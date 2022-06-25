С начала войны авиакомпании России терпят рекордные убытки

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки. В мае грузопоток сократился на 75% по сравнению с маем 2021 года. Среди причин – санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, и закрытые из-за войны аэропорты на юге России. О ситуации на авиарынке сообщается в докладе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно докладу, за три месяца 2022 года совокупный убыток всех авиакомпаний составил 61,1 миллиарда рублей. При этом убыток за тот же период в 2021 году оценивался в 33,3 миллиарда рублей, а в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 авиарейсы были ограничены или отменены, – 55,5 миллиарда рублей.

После введения санкций из-за нападения России на Украину «грузовые перевозки практически остановлены, в первую очередь из-за закрытия международных перевозок». В АЭВТ не ожидают восстановления грузопотока, «как минимум до окончания действия санкций».

«Пассажирские перевозки также демонстрируют снижение объемов, хотя и не столь масштабное», говорится в докладе. В начале 2022 года фиксировалось увеличение пассажиропотока: в январе было перевезено на 47%, а в феврале – на 30% больше пассажиров, чем годом ранее. После российского вторжения в Украину «ситуация диаметрально изменилась»: в марте пассажиропоток сократился на 20%, в апреле – на 28%, в мае – на 24% по сравнению с прошлым годом.

В АЭВТ не могут спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем, но надеются на поддержку государства для «обеспечения стабильной работы отечественной авиатранспортной отрасли».