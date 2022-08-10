Новости
Российский солдат рассказал о пытках из-за отказа воевать в Украине
Издание The Insider опубликовало в среду рассказ одного из российских солдат, которого за отказ продолжать участие в боевых действиях на территории Украины держали в подвале на территории Луганской области, регулярно подвергая пыткам.
По словам военнослужащего, имя которого не называется, вместе с ним были еще десять «отказников». Всех их больше суток держали связанными, без еды, воды и возможности сходить в туалет, несколько раз избивали, угрожая сначала переводом в следственный изолятор, а затем физическими увечьями - в частности, солдатам обещали прострелить колени. В итоге всех силой и угрозами заставили вернуться на фронт.
Со слов военнослужащего, в допросах отказников участвовал полковник по фамилии Нечипоренко, а избивали их люди в балаклавах, один из которых представился военным «57-й бригады».
В материале The Insider также сказано, что солдат, рассказавший журналистам о пытках, в данный момент вернулся в Россию с контузией. Он планирует официально обратиться в Следственный комитет.
О том, что российских военнослужащих, которые отказались воевать в Украине, незаконно удерживают на территории города Брянка Луганской области, стало известно в конце июля. Сообщалось, что десятки солдат находятся в подвале под охраной наемников из частной военной компании «Вагнер», им угрожают следственным изолятором и судом. Телеканал «Настоящее время» называл имя одного из отказников - это рядовой инженерно-саперной роты военной части № 09332 Артем Горшенин.
- С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне. По данным журналистов, среди тех, кто самовольно покинул расположение российских войск или отказался пересекать границу с Украиной - около 300 военнослужащих 136-й мотострелковой бригады, росгвардейцы из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, нацгвардейцы из Хакасии, ОМОНовцы из кубанской оперативной роты, военнослужащие и росгвардейцы из Бурятии, Краснодарского края и Ставрополья. Многие из них подвергались преследованию и давлению со стороны властей и начальства. Министерство обороны России не комментировало эти сообщения.
Другие новости дня
Bloomberg: Россия вывезла из Сирии оружие в обход санкций
Россия в конце июля вывезла оружие и военную технику из Сирии на торговом судне «Спарта II». Страна обошла запрет на движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией с начала войны на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США, европейской разведке и спутниковые снимки.
«Спарта II» принадлежит подконтрольной Минобороны России компании «Оборонлогистика». Она находится под санкциями США. В июле торговое судно спокойно прошло Босфор по пути из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, на нем было как минимум 11 единиц военной техники, утверждает агентство.
По последним данным системы отслеживания судов MarineTraffic, «Спарта II» до сих пор находится в порту Новороссийска.
Источники Bloomberg утверждают, что Россия неоднократно использовала торговые суда для перевозки оружия и военной техники по Черному морю в обход введенных Турцией санкций.
Представитель турецкой стороны сказал, что судно можно проверить только если его подозревают в нарушении законодательства. Белый дом не стал комментировать ситуацию.
Минобороны оплатит учебу детей грузинских солдат, погибших в миротворческих операциях
Дети грузинских солдат, погибших или тяжело раненых в ходе миротворческих операций, получат гранты на обучение. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Министерство обороны Грузии.
Льготы, которые ранее применялись к детям погибших в военных действиях за территориальную целостность страны, с нового учебного года будут применяться к детям военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении служебных обязанностей в международных операциях, а также ветераны с тяжелыми формами инвалидности.
В сообщении подчеркивается, что продвижение образования военнослужащих и членов их семей является приоритетом социальной политики ведомства. Эти меры включают предоставление министерством 50-процентного софинансирования платы за обучение в высших учебных заведениях для военнослужащих и членов их семей, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Грузинские военные несли службу в миротворческих батальонах в Афганистане и Центральноафриканской Республике. В настоящее время несколько грузинских офицеров продолжают работать в рамках миссии ЕС в ЦАР.
- Активное участие грузинские миротворцы принимали в миссии НАТО в Афганистане. С 2004 года Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
- В июне 2021 года Грузия завершила процесс вывода своих миротворцев из Афганистана.
