на 47%, а в феврале – на 30% больше пассажиров, чем годом ранее. После российского вторжения в Украину «ситуация диаметрально изменилась»: в марте пассажиропоток сократился на 20%, в апреле – на 28%, в мае – на 24% по сравнению с прошлым годом.
В АЭВТ не могут спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем, но надеются на поддержку государства для «обеспечения стабильной работы отечественной авиатранспортной отрасли».
- После вторжения России в Украину США, Канада и большинство стран Европы закрыли свое небо для российских самолетов и прекратили выполнять рейсы в Россию. В результате количество прямых авиарейсов из России сократилось на 62%: сейчас из страны можно улететь лишь в 19 стран.
- Ограничены полеты и внутри России. С начала войны Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов на юге страны. Из популярных южных направлений сейчас доступен только Сочи.
Другие новости дня
Гига Бокерия: Идея какой-либо группы назначить себя правительством несерьезна и вредна
«В сложившейся ситуации логично и целесообразно, чтобы гражданский протест возглавили активные беспартийные граждане», - пишет в Facebook лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
По его мнению, также с участием этих персоналий на основе широкого консенсуса возможно сформировать т.н. техническое временное правительство и объявить свободные выборы «после того, как всеобщий протест сотрясет режим Иванишвили».
«Но управлять страной, осуществлять власть, преобразовывать страну может только правительство с мандатом избирателей в результате свободных выборов, то есть команда, утвержденная парламентом, избранным в результате демократических выборов.
Идея какой-либо группы назначить себя правительством несерьезна и вредна. Это противоречит основам либеральной демократии и не способствует расширению протестного движения. Любая группа граждан, у которых есть здоровые амбиции участвовать в управлении страной, должна будет заручиться поддержкой избирателей - стать политической партией/единицей и убедить людей в том, что стране нужны их видение и навыки.
Самое главное, мы, грузинское общество, должны сначала создать условия для того, чтобы режим Иванишвили смирился с неизбежным уходом власти. Этой задаче должны служить все партии и активные общественные группы. «Европейская Грузия» сконцентрирована именно на этом», - написал Гига Бокерия в Facebook.
Власти решили не тушить треть лесных пожаров в России
В России сейчас горит больше ста тысяч гектаров леса. Власти решили не тушить более трети из них. Это следует из отчета Авиалесоохраны.
По состоянию на 24 июня 2022 года, на Чукотке огонь охватил более 58 тысяч гектаров леса, власти региона отказались тушить 38% из них; в Якутии горит почти 30 тысяч гектаров леса, из них 20% тушить не будут. В Магаданской области и Красноярском крае площадь возгорания меньше, но и тушат там меньше: лишь 1% и 9% соответственно.
Отказываясь тушить лесные пожары, региональные власти руководствуются приказом Минприроды России от 2015 года. Согласно документу, лесной пожар можно не тушить, если нет угрозы населенным пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред.
- В 2021 году горело более 10 миллионов гектаров леса. Это в 40 раз больше площади Москвы.
- В июле 2019 года, говоря о пожарах, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно». На тот момент в Красноярском крае горело более 1,6 миллиона гектаров леса.
- К началу августа 2019 года, когда площадь пожаров в Сибири достигла почти 3 миллионов гектаров, чиновники все-таки решили бороться с пожарами, тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
Роман Гоциридзе: Иванишвили подпадает под определение «олигарха» по украинскому закону
Депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе утверждает, что миллиардер Бидзина Иванишвили подпадает под определение «олигарха» в трактовке закона Украины. Депутат от самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение» вступил на своей странице в Facebook в полемику с руководством правящей партии «Грузинская мечта».
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе не раз утверждал, что Грузия в рамках предложенного Еврокомиссией процесса «деолигархизации» может перенять соответствующий закон Украины. Но и согласно этому закону, уверены в «Мечте», Иванишвили нельзя считать «олигархом», пишет агентство «Новости-Грузия».
Роман Гоциридзе называет эти утверждения «Грузинской мечты» «демагогией» и приводит все четыре пункта определения олигарха из закона Украины:
«Каким критериям должен отвечать человек, чтобы попасть в «реестр олигархов»?:
- Должен владеть активами внушительных размеров. Согласно украинскому закону, это больше 85 миллионов долларов. У Иванишвили в коллекции только одна картина больше этой суммы.
