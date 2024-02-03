Российские власти заявили о 15 погибших при обстреле Лисичанска

В оккупированном российскими военными Лисичанске Луганской области, как утверждают назначенные Россией власти региона и российские ведомства, более десяти человек погибли в результате обстрела здания, где располагалась пекарня.

По последним данным МЧС, погибли 15 человек. Сообщается также о десяти раненых. Под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

В обстреле представители так называемой «ЛНР» обвиняют украинских военных. Назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. ТАСС со ссылкой на следствие утверждает, что удар мог быть нанесен из установки HIMARS, в заявлении МИД России говорится о «западном вооружении». Украинская сторона сообщения об обстреле не комментировала.

МЧС России опубликовало видео, на котором видно разрушенное двухэтажное здание, покореженные автомобили, пожарных и технику, которая участвует в разборе завалов.

По данным МЧС, несколько человек были найдены под завалами живыми. Несколько раненых транспортированы в больницы Луганска, также подконтрольного России.