Российские бомбардировщики перехвачены в воздухе у Аляски

Несколько российских военных самолётов – истребителей и стратегических бомбардировщиков - были перехвачены во вторник в нейтральном воздушном пространстве у берегов Аляски. Самолётами США и Канады они были возвращены в пространство России.

По сообщению совместной команды Канады и США по воздушной защите (NORAD), российские самолёты не пересекли государственных границ этих стран и не представляли угрозы. Также в ведомстве отметили, что инцидент не имеет отношения к летающим объектам, несколько из которых были сбиты за последнюю неделю над территориями Канады и США.

Министерство обороны России не комментировало инцидент, однако сообщает, что 14 февраля стратегические ракетоносцы российских ВВС проводили плановые полёты в нейтральном воздушном пространстве над Беринговым морем. В министерстве подчеркнули, что полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Днём раньше похожий инцидент случился над Балтийским морем: 13 февраля российский самолёт-разведчик Ил-20М в сопровождении двух истребителей был замечен силами НАТО в непосредственной близости к воздушной границе Польши. Нидерландские истребители, дислоцированные на польской военной базе Мальборк, были подняты в воздух и отвели российские самолёты в глубь нейтрального пространства. По утверждению Минобороны Нидерландов, самолёты вылетели с базы российских ВВС в Калининградской области.