- Контролировать медиасредства. Это значит, что человек должен владеть СМИ напрямую или через связанных с ним лиц. Его главный бизнес-партнер (имеется в виду Ираклий Рухадзе – НГ) владеет телекомпанией «Имеди», «Маэстро», радио, а семья Иванишвили владеет телекомпанией GDS.
- Должен участвовать в политической жизни. Тут большие доказательства ни к чему – достаточно примеров «птичек», перелетевших из принадлежащего Иванишвили банка «Карту» в правительство, парламент и другие организации.
- Должен владеть монополией отдельного сектора на товарном рынке. Возможно, Иванишвили нелегально контролирует какой-то сектор, однако, ни для кого не секрет, что, например, Грузинская Железная дорога уже много лет не допускает к себе Службу аудита и эта отрасль находится под его неформальным контролем».
Депутат поясняет также, что согласно украинскому закону, если человек подходит под три из этих четырех критериев, то он должен быть внесен в реестр олигархов. После этого на него распространяются определенные ограничения и дополнительные требования для увеличения прозрачности его деятельности.
Роман Гоциридзе также считает, что для такой «маленькой и нищей страны, как Грузия», должен быть принять более жесткий, чем в Украине, закон «о деолигархизации».
В частности, имущественный ценз для того, чтобы считаться олигархом в Грузии, депутат предлагает определить в 50 миллионов долларов.
«В Грузии можно и небольшими деньгами подкупить многих (и воздействовать на многих). Иллюстрацией могут быть результаты мажоритарно-феодальных выборов [депутатов парламента]», - пишет Гоциридзе.
Мэр: Северодонецк почти полностью оставлен украинской армией
Украинские военные почти полностью покинули город Северодонецк в Луганской области, за который в последние недели велись бои. Об этом в субботу сообщил мэр города Александр Стрюк.
О том, что украинские военные получили приказ отойти на более прочные позиции, ранее сообщал глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. При этом Минобороны Украины официально это не подтверждало и не опровергало. Заместитель министра обороны Анна Маляр в субботу раскритиковала тех, кто публично сообщал о ходе операции в Северодонецке, отметив, что официальная информация может исходить только от военных.
Российское Минобороны пока не заявляло, что город взят. Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу написал, что под контроль российских войск перешли промзона и аэродром Северодонецка. Он, а также сепаратисты «ЛНР», заявляют, что с завода «Азот» эвакуированы находившиеся там мирные жители. Независимого подтверждения этой информации нет.
В субботу сообщается о боях на подступах к Лисичанску - это последний город в Луганской области под контролем Украины. Накануне Минобороны России сообщило, что город блокирован с юга. Украинская сторона подтверждает продвижение российских войск к городу, однако утверждает, что они были остановлены. Город не окружен.
За время боев в Северодонецке и Лисичанске разрушено множество жилых домов. Пока нет даже предварительных оценок жертв среди мирных жителей.
МЧС: Движение по Транскаму, соединяющему Южную Осетию с РФ, запрещено
Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, запрещено, сообщила в субботу пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики.
«С 11:00 движение по Транскавказской автомагистрали запрещено до особого распоряжения», - сообщили в ведомстве, передает информагентство «Рес». В МЧС уточнили, что на североосетинском участке трассы - камнепад.
В середине недели из-за схода каменных масс на проезжую часть трассы движение по автомагистрали было запрещено, после расчистки дороги водителям разрешили проезд. Однако затем в районе пункта Бурон на Северном портале Рокского тоннеля сошел сель, перекрыв дорожное полотно, трассу удалось расчистить оперативно.
МЧС Северной Осетии в субботу вновь объявило 25, 26 и 27 июня штормовое предупреждение - ливневые дожди, грозы, град и шквалистый ветер.
Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.
Мелия: В правительстве национального согласия не будет политиков и активистов
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия объявил о формировании в Грузии правительства национального согласия, отметив, что в него не войдут действующие политики и представители гражданского общества. На своей страничке в соцсети Facebook Мелия написал, что состав правительства должен быть укомплектован специалистами в разных сферах. Они и будут следовать рекомендациям, прописанным Еврокомиссией для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, сообщает SOVA.
