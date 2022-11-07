Российские военкоры жалуются на безвластие и мародёров в Херсоне

Сотрудники российских СМИ и блогеры, находящиеся в оккупированном Херсоне, утверждают, что в городе фактически царит безвластие, и сообщают о всё более частых случаях мародёрства.

Украинский блогер Анатолий Шарий, которого власти Украины обвиняют в сотрудничестве с Россией, опубликовал видео из Херсона, автор которого утверждает, что в городе не работают аптеки, интернет, связь, нет вещания ни российских, ни украинских телеканалов. "Из города пропала администрация, практически нет военных, в отсутствие стражей правопорядка царят мародёры", – утверждает автор видео.

Российский блогер Роман Сапоньков пишет, что в Херсоне "анархия и криминальный беспредел. В городе нет никаких органов власти, включая самооборону или тероборону". Тот же Сапоньков пишет, что в воскресенье его автомобилю неизвестные порезали шины. То же случилось с машиной российского военкора Александра Коца.

Несколько дней назад было объявлено о переезде российской администрации из Херсона на левый берег Днепра. Над зданием администрации спустили российский флаг. Украинское издание "Мост" опубликовало видео из покинутого здания. Из него пропала техника и мебель.

По ряду сообщений, российские военные также уничтожают лодки и речные суда на Днепре.

В воскресенье в Херсоне и ряде других населённых пунктов области отключили электричество. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в подрыве ЛЭП.

В конце октября, после успешного украинского наступления на севере Херсонской области, российские власти в Херсоне призвали жителей правого берега Днепра, включая город Херсон, переезжать на левый берег или в другие регионы. Им было обещано жильё. Из Херсона вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились. При этом российские чиновники утверждают, что город сдан не будет. Командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин не столь уверен в этом, он сказал, что относительно судьбы города Херсона возможны "непростые решения". Президент Владимир Путин на днях также призвал жителей уезжать. При этом российские власти недавно объявили о завершении "эвакуации" и закрытии речной переправы через Днепр.