Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля нынешнего года, когда российская армия начала вторжение в Украину.

Нынешнее резкое снижение произошло на фоне новостей о проведении 23-27 сентября сепаратистами и оккупационными властями референдумов в некоторых областях Украины по присоединению их территорий к России.

По итогам торгов 20 сентября индекс МосБиржи составил примерно 2216 пунктов, то есть минус около 9% с закрытия торгов предыдущего дня. Индекс РТС опустился на 9,3%. Цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 12,3%.

Лидерами снижения на середину дня были глобальные депозитарные расписки «Тинькофф Групп», акции НОВАТЭК, Polymetal , «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛА», отмечает «Коммерсантъ».

В сообщении «Интерфакса» среди причин падения называется усиление геополитических рисков, а также ожидание введения новых пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ )для экспортеров.