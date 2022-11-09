Российский заместитель главы Херсонской области погиб в ДТП

Во вторник вечером в Соединенных Штатах начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах, в ходе которых будет определено, получат ли республиканцы контроль над Конгрессом, что даст им право блокировать большую часть стратегии администрации Джо Байдена в следующие два года.

Как пишет Голос Америки, из-за опасений по поводу высокой инфляции и преступности избиратели могут лишить демократов большинства в законодательной ветви власти, несмотря на предупреждения демократов об угрозе правам женщин на аборт и подрыве демократических норм.

Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей, причем трое из десяти назвали одну или другую из них своей главной заботой.

Первые избирательные участки закрылись в 18:00 по времени Восточного побережья США в Кентукки.

На голосование вынесены 35 мест в Сенате и все 435 мандатов в Палате представителей. Республиканцам необходимо завоевать пять дополнительных мест, необходимых для контроля над Палатой представителей, в то время как большинство в Сенате будет зависеть от результатов голосования в четырех штатах – Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.

Официальные представители властей заявили, что они пока не увидели «конкретной или реальной угрозы» избирательной инфраструктуре. Власти на местах сообщили об отдельных проблемах по всей стране: в Луизиане была зарегистрирована угроза взрыва на избирательном участке, в округе Люцерн в Пенсильвании была отмечена нехватка бумаги для машин для голосования, а в округе Шампейн в Иллинойсе перестал работать вебсайт избирательной комиссии.

В округе Марикопа, штат Аризона, – ключевом поле битвы между республиканцами и демократами – официальные лица заявили, что занимаются ремонтом неисправных машин для подсчета голосов. Они пообещали, что каждый голос будет учтен.

Инцидент привел к заявлениям республиканцев о том, что поломка машин была совершена преднамеренно.

«Народ этого не потерпит!!!» - написал в собственной соцсети Truth Social бывший президент Дональд Трамп, не предоставив доказательств мошенничества при голосовании в Марикопе.

Эксперты сообщают о новых теориях заговора, распространяющихся через Твиттер через несколько дней после того, как компания уволила половину своих сотрудников, а новый владелец соцсети Илон Маск поддержал республиканцев.

Байден предупредил, что сотни кандидатов-республиканцев поддержали ложные утверждения Трампа о том, что его проигрыш Байдену в 2020 году был вызван массовыми фальсификациями.

«Они отрицают, что последние выборы были законными, – сказал Байден, принимая участие в программе радиостанции, чьей целевой аудиторией являются афроамериканцы. - Они не уверены, что примут результаты [выборов], если не выиграют».

Однако многие избиратели сказали, что их главным мотиватором стало недовольство инфляцией, которая достигла уровня в 8,2%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

«Экономика в ужасном состоянии. Я виню в этом нынешнюю администрацию», – сказала в интервью «Рейтер» Бетани Хадельман, которая сообщила о голосовании за кандидатов-республиканцев в Альфаретте, штат Джорджия.

Опасения по поводу роста преступности также были фактором даже в традиционно продемократических районах, таких как Нью-Йорк, где действующий губернатор-демократ Кэти Хоукул столкнулась с серьезным вызовом со стороны республиканца Ли Зелдина.

«У нас есть преступники-рецидивисты. Они попадают в тюрьму и выходят оттуда через несколько часов или на следующий день», — сказал 35-летний Джон Дельсанто, помощник юриста, который проголосовал за Зелдина.

Результаты в гонках с небольшим разрывом могут оставаться неизвестны в течение нескольких дней или даже недель.

Согласно данным U.S. Election Project, более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и власти нескольких штатов уже предупреждают, что для подсчета всех этих бюллетеней потребуется время. О том, какая партия будет контролировать Сенат, может не быть известно до потенциального второго тура выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря в случае, если ни один из кандидатов не заручится 50% голосов избирателей.

Палата представителей, контролируемая республиканцами, сможет блокировать законопроекты, приоритетные для демократов, такие как закрепление права на аборт и борьба с изменением климата. Республиканцы также могут инициировать дискуссию по поводу потолка государственного долга, что может потрясти финансовые рынки, а также начать расследование в отношении администрации и семьи Байдена.

Республиканцы будут иметь право заблокировать помощь Украине, если они вернут себе контроль над Конгрессом, но аналитики говорят, что они, скорее всего, лишь замедлят или сократят поток оборонной и экономической помощи.

Республиканский Сенат сможет отвергать кандидатуры, предлагаемые Байденом в качестве судей, в том числе места в Верховном суде, что усилит внимание к высшей судебной инстанции страны, которая становится все более консервативной.

Июньское решение Верховного суда отменить общенациональное право на аборт воодушевило избирателей-демократов по всей стране, временно укрепив надежды партии, что они смогут бросить вызов соперникам.

Однако продолжающийся рост цен вызвал недовольство избирателей, несмотря на один из самых сильных рынков труда в истории.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют то, как Байден выполняет свою работу. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента серьезно снизилась.

Рейтинг Дональда Трампа также низок: всего 41% респондентов, принявших участие в отдельном недавнем опросе Reuters/Ipsos, заявили, что относятся к нему благосклонно.

Трамп, проголосовавший сегодня во Флориде, не раз намекал на третью президентскую гонку. В понедельник он сказал, что сделает «большое объявление» 15 ноября.

В колеблющихся штатах, таких как Невада, Аризона и Мичиган, республиканские кандидаты активно распространяют дезинформацию о фальсификациях на выборах в 2020 году, вызывая опасения у демократов относительно того, что в случае победы республиканцы могут помешать президентской гонке 2024 года.

Эти опасения смутили даже некоторых избирателей, склоняющихся к республиканцам, таких как 36-летний Генри Боуден, юрист из Атланты, который сказал, что проголосовал за смешанный состав кандидатов от республиканцев и демократов.

«Я действительно пытался не голосовать ни за кого из республиканцев, которые слишком зависят от Трампа и говорят всякую ерунду с отрицанием выборов. Я очень устал от этого», – сказал он.