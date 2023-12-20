Российский миллиардер Михаил Фридман объявлен в розыск в Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского предпринимателя, миллиардера Михаила Фридмана. В Украине его обвиняют в финансировании российской агрессии. Ранее активы Фридмана в Украине были арестованы.

По версии СБУ, Фридман финансирует российскую армию и военно-промышленный комплекс. Украинские силовые ведомства утверждают, что с начала полномасштабного вторжения России бизнесмен вложил около двух миллиардов рублей в несколько российских военных заводов. Среди них называются Тульский патронный завод, который производит патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.

В разыскной карточке на сайте украинского МВД Фридман указан как "лицо, скрывающееся от досудебного расследования". Информации о возбуждении в отношении него уголовного дела не приводится.

При этом ранее член Совета Федерации от оккупированной Россией Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить Фридмана на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины. Что именно вызвало подозрения у Рогозина, он не сообщил.