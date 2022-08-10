Российский солдат рассказал о пытках из-за отказа воевать в Украине 

Издание The Insider опубликовало в среду рассказ одного из российских солдат, которого за отказ продолжать участие в боевых действиях на территории Украины держали в подвале на территории Луганской области, регулярно подвергая пыткам.

По словам военнослужащего, имя которого не называется, вместе с ним были еще десять «отказников». Всех их больше суток держали связанными, без еды, воды и возможности сходить в туалет, несколько раз избивали, угрожая сначала переводом в следственный изолятор, а затем физическими увечьями - в частности, солдатам обещали прострелить колени. В итоге всех силой и угрозами заставили вернуться на фронт.

Со слов военнослужащего, в допросах отказников участвовал полковник по фамилии Нечипоренко, а избивали их люди в балаклавах, один из которых представился военным «57-й бригады».

В материале The Insider также сказано, что солдат, рассказавший журналистам о пытках, в данный момент вернулся в Россию с контузией. Он планирует официально обратиться в Следственный комитет.

О том, что российских военнослужащих, которые отказались воевать в Украине, незаконно удерживают на территории города Брянка Луганской области, стало известно в конце июля. Сообщалось, что десятки солдат находятся в подвале под охраной наемников из частной военной компании «Вагнер», им угрожают следственным изолятором и судом. Телеканал «Настоящее время» называл имя одного из отказников - это рядовой инженерно-саперной роты военной части № 09332 Артем Горшенин.