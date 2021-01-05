Россия запросила у Азербайджана правовой помощи по делу о сбитом над Арменией вертолете Ми-24

Российские военные следователи запросили у азербайджанских коллег помощь в расследовании уголовного дела по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе расследования этого дела возникла необходимость в проведении ряда следственных действий, в частности, уточнении личности ряда подозреваемых, а также некоторых обстоятельств данного происшествия. В этой связи в Азербайджан направлен запрос об оказании международно-правовой помощи", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что только после получения соответствующих материалов будет решен вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов.

"Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных", – пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время военные следователи СК России расследуют уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух или более лиц" УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

"В ближайшее время срок следствия будет продлен еще на два месяца", – отметил источник.

Девятого ноября Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении рядом с населенным пунктом Ерасх. Вертолет, по данным военных, сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли двое членов экипажа, еще один получил травмы средней степени тяжести.

В азербайджанском Минобороны принесли извинения российской стороне и сообщили, что сбили вертолет "случайно". Там также заявили о готовности выплатить за него компенсацию.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны РФ.

Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности"), позже переквалифицировали на более тяжкую статью – часть 2 статьи 105 ("Умышленное убийство двух или более лиц").