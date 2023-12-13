Российские военные атаковали Киев ракетами. Пострадал 51 человек

В ночь на среду в результате ракетного обстрела Киева российскими военными пострадал 51 человек, 18 из них госпитализированы. Среди пострадавших шестеро детей. Об этом сообщают военная и гражданская администрации города.

Люди пострадали в основном от осколков стекла из выбитых взрывами окон. Воздушная тревога в городе была объявлена только после серии взрывов, сообщает «Украинская правда».

Российские военные атаковали город баллистическими ракетами, предположительно «Искандерами». Все они были сбиты украинскими силами ПВО. Обломки около десятка ракет упали в левобережной части Киева, в Дарницком и Днепровском районах. По меньшей мере в трёх местах возникли пожары.

В Днепровском районе обломками ракеты поврежден фасад многоквартирного жилого дома, в самом доме произошло возгорание. По словам мэра Киева Виталия Кличко, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей. Кроме того, в Днепровском районе от обстрелов пострадала детская больница, рассказал Кличко. В больнице выбило окна и повредило вход. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В Дарницком и Днепровском районах также повреждены два частных дома и несколько автомобилей. На месте пожаров работают экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ объявили утром в среду, что этой ночью были сбиты десять баллистических ракет, которые летели в направлении Киева. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами, говорится в сводке.

Помимо ракет, российская армия, атаковала Украину десятью ударными беспилотниками, они тоже были сбиты. Почти все — над Одесской областью, заявило командование Воздушных сил ВСУ.