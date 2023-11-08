Украина обвинила Россию в атаке на судно под флагом Либерии под Одессой

В результате ракетного удара по Одесской области пострадало гражданское судно под флагом Либерии. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины. Ракета попала в надстройку судна, когда корабль заходил в порт. Погиб украинский лоцман, ранены три члена экипажа судна - граждане Филиппин, - и один работник порта.

В ВСУ утверждают, что ракета была выпущена с российского самолёта тактической авиации, находившегося над Черным морем. Из сообщения не ясно, когда именно был нанесён удар.

Российские военные пока сообщение не комментировали. Ранее, после выхода России из так называемой зерновой сделкой, в Москве предупреждали, что следующие в украинские порты суда теоретически могут рассматриваться как военные цели.

В сентябре Великобритания уже обвиняла российское командование в атаке на коммерческие суда в украинских портах, в том числе и на корабли под либерийским флагом. Тогда украинским силам ПВО удалось перехватить ракеты.