«Требованием Единого народного движения является отставка правительства Иванишвили, формальным премьер-министром которого является Гарибашвили. Следовательно, чтобы правительство ушло в отставку, покинуть пост должен Гарибашвили.
- По требованию Всеобщего народного движения Иванишвили не должен представлять новое, подконтрольное олигарху правительство, а должен избрать правительство национального согласия;
- Правительство национального согласия – временное. Он выполняет 12 рекомендаций Еврокомиссии (в число этих рекомендаций входит прекращение политических преследований), чтобы в декабре получить статус кандидата в ЕС. Это неизбежно. Когда этот процесс завершится, он должен продолжиться в реформированной избирательной среде, включая новые выборы;
- В соответствии с достигнутым Единым народным движением соглашением, в правительстве национального согласия не будет действующих политиков или ныне активные представители гражданского общества. Его члены должны быть признанными в конкретной области специалистами, имеющими международное признание и высокую общественную репутацию;
- Источником легитимности правительства национального согласия является консенсус, который должен быть поддержан как Единым народным движением, так и оппозицией, на что должен дать согласие и Иванишвили;
- Иванишвили должен уступить исполнительную власть, что важно для получения статуса кандидата ([в рекомендациях Еврокомиссии] прямо указана деолигаризация) и для проведения честных выборов;
- «Для Евросоюза» – так должен называться правительственный план, который должен быть одобрен парламентом при утверждении премьер-министр и который должны отвечать на все 12 вопросов».
17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, но не Грузии. Тбилиси может рассчитывать на него только после выполнения ряда условий, предусматривающих демократические реформы и деолигархизацию. Окончательное решение оставалось за главами государств и правительств стран Евросоюза. На саммите ЕС 23 июня они поддержали рекомендацию Еврокомиссии и предоставили статус кандидатов только Киеву и Кишиневу.
После оглашения этого решения, 24 июня в центре Тбилиси прошла очередная акция в поддержку евроинтеграции. Ее участники выдвинули к властям Грузии требования:
- отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили, из-за действий правительства которого стране было отказано в статусе кандидата в члены ЕС;
- формирование нового правительства, избранного на основе народного консенсуса, которое возьмет на себя обязательства выполнить все 12 пунктов соглашения, подписанного при посредничестве ЕС.
Срок на выполнение условий – одна неделя.
«Стратегия Агмашенебели» поддерживает идею формирования правительства национального согласия
«В отставку Ираклия Гарибашвили, сформировать временное правительство национального согласия, которое до января обеспечит выполнение всех рекомендаций. Это заказ грузинского народа, и «Стратегия Агмашенебели» поддерживает эти требования», - заявил представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Как отметил Манджгаладзе, требования, озвученные на вчерашнем митинге, принадлежат не одной конкретной группе, а согласованы широким консенсусом.
«Общество, участвующее в акции, хочет, чтобы Грузия стала частью Европы. Европа предложила нам план из 12 пунктов, и мы должны сделать все, чтобы его выполнить. Для нас вторичны должности, это не борьба за власть и люди там собираются не для того, чтобы наделить властью какую-либо политическую или узкопартийную группу. Если бы у страны было нормальное правительство, которое подотчетно народу и считается с его мнением, то конечно, оно бы ушло в отставку, когда вышло 100 000 человек. Если бы Гарибашвили знал историю Грузии и был бы самостоятельной фигурой, он бы обязательно ушел в отставку, потому что 100 тысяч человек - это политический конец. Но они этого не сделают, поэтому 3 июля нас будет намного больше, чем вчера», - заявил Манджгаладзе.
«Пойду поиграю в хоккей»: о чем Путин и Макрон говорили за 4 дня до войны
Французские журналисты раскрыли подробности телефонного разговора президентов России и Франции 20 февраля – последнего перед признанием Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», за которым последовало вооруженное вторжение в Украину.
В основе документального фильма «Президент, Европа и война», показанного по телеканалу France 2, – девять минут телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Фильм, как сказано в аннотации, рассказывает о дипломатическом закулисье последних шести месяцев в Елисейском дворце – о попытках Макрона предотвратить войну и о его реакции на ее начало.
Разговор Путина с Макроном, отрывки из которого включены в фильм, произошел утром 20 февраля, на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и стягивания российских войск к границе с Украиной, но еще до каких-либо официальных шагов российской стороны.
«Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо, когда мы говорим один на один, сказали мне, каковы ваши намерения», - такими словами начал разговор Макрон. «Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит», – ответил на это Путин, после чего обвинил украинского президента Владимира Зеленского во лжи, а самого Макрона – в желании пересмотреть Минские соглашения об урегулировании в Донбассе. Макрон не согласился с такой трактовкой, что привело к горячему обмену мнениями. На сетования Путина о том, что предложения сепаратистов «не слышат», Макрон, как следует из фильма, ответил: «Нам наплевать на предложения сепаратистов!» – обосновав это тем, что они не являются стороной Минских соглашений.
В конце концов Путин согласился на предложение Макрона встретиться с президентом США Джо Байденом, однако настоял на том, чтобы дата саммита пока не назначалась, поскольку его нужно подготовить. Разговор заканчивается словами Путина: «Не хочу скрывать от вас, что я сейчас хотел пойти поиграть в хоккей. Вот, я говорю с вами из спортзала».
В сообщении Кремля о телефонном разговоре 20 февраля о возможной встрече с Байденом ничего не говорилось. На следующий день на заседании Совбеза России, где обсуждался вопрос признания сепаратистских республик Донбасса, Путин упоминал о некоем предложении французской стороны, но отмечал, что оно не конкретно. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предлагал дать Западу «последний шанс» на переговоры, но в ответ на слова Путина «Вы что, предлагаете начать переговорный процесс?» стушевался и выступил сначала за присоединение «ДНР» и «ЛНР» к России, а после очередного вопроса Путина – за их независимость.
Макрон и после начала войны – в отличие, например, от президента США – несколько раз звонил Путину. Он говорил, что это не доставляет ему удовольствия, но подчеркивал, что контакты необходимы для поиска мира.
В Кремле французский документальный фильм пока не комментировали.
Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск правительства против президента
Конституционный суд Грузии сегодня, 25 июня, сообщил, что принял к рассмотрению иск правительства против президента страны. Председатель Конституционного суда предложил Пленуму суда «уточнить объем полномочий президента Грузии и правительства Грузии, определенных Конституцией Грузии», сказано в официальном сообщении суда.
- Иск был подан 7 июня - правительство Грузии требует разъяснить права и полномочия президента и своих собственных. Правовая неопределенность возникла после того, как Саломе Зурабишвили отказалась назначить в ряде стран послов, представленных правительством, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Правительство указывает на то, что выбор кандидатур на должности послов является прерогативой исполнительной власти. А президент – символическая фигура, и не наделен властью для осуществления внутренней или внешней политики страны.
Согласно сообщению Конституционного суда, в иске №1711 - «Правительство Грузии против президента Грузии», предметом спора является «конституционность бездействия президента Грузии в отношении назначения и увольнения послов и глав дипломатических миссий Грузии».
В Конституционном суде согласились с тем, что в толковании полномочий явно просматривается проблема.
«Определение объема внешнеполитических и внешнеполитических полномочий Президента Грузии и Правительства Грузии может представлять редкую и/или особо значимую правовую проблему для толкования и/или применения Конституции Грузии.
С учетом всего вышеизложенного Пленум счел целесообразным рассмотрение конституционного иска 111711 Пленумом Конституционного суда Грузии», - сказано в официальном сообщении КС.
Россия нанесла ракетные удары по Львовской и Житомирской областям
Российские военные в ночь на субботу нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины, находящимся далеко от линии фронта.
24 ракеты по окрестностям Житомира, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. «Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси» - сказал он. По данным властей, в результате обстрелов погиб военнослужащий.
Четыре российские ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Он отметил, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря, две из них удалось сбить. По его словам, в результате ракетного удара пострадали четыре человека. По всей видимости, удар был нанесен по Яворовскому полигону, который ранее уже подвергалася ракетным атакам, тогда там погибли десятки военных, в том числе добровольцы из-за рубежа.
Еще один удар был нанесен по поселку Десна в Черниговской области. Там также расположены военные объекты, по которым раньше уже били.
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских артообстрелов ранена 60-летняя женщина.
Основные боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях. Минобороны России накануне заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области. Украинские военные прямо не подтвердили эти данные, однако, судя по видеосвидетельствам, они отошли из этих поселков, которые теперь под контролем российских войск. Также в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там есть угроза окружения украинских частей.