- С 2004 года в Афганистане отслужили более 20 тысяч грузинских военных. За эти 17 лет погибли 32 грузинских военных, несколько сотен получили ранения разной тяжести.
Соучредитель AI в Швеции уходит в отставку после доклада о ВСУ
Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об уходе с поста из-за несогласия с публикацией доклада о возможных нарушениях Вооруженными силами Украины (ВСУ) законов войны. Об этом он заявил в разговоре с изданием Svenska Dagbladet.
Вестберг отметил, что организация отошла от целей, которые стояли перед ней ранее. Так, в самом начале своего существования правозащитники занимались освобождением политзаключенных, но со временем расширила свои возможности, уточнил Вестберг.
В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов». Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.
В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.
- Пер Вестбергу 88 лет. Он стал соучредителем Amnesty Sweden вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. С 1976 по 1982 год Вестберг был главным редактором крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter. Сейчас Вестберг входит в комитет Нобелевской премии по литературе.
Дональд Трамп в суде отказался отвечать на вопросы
Бывший президент США Дональд Трамп в среду прибыл в суд в Нью-Йорке, чтобы дать показания в свою защиту. Компании, связанные с Трампом, прокуратура Нью-Йорка подозревает в финансовых махинациях. По мнению следствия, компании Трампа значительно завышали стоимость своих активов - отелей, гольф-клубов и другой недвижимости - чтобы получать крупные кредиты, но занижали прибыль, чтобы уйти от налогов.
Трамп принес в суде клятву говорить только правду, но отказался отвечать на большинство вопросов, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя и ближайших родственников.
Трамп заявил, что дело против него политически мотивировано. Он упомянул, что принадлежит к Республиканской партии, а прокурор Летиция Джеймс, которая ведет дело - к Демократической. Расследование финансовых манипуляций своих компаний он назвал охотой на ведьм, которую поддерживают СМИ, производящие фейки.
В понедельник ФБР произвело обыск в усадьбе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяв множество документов - в том числе те, что являются государственной собственностью и которые давно просил вернуть Национальный архив США. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать документацию. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились государственные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.
Против Дональда Трампа в данный момент ведется несколько расследований по разным поводам. Помимо финансовых махинаций и незаконного владения документами государственной важности, его подозревают в попытках повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать, и в подстрекательстве к массовым беспорядкам в январе 2021 года, когда недовольные результатами выборов сторонники Трампа штурмовали вашингтонский Капитолий.
Марине Овсянниковой предъявлено обвинение в раcпространении фейков об армии
Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову из-за её пикета у Кремля с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Ей предъявлено обвинение, она задержана, сообщил её адвокат. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Утром 10 августа в её доме в Москве прошёл обыск.
15 июля Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда она не была задержана.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей.
Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".
После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме.
В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".
8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Главы МИД стран G7 призывают РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Главы МИД стран «Группы семи» (G7) и представитель Европейского Союза призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС, говорится в заявлении министров.
«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному собственнику, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов», – говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что украинские работники Запорожской атомной электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.
«Именно постоянный контроль России над станцией ставит под угрозу регион. Мы по-прежнему озабочены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил создают для безопасности этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и создавая угрозу для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», – добавляют представители стран G7.
Они также заявили о полной и постоянной поддержке МАГАТЭ. Там подчеркнули, что сотрудники агентства должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным станциям в Украине, «непосредственно и без вмешательства» общаться с украинским персоналом, ответственным за их эксплуатацию.
Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5, 6 и 7 августа. Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».
С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.
Национальный банк Грузии приобрел еще 40 миллионов долларов
Национальный банк Грузии провел сегодня валютный аукцион, на котором приобрел 40 миллионов долларов США.
Средневзвешенный обменный курс лари составил 2,7096 за 1 доллар.
