Новости
РПЦ подчинила себе приходы Украинской православной церкви в Крыму
Русская православная церковь заявила о переходе крымских епархий Украинской православной церкви под управление московского патриархата. На аннексированном Россией полуострове создана новая митрополия. Решение принято на заседании Синода. Об этом говорится на сайте церкви.
В документах Синода говорится, что это сделано в ответ на обращение крымских епископов для "сохранения действенной связи с центральной церковной властью" и в связи с невозможностью их регулярного общения с Украинской церковью.
Епископы Украинской православной церкви в Крыму обратились с просьбой принять их в патриархат после того, как УПЦ заявила о независимости от РПЦ. С точки зрения Москвы, Украинская церковь входит в РПЦ на правах самоуправления.
Во главе Крымской митрополии поставлен 83-летний митрополит Лазарь (Швец). Он родился на Волыни, рукоположен в священники и епископы в Киеве, возглавлял приходы в Южной Америке, Тернопольской области, Одессе и Херсоне и в Симферополе.
- Крымские приходы УПЦ находились в формальном подчинении Киеву всё время после аннексии полуострова в 2014 году. Лазарь входит в состав синода УПЦ, это по-прежнему указано на сайте церкви.
- УПЦ переподчинение крымских епархий не комментировало.
- Синод РПЦ отправил в отставку одного из самых влиятельных иерархов, главу Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона (Алфеева). Он станет митрополитом Будапештским и Венгерским.
Другие новости дня
Родители журналистки из Ингушетии пропали после обыска по её уголовному делу
В Ингушетии родители журналистки Изабеллы Евлоевой перестали выходить на связь после обыска в их доме в городе Сунжа. Журналистка прописана в том доме, но не живёт в нём больше 20 лет. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Евлоева обвиняется по двум уголовным делам о распространении фейков об использовании армии России. Как написала Евлоева в своем телеграм-канале, дом родителей закрыт, а их телефоны не отвечают. "Обыск закончился около часа назад. Надеюсь, их не забрали в отделение", - сообщила журналистка.
Изабелла Евлоева - главный редактор регионального портала "Фортанга ", бывшая активистка из Ингушетии, участница земельных протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней. Из-за преследований ей пришлось покинуть Россию.
- Первое дело в отношении Евлоевой по статье о фейках было возбуждено в конце марта. По данным "Базы", уголовное производство открыто Центром по противодействию экстремизму управления МВД по Ингушетии. Публикация Евлоевой, которая стала поводом для преследования, касается акции с участием детей в Магасе в поддержку войны в Украине.
- Причиной для второго дела стал пост Евлоевой в собственном телеграм-канале о событиях в Буче, где были зафиксированы массовые убийства мирных жителей. В нем она сравнивает действия российской армии в Украине и Чечне и показывает несколько фотографий убитых людей.
Заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом может вырасти из-за войны в Украине
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией ожидает, что война в Украине приведёт к резкому увеличению заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил директор фонда Питер Сэндс немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Сэндс отметил, что сейчас рано говорить о точных цифрах, но фонд предполагает, что война в Украине окажет значительное влияние на заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. "Массовая миграция, размещение беженцев в тесных помещениях и приостановка медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний", – пояснил директор Глобального фонда.
Сэндс добавил, что из-за российского вторжения многие украинцы лишились доступа к медицинской помощи, а профилактические и лечебные программы были приостановлены. "Более 150 медицинских учреждений повреждены или разрушены. Медицинский персонал и пациенты вынуждены бежать, некоторые ранены или убиты. Такая ситуация особенно опасна для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулёзом, жизнь которых зависит от регулярного приёма лекарств", – предупредил Сэндс.
- По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине до войны жили около 260 тысяч человек с ВИЧ. По количеству ВИЧ-инфицированных Украина занимала второе место после России среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
- По данным ВОЗ за 2020 год, в Украине насчитывалось около 32 тысяч больных туберкулёзом. Это один из самых высоких показателей среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Украина до сих пор находится в списке из 30 стран мира с наиболее высоким бременем туберкулёза. Россия вышла из этого списка в 2021 году.
- Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ заявлял, что организация опасается вспышек холеры в оккупированных Россией украинских городах из-за разрушенной инфраструктуры.
Конгресс ISU одобрил поэтапное повышение возрастного ценза фигуристов до 17 лет
Конгресс Международного союза конькобежцев одобрил поэтапное повышение возрастного ценза фигуристов до 17 лет. Сейчас они могут выступать в 15-летнем возрасте. Ранее Международный олимпийский комитет указывал на необходимость повышения возраста участников соревнований по фигурному катанию из-за ситуации с заподозренной в применении запрещённого препарата российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Решением конгресса в следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023–2024 он составит 16 лет, а в сезоне 2024–2025 – 17 лет. Таким образом, на Олимпиаде-2026 в Милане принять участие смогут только фигуристки в возрасте от 17 лет, сообщает "Настоящее время". Издание Sports.ru подсчитало, что из-за ценза во взрослый спорт не успеет перейти двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева.
Обсуждая повышение возраста, спортивные чиновники решили, что юные спортсменки подвергаются слишком сильному психологическому давлению, которое может иметь последствия для их здоровья.
Президент Грузии не позволила правительству сменить постпреда при ООН – Кобахидзе
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал об иске, поданном грузинским правительством в Конституционный суд против президента Саломе Зурабишвили. По словам Кобахидзе, в иске речь идёт о назначении грузинских дипломатов.
В Конституции Грузии указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства.
Ираклий Кобахидзе утверждает, что Саломе Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.
В частности, по словам Кобахидзе, срок полномочий Кахи Имнадзе на посту постоянного представителя Грузии в ООН истекал в июне текущего года. Правительство предлагало прекратить его полномочия двумя месяцами ранее, перевести Имнадзе послом в Канаду, а постпредом в ООН назначить экс-посла Грузии в США Давида Бакрадзе,
«Президент ответила отказом. Причина непонятна», – говорит Ираклий Кобахидзе.
Он добавил, что поданный в Конституционный суд иск «ни в коем случае не может стать и не станет основанием для импичмента».
Председатель «Грузинской мечты» также говорит, что иск правительства не касается визитов президента. В марте Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу, из-за чего ей пришлось проводить неформальные личные встречи.
В Грузии за неделю от коронавируса скончались семь человек
В Грузии за неделю от последствий коронавируса скончались семь человек — такой высокий показатель смертности не фиксировался последнее время.
Согласно официальной статистике, за последнюю неделю, с 30 мая по 5 июня, было выявлено 511 новых случаев заражения коронавирусом. 514 человек выздоровели.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», положительный показатель недельного тестирования составляет 0,49%.
По данным Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии преимущественно циркулирует и преобладает штамм «омикрон B.A.2».
Неделей ранее, с 23 по 29 мая, в Грузии было выявлено 575 новых случаев заражения коронавирусом, 614 пациентов выздоровели, один пациент скончался.
Представитель «Талибана» примет участие в Петербургском экономическом форуме
Представитель афганского правительства движения "Талибан" примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник. Россия признала талибов террористической организацией, их деятельность запрещена внутри страны.
По данным агентства, на форум поедет временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал. 6 апреля российские власти признали его официальным представителем Афганистана в стране. При этом само правительство Москва официально не признаёт, как и большинство стран мира.
XXV, юбилейный, Петербургский международный экономический форум запланирован на середину июня, мероприятие проходит под патронатом президента России Владимира Путина. В этом году оно состоится в условиях беспрецедентных санкций против российской экономики и бизнеса, вызванных военным вторжением в Украину.
Список участников мероприятия в этом году не раскрывается. РБК сообщал, что многие из аккредитующихся на форум просят не указывать информацию о себе. В том числе это может быть связано с опасениями новых санкций против посетивших мероприятие. Известно, что в Петербург поедут главы так называемых Донецкой и Луганской народных республик, Россия признала их в 2022 году независимыми государствами.
