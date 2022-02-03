Российские власти запретили работу в стране немецкой медиакорпорации DW

Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили её корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве. Это сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT.

Действия против медиакорпорации названы в сообщении российского МИД "первым этапом" ответа на запрет вещания. Власти признают медиакорпорацию СМИ-иностранным агентом, говорится в сообщении. Москва составит список немецких чиновников и работников общественных структур, которым будет запрещён въезд в Россию.

Германский медиарегулятор запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу. Немецкое законодательство запрещает вещать на территории страны государственным СМИ других стран.

Российский канал пытался получить лицензию в Люксембурге, но там её выдать отказались сославшись на то, что большая часть сотрудников немецкоязычного RT работают в Германии. Вещание из Сербии по европейской лицензии немецкий регулятор запретил.

Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она говорила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.