80% крупных политических телеграм-каналов поддерживают войну
Из 30 популярных телеграм-каналов о политике 24 одобряют российское вторжение в Украину. Лидер среди них – личный телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. После вторжения России в Украину его аудитория выросла в 42 раза. О российском сегменте мессенджера Telegram после начала войны рассказывает издание The Bell.
Среди телеграм-каналов, вошедших в Топ-30 по количеству подписчиков и поддерживающих войну в Украине, менее половины ведутся от лица конкретного человека, а не анонимно. В их числе – каналы телеведущего Владимира Соловьева, председателя Госдумы Вячеслава Володина, представителя МИД России Марии Захаровой.
Самым популярным политическим телеграм-каналом после российского вторжения в Украину стал личный канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас у него более 2,5 миллиона подписчиков, с конца февраля их количество увеличилось в 42 раза. В телеграм-канале Кадырова ежедневно рассказывается о военных действиях в Украине, его посты активно цитируются, в основном небольшими телеграм-каналами.
Канал Kadyrov_95 находится на четвертом месте во всем российском сегменте телеграма. Его опережают лишь нейтральные FUCK и Топор Live и провоенный «СМИ Россия Украина».
В Топ-30 политических телеграм-каналов попали шесть, открыто высказывающихся против российского вторжения в Украину. Среди них – Сталингулаг (6-е место и в 4,5 раза меньше подписчиков, чем у Kadyrov_95), а также личные каналы политолога Екатерины Шульман и политика Алексея Навального.
С начала войны аудитория телеграма выросла в два раза. По подсчетам Mediascope, ежедневно в мессенджер заходят более 40 миллионов человек. По мнению экспертов, опрошенных The Bell, резкий рост популярности телеграма вызвали блокировки иностранных соцсетей и высокий интерес к теме войны. Уже на следующий день после российского вторжения в Украину в телеграме появилось минимум 35 новых каналов в поддержку войны. Через сто дней их количество превысило 500.
- После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, в том числе социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. В конце марта суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России. Под запрет попали принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Украина предложила поставлять в Германию электричество со своих АЭС
Украина предложила поставлять в Германию свое электричество. По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, электричество, производимое в Украине атомными электростанциями, может помочь Германии справиться с энергетическим кризисом, вызванным резким сокращением поставок российского газа. Министр назвал намерение Германии отказаться от российских источников энергии «геракловой задачей», и подчеркнул, что Киев готов оказать Берлину поддержку.
Галущенко заявил, что, несмотря на войну, украинская энергетика продолжает стабильно работать. Более 50% электричества в Украине вырабатывают атомные электростанции, которых в Германии почти нет. С 16 марта 2022 года Украина присоединилась к общеевропейской энергетической сети и может поставлять электроэнергию на европейский рынок.
Министр также отметил, что Украина, в особенности ее южные регионы, являются привлекательными с точки зрения развития экологически чистой энергетики - в первую очередь солнечной и ветряной. Он выразил надежду, что теперь, когда Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза, она сможет активнее развивать сотрудничество с Европой в этом направлении.
В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками, их общая мощность более 13 000 мегаватт. По числу атомных реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Германия после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» приняла решение отказаться от атомной энергии как небезопасной. Из ранее действовавших 19 АЭС осталось три; все они находятся в процессе вывода из эксплуатации. Их планируется отключить до конца 2022 года.
Сын экс-премьера Дагестана приговорен к 13 годам заключения
Коллегия присяжных Измайловского районного суда Москвы признала Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана, виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
Томирис Байсафу нашли под окнами общежития МГИМО в апреле 2018 года, вскоре она умерла в больнице от полученных травм. По словам свидетелей, ее гибели предшествовала ссора с Меджидовым, с которым у нее ранее были отношения. Первоначально было возбуждено дело о доведении до самоубийства, затем переквалифицированное по статье об убийстве. По версии обвинения, Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна.
В июне 2021 года Никулинский райсуд Москвы оправдал Меджидова. В октябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. В январе этого года дело передали в Измайловский суд, так как прокуратура усомнилась в объективности повторного рассмотрения в Никулинском суде, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого он был вице-премьером республики и депутатом регионального заксобрания. В марте 2020 года он был задержан и сейчас находится под следствием по обвинению в хищении у Минобороны.