Глава Евросовета – послу России: выйти легче, чем слушать правду
На заседании Совета Безопасности ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в военных преступлениях и продовольственном шантаже, в провоцировании глобального продовольственного кризиса и использовании поставок зерна в качестве оружия.
Шарль Мишель сказал, в частности, что Россия бомбит украинские зернохранилища, не дает сеять на большей части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать продовольственный кризис как оружие. При этом представитель Евросоюза напомнил, что вопреки утверждениям России, ЕС не вводил санкции против российского аграрного сектора, а действующие ограничения никак не мешают ей экспортировать зерно и удобрения в третьи страны.
В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил европейского политика в "распространении лжи" и покинул зал заседаний. Мишель отреагировал на поведение российского дипломата репликой: "Вы можете идти – наверное, это проще, чем слушать правду, дорогой посол".
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что в блокированном российским военным флотом порту Одессы и элеваторах в окрестностях этого города скопилось 20 млн тонн зерна.
Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. Мировое сообщество опасается, что из-за войны в Украине многим странам, прежде всего африканским, зависящим от поставок украинского зерна, может угрожать голод. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.
В Кремле утверждают, что трудности с поставками продовольствия "стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций".
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине. США называют это шантажом.
СМИ: Европарламент призывает предоставить Грузии, Украине и Молдове статус кандидата в ЕС
«Радио Свобода» публикует текст проекта заявления, в котором Европарламент выражает поддержку предоставлению статуса кандидата в члены Евросоюза Грузии, Украине и Молдове.
В текст заявления еще могут быть внесены изменения, однако, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ключевые вопросы, в том числе требование о предоставлении статуса кандидата, в тексте останутся.
Лидеры политических групп Европарламента планируют обратиться к лидерам государств-членов и правительств, которые через две недели встретятся в Брюсселе, чтобы принять решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии.
«Мы должны проявить мужество, отвагу и дальновидность перед лицом ухудшения международной обстановки.
Изменения в геополитической данности требуют действий с нашей стороны. Тем самым мы проявляем верность нашим принципам и ценностей.
Украинцы, чья родина находится под ожесточенными атаками, как и молдаване и грузины, которые движутся к светлому будущему, ждут сигнала о том, что их место в европейской семье.
Поэтому эта палата настоятельно призывает вас предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус кандидатов в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и [их] достижениями», – говорится в заявлении, перевод которого публикует агентство «Новости-Грузия».
Правительство Грузии подало иск против президента в Конституционный суд
Правительство Грузии подало иск в Конституционный суд (КС) против президента Саломе Зурабишвили, требуя разъяснения ее прав и полномочий, и своих собственных.
Причиной обращения в КС послужил отказ Зурабишвили назначить в ряде стран послов, представленных правительством, заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Он напомнил, что, согласно конституции, выбор кандидатур на должности послов является прерогативой правительства.
«Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями на осуществление внутренней или внешней политики страны», — заявил Джавелидзе.
«Грузинская мечта» поддержала кандидатуру беспартийного кандидата Саломе Зурабишвиди на президентских выборах 2018 года. Спустя пару лет СМИ все чаще стали сообщать о конфликтах главы государства и правящей команды, передает агентство «Новости-Грузия».
В марте этого года, вскоре после начала войны в Украине, их спор стал публичным. Тогда, выступая в парламенте, Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу, из-за чего ей пришлось проводить неформальные личные встречи.
Тогда правящая партия заявила, что обратится в Конституционный суд, чтобы выяснить, имела ли президент страны право осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством.
