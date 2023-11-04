Украинская армия в субботу нанесла ракетный удар в районе Керчи, утверждают российские власти аннексированного Крыма. Заявляется, что никто не пострадал, очевидцы сообщают о дыме в районе судостроительного завода. Переправы через Керченский пролив были закрыты.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что перехвачены несколько ракет. Утверждается, что часть обломков упала на территорию одного из сухих доков судостроительного завода, передает Крым.Реалии. Других подробностей не приводится.

Российский военный блогер Борис Рожин без указания источника утверждает, что атакован был Крымский мост, никакие официальные источники об этом не сообщали. Мост был окутан маскировочным дымом, сообщают очевидцы. На нем закрывалось движение. Близкий к Министерству обороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что удар мог был быть нанесен четырьмя самолетами Су-24 крылатыми ракетами Storm Shadow.

На судостроительном заводе в Керчи по состоянию на начало российского вторжения в Украину в феврале 2022 года строились несколько кораблей для российской армии. В том числе – малые ракетные катера «Амур», «Аскольд» и «Циклон», кабельные укладчики «Волга» и «Вятка» и десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». «Циклон» был передан флоту в 2023 году, о судьбе остальных кораблей не сообщалось.

Воздушную тревогу объявляли и в Севастополе. Очевидцы сообщают, что бухта окутана дымом, передает «Украинская правда». Российские власти города заявляют, что дым маскировочный. ВСУ возможный удар на момент публикации новости не комментировали.