В Осло в результате стрельбы у гей-клуба убиты 2 человека
В столице Норвегии Осло полиция расследует как террористический акт стрельбу у популярного гей-клуба London Pub, жертвами которой в ночь на субботу стали два человека. Более 10 человек были ранены.
Стрелявший был задержан спустя несколько минут после того, как открыл стрельбу на улице в центре норвежской столицы. Полиция не называет его имя, однако отмечает, что ранее он попадал в поле его зрения. Мотивы стрелявшего пока не известны. Полиция считает, что он действовал в одиночку.
Неясно, было ли нападение направлено против представителей ЛГБТ-сообщества. Однако по рекомендации полиции организаторы гей-прайда, который должен был пройти в Осло в субботу, отменили его проведение.
Наиболее известным терактом в современной норвежской истории было нападение Андерса Брейвика на молодёжный лагерь на острове Утойя, в результате которого были убиты 69 человек. Это нападение было совершено по мотивам политической ненависти. Правый экстремист отбывает заключение.
В районе Лисичанска сохраняется угроза окружения украинских частей
Минобороны России заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области.
Украинские военные не подтвердили эти данные, но в ранее в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там также есть угроза окружения украинских частей.
По заявлению Минобороны РФ, в ходе российского наступления Лисичанск блокирован с юга. В Москве при этом отмечают, что в указанном районе действует российская группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина. А в так называемом «Горском котле» украинским войскам нанесла поражение южная группировка российских войск под командованием Сергея Суровикина. Ранее российское руководство имена командующих своими силами не называло.
Обе стороны говорят об обстрелах и активных боевых столкновениях в районе Бахмута, на Славянском и Краматорском направлениях.
В свою очередь, украинское командование сообщает о продвижении своих войск на некоторых участках фронта на юге страны. В частности, говорится об отступлении россиян в районе поселка Ольгино в Бериславском районе Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Основной темой обсуждения было наступление России на луганском направлении, которое Залужный считает наиболее опасным.
Шота Дигмелашвили: Мы не разойдемся, пока не распадется олигархия!
Лидер движения «Позор» Шота Дигмелашвили объявил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси о своих планах на ближайшие дни после того, как потребовал отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и дал правительству на это недельный срок.
По словам Дигмелашвили, на следующей неделе движение переместится в регионы, а еще через неделю все вместе двинутся в Тбилиси и протест не разойдется, пока не добьется своей цели, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше, чем сегодня, чем мы были 20 июня, и покажем гнев грузинского народа. До этого мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждое село. Мы убедим народ, в чем состоит путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется», - заявил Шота Дигмелашвили.
В конце его выступления собравшиеся на Руставели люди скандировали «Уходи!».
На проспекте Руставели собрались люди, недовольные деятельностью правительства, которые считают, что правительство не приложило достаточных усилий для интеграции Грузии в Евросоюз.
- 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а Грузии - европейскую перспективу, и заявил, что готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены установленные приоритеты.
Участники саммита ЕС призвали искать энергоресуры по доступным ценам
Лидеры ЕС согласились с необходимостью мер по дальнейшему сокращению поставок российского газа, обвинив Москву в использовании энергии в качестве оружия и предупредив свои страны, что «времена дешевого топлива закончились».
«Инфляция – это серьезная проблема для нас для всех. Агрессивная война, которую ведет Россия, толкает вверх цены на продукты, энергию и сырьевые товары», - заявил на пресс-конференции в пятницу по завершении саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что лидеры блока договорились тесно координировать свои ответные действия в сфере экономики.
На саммите в Брюсселе удалось согласовать уже ряд конкретных шагов, но лидеры поручили Еврокомиссии найти больше способов, чтобы обеспечить «поставки по доступным ценам» в условиях, когда Россия превращает энергию в средство ведения войны, пишет Reuters.
Также в пятницу стало известно, что лидеры ЕС одобрили переход Хорватии к использованию евро с января 2023 года. Таким образом, эта страна становится 20-м государством зоны хождения европейской валюты.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал решение ЕС «отличным сигналом для экономики» его страны. «Хорватия готова к членству в еврозоне. 70% приезжающих в Хорватию туристов также прибывают из государств еврозоны, с ней связаны две трети нашего торгового оборота», - отметил хорватский премьер.