При этом курс валюты в коммерческих банках и в пунктах обмена валюты уже пробил отметку в 2,6 лари за 1 доллар. Реально сегодня доллар можно купить по курсу от 2,66 до 2,69 лари, а 1 евро – от 2,70 до 2,74 лари.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на фоне резкого укрепления национальной валюты Нацбанк страны начал покупать доллары в мае 2022 года – это произошло впервые с 2019 года.
Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться с 10 марта. До этого, чтобы остановить падение лари, которое в начале месяца достигло 3,4 GEL/$1, Национальному банку Грузии пришлось продать на аукционе 39,57 млн долларов.
24 мая на валютном аукционе Нацбанк купил 10 миллионов долларов, 1 августа – 10 миллионов, 5 августа – 20 миллионов долларов. 100 миллионов долларов Нацбанк Грузии приобрел с весны на аукционе Bloomberg.
Еще весной аналитическая группа TBC CAPITAL предупредила о признаках «чрезмерного укрепления лари».
На это повлиял приток валюты в страну за счет мигрантов и туристов, и резкое увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа.
На этом фоне улучшаются показатели внешнего баланса, вырос уровень занятости и замедлился рост цен.
Алан Гаглоев поручил провести ревизию деятельности администрации Цхинвальского района
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал распоряжение о проведении ревизии деятельности администрации Цхинвальского района. Об сообщает пресс-служба югоосетинского лидера.
В соответствии с документом, Контрольно-счетной палате поручено провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Администрации Цхинвальского района за 2020 год, 2021 год и первое полугодие 2022 года.
«Срок проведения проверки – 30 дней», – уточняет пресс-служба.
Алан Гаглоев, вступивший в должность югоосетинского президента 24 мая текущего года, ранее подписал распоряжения о проведении ревизии деятельности администрации Джавского района, а также финансово-хозяйственной деятельности РГУП «Дорэкспострой».
Посольство Узбекистана в РФ напомнило мигрантам об уголовной ответственности за участие в боевых действиях
Посольство Узбекистана в Москве предупредило граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. Поводом, вероятно, стал телесюжет о создании в России узбекского батальона для участия в войне с Украиной. Об этом сообщила Служба новостей Центральной Азии.
Сообщение на сайте посольства обещает привлечь к уголовной ответственности "все без исключения лица", в отношении которых имеется информация об участии в войне на территории другого государства. "Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", — говорится в тексте.
Предостережение было опубликовано после показа сюжета телеканала "Vetta" о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон "Амир Темур" для участия в войне против Украины. В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев", — говорит Джаловов на видео, выступая перед несколькими десятками человек. Они поддерживают его аплодисментами.
- В российских регионах местные власти формируют именные добровольческие подразделения для участия в войне в Украине. Это делается по инициативе Кремля. Пермская область стала одной из первых, где формировался такой батальон, его назвали "Парма", писало издание "Вёрстка".
ВОЗ сожалеет об убийстве обезьян от страха заразиться оспой
Всемирная организация здравоохранения выразила сожаление в связи с убийством обезьян в Бразилии из-за опасений заразиться обезьяньей оспой. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
Накануне стало известно, что только в одном городе в бразильском штате Сан-Паулу были отравлены десять обезьян. Подобные инциденты зарегистрированы и в других населённых пунктах страны.
"Люди, конечно, не должны нападать на животных", – сказала Харрис. Она подчеркнула, что нынешняя вспышка связана только с контактами между людьми.
По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян. В конце июля Минздрав страны подтвердил одну смерть заболевшего оспой обезьян. У умершего мужчины была лимфома и ослабленный иммунитет.
- Во время вспышек жёлтой лихорадки в Бразилии также убивали обезьян, считая их переносчиками болезни. Обезьян, в том числе забивали дубинками.
- В середине июня 2022 года ВОЗ объявила о намерении переименовать оспу обезьян, чтобы минимизировать стигматизацию и расизм. Также, напомнили учёные, согласно рекомендациям самой организации, в названиях лучше избегать наименований животных и регионов. Заболевание до сих пор не переименовано.