Проект резолюции «Европейской народной партии» содержит предложение ввести санкции в отношении Иванишвили
«Европейская народная партия» (EPP) готовит резолюцию, которая среди прочего предполагает введение санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Документ вынесут на рассмотрение 9 июня, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
По данным издания, пятый пункт резолюции призывает страны-члены ЕС «учитывать тот факт, что основатель «Грузинской мечты» предпринимает попытки подорвать демократические институты страны, так же как судьи и прокуроры, которые с энтузиазмом используют избирательное правосудие и набрасывают тень на закон и порядок». Всех их рекомендуется ввести в санкционные списки, поясняет издание.
Вместе с тем резолюция касается свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Упоминаются также события 5 июля и арест гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия. В проекте документа выражается обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Грузии.
В документе также говорится о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, прописан призыв освободить его из заключения, пишет СОВА.
Как сообщалось ранее, на съезде «Европейской народной партии» в Роттердаме было обнародовано письмо Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск
Образовательные организации России исключены из Болонской системы
Российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса на фоне поддержки большинством ректоров войны в Украине. Об этом в понедельник заявил заместитель министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев, сообщает РИА Новости. По словам чиновника, соответствующее решение было озвучено 11 апреля.
Афанасьев отметил, что декларация не являлась договором, который нужно разрывать. "Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее." - заявил чиновник.
- Россия участвует в Болонском процессе с 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратуру.
- Целесообразность участия России в Болонском процессе уже обсуждалась на фоне ухудшения отношений со странами Запада, однако дискуссия значительно обострилась после начала боевых действий в Украине.
- 24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования и разработать свою собственную.
- 1 июня Министерство образования и науки России также рекомендовало вузам не участвовать в программе студенческого обмена Erasmus+. По этой программе финансировались поездки российских студентов на учебу в страны Европы и международные обмены. С 2014 года участие в ней приняли более 13,2 тысяч студентов из России.
АР: Россия передала Украине более 50 тел бойцов полка "Азов"
Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее уже сообщалось, что 2 июня Киев и Москва осуществили первый официальный обмен погибшими, в ходе которого каждая из сторон передала другой 160 тел.
Пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко подтвердила АР, что по меньшей мере 52 погибших служили в этом подразделении. Десятки тел уже доставлены в Киев и начат процесс идентификации останков через анализ ДНК.
Эту же информацию подтверждают родственники бойцов "Азова", уже получившие тела своих родных.
Сколько всего человек погибли на территории завода, до сих пор неизвестно.
В середине мая украинские военнослужащие, в том числе бойцы "Азова" более двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Минобороны России утверждает, что плен сдались две с половиной тысячи украинских военных. Президент Украины накануне заявил, что Киев делает всё возможное для их возвращения домой. Российская сторона об обмене не говорит и не исключает судебного процесса над ними.
- Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком округе
В Ненецком автономном округе в результате несчастного случая погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.
Ранее "Союз оленеводов НАО" на своей странице во "ВКонтакте" сообщал, что Габриелян и ещё один человек пропали без вести вблизи села Шойна.
Вечером 6 июня четыре человека на двух вездеходах "Шерп" направлялись по берегу Белого моря к мысу Канин нос. При переправе через реку Большая Бугряница обе машины перевернулись, и "их потащило в море", говорится в сообщении.
Находившиеся в одном из вездеходов Алена Габриелян и Сергей Ольсевич выбрались. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков, которые были во втором вездеходе, пропали без вести.
Четыре дня назад, отмечает РБК, Габриелян в последний раз выкладывал на своей странице во "ВКонтакте" видео с поездкой на вездеходах "Шерп" по сложнопроходимой дороге. Где было записано видео, Габриелян не указал.
С 2005 года Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора компании Mail.ru Group, ставшую позже VK. С 2019 года он занимает пост первого заместителя гендиректора VK, с марта 2022 года входит в совет директоров.
Турция предложила помочь разминировать выход из порта Одессы
Власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что Турция уже достигла предварительных договоренностей с Россией и надеется получить поддержку ООН. По данным источников Bloomberg, Украина не одобрила этот план, так как разминирование побережья Одессы может оставить порт без защиты в случае нападения со стороны России.
Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры в Анкаре по поводу этого плана. Пока неизвестно, отправит ли Украина своего представителя.
Вопрос о разблокировке украинских портов в понедельник также обсудили министры обороны Украины и Турции.
3 июня президент России Владимир Путин предложил организовать вывоз украинского зерна через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь.
Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Путин также отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась еще до войны.
Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъем цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.
ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эта тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Хатуна Самнидзе: Полиция не собиралась оформлять протокол по факту нападения
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 126 УК «насилие» и задержала одного человека в связи с нападением на оппозиционных политиков сегодня в центре Тбилиси. Нападавших было двое. Один из них - Ираклий Хомасуридзе, останется в заключении в СИЗО, второй – Вепхвия Гваладзе, пока находится на допросе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В деле о нанесении физического и словесного оскорбления следствие признало пострадавшими депутата парламента от оппозиции Хатуну Самнидзе и политического секретаря Республиканской партии Давида Бердзенишвили. Двое мужчин напали среди бела дня, когда политики пешком шли по проспекту Руставели возле церкви Кашвети. Самнидзе и Бердзенишвили считают, что нападение совершили представители радикальных пророссийских групп. Они также связывают это со скандалом, недавно возникшим вокруг Левана Бердзенишвили.
- Братья Бердзенишвили являются основателями старейшей в Грузии либеральной Республиканской партии. Леван Бердзенишвили - известный литературный критик, несколько недель назад нелестно высказался о грузинском царе Ираклии II, который в XIX веке подписал Георгиевский трактат, после чего Грузия стала частью Российской империи. Это вызвало недовольство пророссийских партий и движений – несколько сот человек даже провели акцию протеста в Телави - городе, где находился дворец Ираклия Второго. Бердзенишвили также подвергся обструкции в соцсетях, в его адрес было высказано много угроз.
«Давида Бердзенишвили признали пострадавшими в результате физического насилия, меня – в результате угрозы насилия. Мы также добиваемся признания того, что нападение было совершено по политическим мотивам. Нападавшим мужчинам было около 55-60 лет. Я думаю, что они члены радикальных группировок. Они напали на Давида со словами «Как вы смеете оскорблять наши святыни, наших царей!». Он отбивался от нападавших и при этом объяснял, что цари не являются «святынями». То есть даже в этой ситуации пытался проводить просветительскую работу», - сказала в интервью агентству Хатуна Самнидзе.
Депутат отметила, что ее мужчины не тронули, но оскорбляли и угрожали словесно. Она же пыталась отогнать нападавшего от Бердзенишвили, но тот все же сумел ударить его ногой по голени, на месте удара остался кровоподтек.
«Хомасуридзе кричал и называл нас «защитниками педерастов». Сегодня возле представительства ЕС тоже проходила акция гомофобов, где они обвиняли западных дипломатов в покровительстве ЛГБТ. Активную кампанию против Левана Бердзенишвили ведет проправительственная телекомпания «Имеди». То есть язык ненависти, который мы постоянно слышим с экранов телевизоров, уже дошел до улиц и превратился в физическое насилие.
Мы также подозреваем, что полиция покрывает этих людей. Потому что когда я вызвала патруль, полицейские хотели просто увезти с этого места нападавших и не собирались составлять протокол. В итоге мне пришлось настоять на этом, используя удостоверение депутата парламента. В полиции, куда мы приехали давать показания, ситуация уже была получше – нас заверили, что дело будет доведено до конца», - сказала Хатуна Самнидзе.
Суд в Светлогорске признал список погибших россиян на войне в Украине гостайной
Суд в Светлогорске признал список погибших в Украине российских военных, опубликованный на сайте псковского издания 60.RU, государственной тайной. После этого страницы памяти военнослужащих удалили новосибирское издание NGS.RU, красноярское NGS24.RU и омское NGS55.RU. На решение суда обратил внимание проект «Роскомсвобода».