Днем ранее участники саммита ЕС согласились предоставить Украине, а также Молдове полноправный статус кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом возможная дата вступления пока не называется даже теоретически, политики говорят о десятилетнем и даже еще большем сроке.
Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе», – сказал Лавров на пресс-конференции в Баку.
По его словам, путь, который выбрали европейцы, напоминает начало Второй мировой войны, когда Гитлер «собрал под свои знамена значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза». «Вот сейчас также в том числе и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – отметил Сергей Лавров.
Говоря о решении саммита ЕС на этой неделе предоставить Украине, а также Молдове статус кандидата на вступление в европейский блок, Лавров сказал, что это не представляет угрозы для России, поскольку, в отличие от НАТО, Евросоюз не является военным объединением. В распространенном позднее комментарии на сайте МИД РФ отмечалось, что Евросоюз, решив предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, по сути, подтвердил линию на
освоение геополитического пространства СНГ.
После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля отношения между Москвой и Западом, уже находившиеся на весьма низком уровне, резко ухудшились. США, государства ЕС и ряд других стран ввели против России несколько пакетов жестких санкций, которые затронули крупные банки, авиаотрасль, оборонный сектор, многих чиновников и политиков, включая лично президента Владимира Путина, а также бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
В центре Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция
Перед зданием парламента Грузии проходит акция, организованная движением «Позор». Организаторы протестного митинга планируют выдвинуть требования правительству. В заявлении организации, в частности, говорится:
«Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верным своему слову, ведь годами оно только доказывало свою верность олигарху».
К участникам акции обратился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Я благодарен детям Грузии, которые с нашими бойцами воюют против России. Их успех - это наш успех. Их рана - это наша рана. И наша победа будет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами.
Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы стоите на этом пути. Идите - мы вам поможем! Украина и Грузия - вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! Правда, мой грузинский не идеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи!» - сказал Зеленский.
- Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, Грузии же было объявлено, что предоставление подобного статуса будет зависеть от выполнения правительством страны договоренностей с Брюсселем по проведению реформ.
В Тбилиси в собственном автомобиле расстреляли бизнесмена
В Вакийском районе Тбилиси убит мужчина, по данным СМИ, это известный бизнесмен, 53-летний Леван Качарава, один из основателей финансовой группы Silk Road.
В МВД уже подтвердили, что по факту начато следствие по статье 108 УК - умышленное убийство, и 236 – незаконное приобретение, хранение, ношение оружия.
Качарава расстреляли, когда он передвигался в собственном автомобиле в районе Багеби, по трассе, ведущей в дачный поселок Цхнети, пишет агентство «Новости-Грузия». По машине было выпущено около 20 пуль. Мужчина скончался на месте. Стрелявшие скрылись с места преступления.
Леван Качарава основал группу Silk Road в 1995-1996 годах вместе с бизнесменом Георгием Рамишвили, и был в ней членом Наблюдательного совета. В те же годы Silk Road Group расширила свой бизнес и учредила банк.
В 2006 году Качарава отделился от группы Silk Road и основал группу компаний «Multiplex», основными сферами деятельности которой являются энергетика и логистика.
В разное время бизнесмен спонсировал партии власти - как «Единое национальное движение» (2012 г.), так и «Грузинскую мечту» (2017 г.).
По данным госреестра, Леван Качарава владел акциями около 20 компаний. Кроме того, согласно данным Transparency International Georgia, в 2008 году он был одним из участников непрозрачного процесса приватизации Тбилисской водораспределительной компании (GWP).
В «Грузинской мечте» исключают, что Бидзину Иванишвили можно считать олигархом
Лидеры «Грузинской мечты» исключают, что основателя правящей партии, бывшего премьер-министра и миллиардера Бидзину Иванишвили можно считать «олигархом».
Пункт по «деолигархизации» Грузии содержится в требованиях Еврокомиссии, которые страна должна выполнить, чтобы получить статус кандидата в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, Европарламент в своей резолюции от 9 июня прямо призвал принять санкции в отношении Иванишвили, назвал его «олигархом», указал на его связи с Кремлем и негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для оценки роли Иванишвили нужны «обоснованные аргументы, а не политические оценки».
«Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны. Господин Бидзина Иванишвили - не олигарх. Олигарх – это человек, который обогащается за счет ресурсов государства, влияет на бизнес, политику и партии в Грузии. Господин Бидзина Иванишвили не получал никаких доходов от Грузии – напротив. Все, что этот человек заработал, он привозил и тратил в Грузии. То есть он меценат, благотворитель и потом основатель политической партии», - сказал премьер-министр на сегодняшнем брифинге.
Гарибашвили отметил, что конкретное условие было изложено Европейской комиссией для всех трех стран Ассоциированного трио - Украины, Молдовы и Грузии.
Несмотря на то, что он считает, что «деолигархизация» «на самом деле» не является проблемой в Грузии, премьер обещал провести консультации с органами Европейского союза по этому вопросу, чтобы «получить больше подробностей и объяснений».
«Мы проконсультируемся с Брюсселем, чтобы получить больше деталей и разъяснений, а также как реализовать этот закон. Нам сказали, что в Украине принят аналогичный закон, но также упоминалось, что он несовершенен. Мы, конечно, углубимся в эту тему», - сказал Гарибашвили.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также считает, что даже если в Грузии примут закон об олигархах, Иванишвили под него не подпадет. По его словам, обсуждение пока не началось, но есть «три теоретических варианта»: можно написать грузинский закон, можно прямо скопировать украинский закон об олигархах, либо «не принимать никакого закона, если он не нужен».
Депутат Самадашвили решила подать в суд на Гарибашвили и Кобахидзе
Депутат парламента Грузии, политический секретарь оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили намерена подать в суд на премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Самадашвили возмущена тем, что лидеры «Грузинской мечты» назвали ее «предателем» - премьер-министр сделал это во время выступления в парламенте.
«После выступления Гарибашвили мне звонили из разных посольств и спрашивали, чувствую ли я себя в безопасности. Считается, что объявление кого-либо предателем страны – это поощрение насилия. Мне посоветовали обратиться в суд. То же самое сегодня повторил Кобахидзе. Я хотела бы сообщить общественности, что я решила официально подать в суд на обоих подчиненных Иванишвили.
Я не знаю, в каких норах они будут прятаться в то время, когда этот иск будет удовлетворен, так как суд Иванишвили явно отложит иск на полку. Однако рано или поздно правосудие до них доберется», - написала Самадашвили на своей странице в Facebook.
Выступая с трибуны парламента, 22 июня Гарибашвили назвал «предателями» нескольких представителей оппозиции, среди них и Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, то она очень нервничает, поэтому я расскажу о ней. Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила не давать Грузии статус кандидата в ЕС. Надо знать тех, кто является предателем страны!», — заявил Гарибашвили.
В Тбилиси напали на съемочную группу телекомпании «Пирвели»
На съемочную группу оппозиционной телекомпании «Пирвели» сегодня снова напали – на этот раз это произошло на улице Долидзе в центре Тбилиси.
Как сообщает «Пирвели», неизвестные молодые люди напали на репортера Нануку Каджая и ее оператора Папуну Хачидзе.
Они обругали журналиста и оператора, вырывали из рук камеру и угрожали физическим насилием после того, как заметили лого телекомапании на микрофоне.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба уже начала следствие по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.
Расследование ведется по части второй статьи 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста путем угрозы применения насилия или использования служебного положения).
Неделю назад на группу ТВ «Пирвели» напали в Батуми — 18 июня телеоператор подвергся нападению — словесным и физическим оскорблениям со стороны двух человек при исполнении служебных обязанностей. Оба они позже были задержаны специальной следственной службой.
Премьер-министр Грузии назвал «абсурдом» предположения о своей отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналистов, собирается ли он в отставку после того, как Грузии накануне было отказано в получении статуса страны-кандидата в ЕС. Такой статус получили Украина и Молдова, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Я не собираюсь в отставку, это полный абсурд. Напротив, наша обязанность – до конца выполнить все те условия, которые взяла на себя наша команда. Я стал премьер-министром в феврале прошлого года. После этого мы, наша команда заслуженно выиграли выборы, в восьмой раз выиграли, и я получил от народа утвержденный мандат, чтобы служить людям и стране», – заявил Гарибашвили.
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