Российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходит операция правительственных сил. Сообщение опубликовала международная неправительственная организация Human Rights Watch.

Согласно расследованию правозащитников, в течение нескольких дней в конце марта правительственные войска при поддержке иностранцев, которых несколько источников назвало россиянами, казнили без суда не менее 300 жителей окрестностей города Мура на юге страны.

Некоторые из убитых подозревались в причастности к вооруженным исламистским организациям, отмечают правозащитники. Министерство обороны Мали 1 апреля сообщило, что убило 203 террористов и арестовало еще 51 в ходе спецоперации. Утверждалось, что несколько террористических групп планировали провести встречу в районе Муры.

В сообщении HRW военные Мали обвиняются в военном преступлении. Свидетели сообщают, что в нем участвовали белые военные, не говорящие по-французски. Их посчитали русскими, поскольку известно, что российские военные инструкторы находятся в Мали в рамках соглашения страны с Москвой. Ранее передавалось, что в стране размещены подразделения так называемой частной военной компании «Вагнер». Неизвестно, были ли участники массовых убийств, если они были из России, сотрудниками ЧВК или кадровыми российскими военными.

Мура находилась под формальным контролем вооруженной группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба», признанной террористической, в частности, местными властями, ООН, Соединенными Штатами и Россией. 27 марта город был занят правительственными войсками в результате десантной операции, в которой участвовало более ста предполагаемых россиян. После этого военные казнили нескольких человек, попытавшихся бежать из города, и задержали сотни невооруженных местных жителей. Среди них могли прятаться и джихадисты, отмечается в сообщении.

Задержанных отвезли к востоку от города и продержали три дня на открытом воздухе. Их разделяли на маленькие группы, многих увели на расстрел. Братские могилы для убитых вырыли в первых день силами 40 захваченных мужчин. Среди задержанных и убитых были жители других городов и деревень, прибывшие на воскресный рынок, говорят свидетели.

Правозащитники отмечают, что параллельно с расследованием казней в Муре, они ведут расследование убийства нескольких сотен мирных жителей, которую, предположительно, совершили члены магрибской «Аль-Каиды».

В Мали в течение нескольких лет сообщается о массовых убийствах, совершаемых вооруженными джихадистами, членами террористической группировки «Исламское государство» и правительственными войсками. HRW в своем сообщении напомнила, что все участники конфликтов, включая иностранных военных, должны соблюдать международное гуманитарное право и законы войны.