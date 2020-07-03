Актер Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП со смертельным исходом, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "я хочу возместить", не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", – сказал он.

ДТП произошло в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

Также возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц – о сбыте наркотиков. По данным прокуратуры, Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет "отмазываться" от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.

Ранее адвокат актера сообщал, что у Ефремова случился сердечный приступ. Близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их". Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за ДТП.