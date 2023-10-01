В ночь на 1 октября российские войска сбросили 10 авиабомб на Херсонскую область. Представитель областной военной администрации Александр Толоконников сообщил, что пострадали четыре человека, один находится под завалами. В целом, по его словам, за последнюю неделю на область было сброшено 166 авиабомб. Толоконников отметил, что из-за участившихся авиаударов в области большие разрушения. Упавшая авиабомба оставляет воронку диаметром 30-40 метров, а взрывная волна повреждает жилье в радиусе километра.

По меньшей мере четыре взрыва произошли в Харькове, заявил его мэр Игорь Терехов. Еще два - в Запорожье. Обстрелам подверглась Донецкая область.

Всего российские войска ночью нанесли по Украине восемь ракетных и 99 авиационных ударов и совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня - как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам, сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 6.00 воскресенья. Кроме того, россияне применили около 40 дронов типа «Шахед». 30 из них были сбиты силами украинской ПВО.