Списки погибших были собраны из открытых официальных источников. Иск к изданию 60.RU подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Он потребовал признать список погибших информацией, запрещенной к распространению в России.
Суд постановил, что данные о погибших «раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций», и отнес сведения к гостайне. Максимальное наказание по статье о разглашении гостайны в России составляет семь лет колонии.
Страницы с именами погибших в Украине военных удалили в том числе челябинское 74.RU, екатеринбургское E1.RU, краснодарское 93.RU и самарское 63.RU. Все они входят в Shkulev Media Holding.
- 24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только «официальную российскую информацию». При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться «специальной военной операцией». За три месяца войны ведомство заблокировало более тысячи сайтов.
Детский омбудсмен одобрила участие детей в акциях в поддержку армии РФ
Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова одобрила участие детей во флешмобах в поддержку российских войск, находящихся на территории Украины.
«Если участие во флешмобах осознанно, ребенок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных - то это, конечно, заслуживает уважения у меня», - заявила Львова-Белова, добавив при этом, что «принуждение к акциям нужно пресекать», но ей еще не поступало ни одной подобной жалобы.
Также детский омбудсмен рассказала, что во время ее встреч с детьми она регулярно сталкивается с их рвением поддержать российских военных. По словам Львовой-Беловой, многие из них высказывают желание «поехать на Донбасс».
C начала вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины в сети регулярно появляются фото и видео флешмобов в поддержку армии России с участием несовершеннолетних. Так, например, в марте администрация казанского хосписа выстроила около шестидесяти пациентов-детей в букву «Z», ставшую символом так называемой «специальной военной операции» в Украине. Буквой «Z» выстраивались также школьники из Екатеринбурга и воспитанники детского сада из Уссурийска.
Российское законодательство прямо запрещает вовлечение несовершеннолетних в политические акции.
С 24 февраля по 31 марта более 400 несовершеннолетних были задержаны на антивоенных пикетах в Москве. По итогам были составлены десятки протоколов за неисполнение родителями обязанностей по их воспитанию.
Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям погибших в Украине
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 миллионов рублей семьям представителей российских силовых структур, погибших в ходе так называемой «специальной военной операции» на территории Украины, а также в ходе боевых действий в Сирии.
Такую же сумму, согласно указу, будут получать родственники погибших в Украине и Сирии российских «волонтеров».
С начала вооруженного вторжения армии РФ на территорию Украины в феврале текущего года российское министерство обороны озвучивало потери личного состава лишь однажды - в конце марта. На тот момент, по данным ведомства, погибли свыше 1 350 российских военнослужащих.
Украинские власти утверждают, что к июню месяцу на территории страны уничтожены свыше 30 тысяч военных РФ. Подтвердить эту информацию на данный момент невозможно.
Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти
Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом закупок.
По их данным, Индия надеется покупать нефть у "Роснефти" со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за российского вторжения в Украину.
Если эти соглашения будут заключены, поставки будут проводиться отдельно от тех, что поступали из России в Индию до этого. Подробности насчет объема закупок нефти и цен пока еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны финансировать грузы.
Как пишет Bloomberg, с конца февраля до начала мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти. По подсчетам издания, это примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год. Согласно данным Kpler, в апреле 2022 года Россия поставляла в Индию 284 000 баррелей нефти в день, в мае - 740 000 баррелей. В мае 2021 года этот показатель составил 34 000.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России. Болгария и Хорватия получат отсрочки на поставки вакуумного газойля и нефти по морю.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сообщил о гибели еще одного грузинского бойца - Георгия Григолия, пишет Общественный вещатель.
По словам посла, на данном этапе никаких дополнительных подробностей не известно.
Сообщается, что Григолия был убит во время боев в Донецкой области недалеко от Бахмута. Семье погибшего уже сообщили о его гибели.
Парламент рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Заала Удумашвили 9 июня
Парламент рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена «Национального движения» Заала Удумашвили 9 июня. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
29 мая член «Национального движения» Заал Удумашвили объявил, что покидает «Национальное движение». Как отметил Удумашвили, он возвращается в СМИ. Позже Заал Удумашвили заявил, что после выхода из «Национального движения» уходит и из парламента десятого созыва.
«Национальное движение» не сможет заменить Заала Удумашвили в парламенте, поскольку партия аннулировала избирательный список. У партии будет 29 депутатов в парламенте.
Компания «Боржоми» заявила сотрудникам о недопустимости ультиматумов
Владеющая заводами по розливу минеральной воды компания «Боржоми» не может выплачивать зарплаты большинству сотрудников из-за заморозки счетов. «В условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов в первую очередь зарплата перечисляется сотрудникам, которые на данном этапе вовлечены в производственный процесс», - сказано в заявлении IDS Borjomi Georgia.
Информацию о наборе новых сотрудников из-за границы в компании называют ложью и «попыткой нагнетания процессов», пишет агентство «Новости-Грузия». При этом они подчеркивают, что «в ситуации, когда любая бизнес-компания провела бы полную реорганизацию, IDS Borjomi сохранила более 90% своих сотрудников».
В «Боржоми» приветствуют предложение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о привлечении инспекции труда. Компания обещает предоставить ведомству «полную и исчерпывающую информацию» о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях санкций. Здесь же подчеркивается, что они не приемлют разговоры на языке ультиматумом и угрозы в адрес сотрудников, задействованных в производстве. «Любое такое действие повлечет соответствующее реагирование в полном соответствии с законом», - отмечено в заявлении.
С сегодняшнего утра сотрудники «Боржоми», большая часть которых бастует с 31 мая, блокируют входы на оба завода компании. Вывозить продукцию с предприятий невозможно. Протестующие требуют восстановить до полусотни освобожденных сотрудников и выплатить им зарплаты. Среди других условий – заключение новых трудовых договоров и повышение зарплат на 25%.
- Сотрудники «Боржоми» начали забастовку 31 мая, спустя примерно месяц после того, как компания приостановила работу из-за финансовых сложностей и санкций. 19 мая IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами «Боржоми». Переговоры по передаче акций идут до сих пор.
Суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой «подлежит ограничению». Речь идет о публикациях про российское вторжение в Украину.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского районного суда, всего в понедельник было рассмотрено 20 протоколов в отношении Радио Свобода. Ранее в суд поступили 60 протоколов, по которым были назначены штрафы на общую сумму 55,8 млн рублей.
24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только «официальную российскую информацию». При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться «специальной военной операцией».
После начала войны практически все независимые СМИ России были заблокированы под предлогом распространения ложной информации о вторжении в Украину.
Сайт Русской службы Радио Свобода начали блокировать в России 4 марта. Причиной Роскомнадзор назвал «распространение фейков о происходящем на территории Украины».
Пророссийское «Консервативное движение» оштрафовано в Грузии за сокрытие доходов
Пророссийская партия «Консервативное движение», более известная в Грузии как «Альт-инфо», оштрафована на 216 тысяч лари (73 тысячи долларов) за сокрытие информации о пожертвованиях.
С иском в Тбилисский городской суд обратилась Служба государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ведомство утверждало, что «Консервативное движение» неправильно заполнило декларацию за 2021 год. В частности, в документе партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, однако именно в это время «Консервативное движение» открывало свои офисы в разных регионах Грузии.
Также в иске речь шла о сокрытии неденежных пожертвований, которые партия получила «в виде изготовления брендированных материалов и ремонта региональных офисов». Кроме того, были случаи, когда партия арендовала помещение под офис без соответствующего соглашения.
Суд обязал «Консервативное движение» выплатить сокрытую сумму средств – 72 тысячи лари – в трехкратном размере.
Один из лидеров партии Константин Моргошия заявил, что они не согласны с этим решением обжалуют его. Здесь же он подчеркнул, что у «Консервативного движения» есть доноры, благодаря которым они продолжают функционировать.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.