РСЕ/РС осуждает включение журналистов в список «иноагентов»

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обеспокоен решением Министерства юстиции РФ внести в список "иноагентов" журналиста Русской службы Елизавету Маетную. "Наши сотрудники – настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию. Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны", – заявил Флай.

Кроме Маетной, 15 июля в список "иноагентов" внесены ещё семь российских журналистов: Юлия Ярош и Максим Гликин из "Отрытых медиа", а также сотрудники редакции "Проект" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.

"Проект" (неправительственную организацию Project Media, Inc., зарегистрированную в США) также признали в России нежелательной по решению Генеральной прокуратуры. "Поводом для принятия такого решения послужило то, что деятельность "Проекта" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов.

В январе – июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 650 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций согласно законодательству об "иностранных агентах". Общая сумма взысканий против медиакорпорации по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 150 миллионов рублей.

РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.