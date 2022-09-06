Росстат: из России за полгода выехали 419 тысяч человек

Из России с начала года выехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом, если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял более 114 тысяч человек, то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль почти в 97 тысяч человек.

Больше всего людей из России выехало в Украину, Таджикистан, Армению, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а также в Китай, Вьетнам и Индию.

В начале 2022 года в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а из СНГ въехали в Россию 294 тысячи. В страны дальнего зарубежья, по данным Росстата, выехали чуть более 50 тысяч человек, а в Россию из них приехали 27 тысяч.

Таким образом, число выбывших из Российской Федерации увеличилось в два раза, как за счет эмигрантов в страны СНГ , так и за счёт уехавших в страны дальнего зарубежья, заявили в Росстате.

Временное убежище в России с начала года получили 64 с половиной тысячи человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца. Наибольшее число беженцев проживают в Москве — 215 человек, или 72 процента от их общей численности.

Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480 тысяч 600 человек, или на 0,33 процента. Естественная убыль населения составила 384 тысячи человек против убыли в 422 тысячи в прошлом году. Эти данные включают население аннексированного Крыма.