- С мая 2022 года почти 90 стран сообщили о более чем 29 000 случаев оспы обезьян. В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
- Первый случай заболевания оспой обезьян в России зафиксировали 12 июля. Заразившегося изолировали. Больше о заболевших в России не сообщалось.
Президент Литвы лишил фигуристов госнаград за участие в шоу Навки
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписал указ об исключении литовских фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
"Циничный акт участия в коммерческом мероприятии в Сочи" стер достижения фигуристов перед Литвой, написал Науседа в Фейсбуке.
Президент Литвы также предложил инициировать поправки в законодательство, которые позволят лишить Маргариту Дробязко гражданства. "Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия", — написал он.
Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву. В 1992-м фигуристка получила литовское гражданство, а в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Дробязко и Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях.
Украинские военные заявили, что за сутки уничтожено 9 российских самолетов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 9 российских самолетов за сутки. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.
«Саки! Минус девять самолетов оккупантов», – говорится в сообщении. При этом украинские военные не уточнили, были ли указанные самолеты уничтожены именно в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма, где накануне раздались масштабные взрывы.
По состоянию на утро 10 августа, по данным ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 232 самолета и 193 вертолета. Москва о своих потерях не сообщает. Накануне российские военные заявили, что «после взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена».
На данный момент ВСУ официально не подвердили причастность к взрывам на аэродроме в Новофедоровке. Подтвердить информацию Воздушных сил Украины об уничтожении российской техники из независимых источников пока невозможно.
Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свои источники сообщает, что после масштабных взрывов на российском военном аэродроме в Новофедоровке в Севастополе резко возросла интенсивность взлетов с аэродрома Бельбек.
«Как сообщают наши источники, после фактического уничтожения военного аэродрома в Новофедоровке и базирующихся на нем самолетов, резко возросла интенсивность полетов с аэродрома Бельбек под Севастополем. Прошедшей ночью и утром сегодня военные самолеты взлетают с Бельбека в 3-4 раза чаще, чем обычно», – говорится в сообщении.
Подтверждения сведений «Крымского ветра» из других источников нет.
«Аидгылара» призвала отозвать из парламента соглашение по госдаче «Пицунда»
Оппозиционная общественная организация «Аидгылара» призвала президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента проект российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда». Об этом говорится в заявлении, принятом накануне Высшим советом республиканской общественной организации.
В «Аидгылара» считают, что абхазский лидер «своими необдуманными действиями довел ситуацию в стране до беспрецедентного общественного напряжения граждан по всем социально-экономическим направлениям».
«Провальные попытки запустить антироссийские протестные настроения в республике уже спровоцировали очередной внутриполитический кризис внутри страны и создали точки напряжения с Российской Федерацией», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» также требуют отставки абхазского Кабмина, формирования нового правительства «из профессионалов независимо от их политических взглядов».
В заявлении говорится и о необходимости сформировать абхазскую часть комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Россией, «которая занимается вопросами Аибги и акватории Черного моря».
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Саакашвили прогнозирует победу Украины в войне с Россией через 10 месяцев
Для полной победы в войне с Россией Украине, по самому пессимистичному сценарию, понадобится десять месяцев, считает Михаил Саакашвили.
Заявление экс-президента Грузии с оценкой ситуации в Украине было опубликовано на его странице в Facebook.
Саакашвили пишет, что украинской армии необходимо уничтожить 3000-3500 танков противника, чтобы у российской армии «полностью затух наступательный потенциал», передает агентство «Новости-Грузия».
«Если такой темп сохранится, то для этого необходимо 240-300 дней – так что, каждый день работает против неприятеля», – пишет Саакашвили.
Он отмечает, что российская сторона после анонсирования атаки на Херсон собрала большой наступательный потенциал в Херсонской области и не исключает атаку на Николаев.
«Однако я думаю, что это безумие – это будет очень трудная задача и придется платить очень тяжелую цену и при этом все равно очень мало шансов на успех», – говорится в заявлении.
Саакашвили также подчеркивает, что военное руководство Украины поступает правильно, «не спешит, и поэтому допускает мало ошибок на поле боя».
