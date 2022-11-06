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«Национальное объединение» впервые возглавил не член семьи Ле Пен
27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла избран главой крайне правой партии «Национальное объединение» во Франции. