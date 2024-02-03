Российские власти заявили о 15 погибших при обстреле Лисичанска

В оккупированном российскими военными Лисичанске Луганской области, как утверждают назначенные Россией власти региона и российские ведомства, более десяти человек погибли в результате обстрела здания, где располагалась пекарня.
По последним данным МЧС, погибли 15 человек. Сообщается также о десяти раненых. Под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.
В обстреле представители так называемой «ЛНР» обвиняют украинских военных. Назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. ТАСС со ссылкой на следствие утверждает, что удар мог быть нанесен из установки HIMARS, в заявлении МИД России говорится о «западном вооружении». Украинская сторона сообщения об обстреле не комментировала.
МЧС России опубликовало видео, на котором видно разрушенное двухэтажное здание, покореженные автомобили, пожарных и технику, которая участвует в разборе завалов.
По данным МЧС, несколько человек были найдены под завалами живыми. Несколько раненых транспортированы в больницы Луганска, также подконтрольного России.
- Лисичанск был захвачен Россией летом 2022 года и с тех пор остается под ее контролем. Там почти не было уличных боев, и в городе, в отличие, например, от Бахмута, остаются мирные жители. Он расположен примерно в 10-15 километрах от линии фронта.
- На оккупированных Россией территориях Украины, в особенности недалеко от линии фронта, в результате обстрелов нередко гибнут мирные жители. 21 января в Донецке при обстреле погибли около 30 человек. Российская сторона обвинила в обстреле Украину. В Вооруженных силах Украины заявили, что в этот день не обстреливали этот район, в украинских СМИ появились предположения, что обстрел могли совершить российские военные.