Третий президент Грузии в настоящее время продолжает оставаться в клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен из Руставской тюрьмы после двух голодовок.
В США заинтересовались инвестиционной деятельностью Абрамовича
Федеральные власти США начали расследование в отношении небольшой консалтинговой фирмы Concord Management. Она более двадцати лет курировала миллиардные инвестиции российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета The New York Times.
Известно, что в расследовании участвуют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное бюро расследований. Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича.
Для этого власти США ищут информацию о движении денег между десятком подставных офшорных компаний, которые могли использоваться партнёрами Абрамовича для инвестиций. За последние двадцать лет таким образом были инвестированы до восьми миллиардов долларов в десятки американских компаний и фондов.
Расследование находится на начальной стадии, обвинения никому не предъявлены, юристы и агенты ФБР беседуют с людьми, которые могут знать о деятельности Concord Management.
Консалтинговая фирма Concord Management была создана в 1999 году. Её деятельность включала выбор фондов и компаний для инвестиций офшорных структур, связанных с Абрамовичем. Фирму возглавляет её основатель Майкл Матлин. Он не стал комментировать ситуацию.
- После вторжения России в Украину Евросоюз и Великобритания ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены, однако как гражданин Евросоюза он может продолжать посещать страны ЕС.
- После попадания в санкционные списки Абрамович продал английский футбольный клуб "Челси" более чем за пять миллиардов долларов. Абрамович заявил, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в Украине.
- Абрамович добивается снятия санкций.
В Днепропетровской области жертвами российского обстрела стали 13 человек
Российские военные в ночь на 10 августа обстреляли из реактивных систем "Град" Днепропетровскую область Украины. Под обстрел попали город Марганец и село в районе населённого пункта Мировое. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
В Марганце, по его данным, погибли 12 человек, еще 11 находятся в больнице, пятеро в тяжёлом состоянии.
В городе повреждено более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Российские военные выпустили 80 реактивных снарядов по жилым кварталам города, сообщил Резниченко.
Кроме того, по словам Резниченко, в селе Вышетарасовка Днепропетровской области погибла женщина, дом которой был полностью разрушен. Повреждены еще 11 домов и газопровод, из-за чего до тысячи человек остались без газа.
Минобороны России обстрел не комментировало.
Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.
Оперативно проверить информацию сторон конфликта в условиях боевых действий невозможно.
Суд в Москве приговорил к 3,5 годам колонии бывшего министра донецких сепаратистов
Суд в Москве приговорил к трём с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". При вынесении приговора суд учёл, что Тимофеев награждён званием Героя ДНР и участвовал в боевых действиях против Украины.
Генерал-майор донецких сепаратистов был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США, совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.
Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан и сотрудничал со следствием, дав показания на своего подельника. Тимофеев вину отрицал.
Обвинение запрашивало для него четыре года лишения свободы — минимальный срок с учётом вменяемой статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учтя, что обвиняемый является ветераном боевых действий (где он обладает этим статусом, в России или в Донецке, неизвестно), имеет звание Героя ДНР и ранения.
Сепаратист просил выпустить его на волю для участия в войне, пишет "Коммерсантъ". Исходя из назначенного наказания, реальный срок он отбывать не будет, так как провёл его под арестом во время следствия.
Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России
В Евросоюзе с 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Евросоюз согласовал эту меру в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Сегодня же от российского угля отказалась Великобритания.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.
После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского угля, Москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом России приходится продавать уголь с дисконтом до 50 процентов. Это, в значительной мере, компенсируется мировым ростом цен на топливо.
К концу года европейские страны планируют частично отказаться от поставок российской нефти. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу.
США запретили импорт газа, нефти и угля из России в начале марта.
Женская сборная Грузии выиграла серебро Всемирной шахматной олимпиады
Женская сборная Грузии выиграла серебро Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила с 28 июля по 10 августа в Ченнаи (Индия).
В последнем туре грузинская команда выиграла у Азербайджана со счетом 3:1.
