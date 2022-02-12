Российские лыжницы впервые за 16 лет завоевали золото в эстафете в Пекине

Ровно 12 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили, попавшего в аварию на санно-бобслейной трассе во время проведения Олимпиады в Ванкувере.

Трагедия произошла 12 февраля 2010 года в городе Уистлер, где расположен канадский центр санного спорта, во время тренировочного заезда. 21-летний саночник, входящий в число 50 лучших спортсменов мира, вылетел с трассы на скорости более 140 км в час, пишет агентство «Новости-Грузия». Когда Кумариташвили входил в последний поворот трассы под углом в 270 градусов, он потерял управление, и его сани ударились о ледяной борт. При этом спортсмен выпал из саней, перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кумариташвили скоропостижно скончался в госпитале.

Произошедшее потрясло весь спортивный мир. Серьезно рассматривался вопрос отказа от участия в Олимпиаде сборной Грузии. В конечном счете команда все же решила выступить в Ванкувере. На церемонию открытия XXI зимних Олимпийских игр все грузинские атлеты вышли в черных траурных повязках. Собравшиеся на стадионе зрители встретили членов делегации овациями, а позже почтили память Кумариташвили минутой молчания.

Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. Высказывались сомнениями по поводу безопасности трассы в Уистлере. Организаторы перенесли место старта и переделали лед на 16-м вираже, где произошла авария. Тем не менее, вскоре следствие признало произошедшее несчастным случаем.

Победителем среди саночников в Ванкувере стал немец Феликс Лох. Сейчас – трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, но в 2010-м он выиграл первое «золото» Игр. Медаль он переплавил, разделив на две. На одной из них выгравировали портрет Нодара и годы жизни. Эту золотую медаль он подарил семье Кумариташвили, приехав на поминки в Грузию, как и другие саночники со всего мира.

В этом году Грузию на Олимпиаде в Пекине представляет двоюродный племянник Нодара, 21-летний Саба Кумариташвили. В первой попытке он показал 30-й результат, во второй и третьей – 31-й. В топ-20 финалистов молодой спортсмен не попал.

Имя Нодара Кумариташвили носит горнолыжная трасса в Бакуриани - это популярный зимний курорт, где родился и вырос саночник. Ежегодно 12 февраля сотни людей, включая руководство Олимпийского комитета Грузии, приезжают в Бакуриани, чтобы побывать на могиле спортсмена и почтить его память.