Победителем женской олимпиады стала Украина, набравшая 18 очков. Такое же количество баллов было и у Грузии, однако она уступила украинской сборной по дополнительным показателям.
Сборную Грузии представляли Нана Гагнидзе, Лела Джавахишвили, Нино Бациашвили, Мери Арабидзе и Саломе Мелия.
Чемпионом шахматной олимпиады среди мужчин стала сборная Узбекистана, сборная Армении заняла второе место.
Отметим, что сборные России и Беларуси были отстранены от турнира, команды Китая не поехали в Индию из-за действующих в своей стране коронавирусных ограничений.
CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников
В последние недели россияне проходят обучение в Иране по эксплуатации произведенных в Иране беспилотников, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американского официального представителя, у которого есть доступ к американским разведданным.
"В течение нескольких недель российские официальные лица обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов России". - говорит собеседник CNN, которая называет эту информацию еще одним сигналом, свидетельствующим о готовности Москвы начать закупки беспилотников в Иране.
В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed -192, способными нести высокоточные ракеты. Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливен заявил, что, по американским данным, Иран готов продать России сотни беспилотников для использования в военных действиях в Украине.
Беспилотники играют важную роль в ходе войны в Украине. Украина успешно применяет турецкие беспилотники "Байрактар" и американские беспилотники для воздушных атак в то время, как Россия применяет отечественные "Орланы" для воздушной разведки и электронной войны. Пока США отказываются предоставить Украине более мощные дроны "Gray Eagle", опасаясь, что в Москве это воспримут как шаг в направлении эскалации войны.
У бывшего редактора Первого канала Овсянниковой проходит обыск
У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск. Об этом она сама рассказала "ОВД-Инфо".
Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов , выехавший на место обыска, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и вломились в дом. По его словам, обыск проходит по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России".
Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости.
Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".
В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".
8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- Первый реальный срок по статье о фейках – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
Байден утвердил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден 9 августа подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает AFP.
В своем выступлении американский президент отметил, что две североевропейские страну станут «сильными, надежными и весьма способными новыми союзниками», которые возьмут на себя «священное обязательство» взаимной защиты в рамках трансатлантического альянса.
По словам Байдена, Россия под руководством Владимира Путина, «разрушила мир и безопасность в Европе» своим вторжением в Украину. «Путин думал, что сможет разобщить нас...Вместо этого он получил то, чего так избегал», - заявил американский президент.
4 августа Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, став 23-й из 30 стран, выразивших официальное одобрение.
Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны-участницы Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
- Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе
Американская теннисистка Серена Уильямс решила завершить свою спортивную карьеру, – говорится в ее эссе, опубликованном в журнале Vogue.
«Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше», – написала Уильямс.
Сорокалетняя теннисистка отметила, что решение было для нее болезненным. Перед уходом Уильямс планирует сыграть в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.
- Серена Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в 1995 году. За свою карьеру она 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема», 73 раза – турниры WTA. Четырежды становилась обладательницей «золота» на Олимпийских играх.
- В 2019 году Уильямс стала первой спортсменкой, попавшей в список самых богатых женщин Америки по версии Forbes. На протяжении своей карьеры Уильямс боролась с расизмом и сексизмом в спорте.
Карасин: ЕС, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские переговоры РФ с Грузией
Глава комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин считает, что Евросоюз, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские дискуссии «под предлогом» событий в Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дипломат напоминает, что переговоры в Женеве были инициированы после августовской грузино-российской войны 2008 года. В них участвуют представители Грузии, России, США, а также Сухуми и Цхинвали.
В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Откладывание переговоров, по мнению российского дипломата, «чрезвычайно опасно, так как может привести к продуманным провокациям».
В своем комментарии Карасин вновь обвинил в начале августовской войны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили: «отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем».
По словам Карасина, встречи в Женеве являются «главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе». Он отметил, что «всего проведено 55 раундов насыщенного диалога и острых дискуссий» и назвал Женевские дискуссии «страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.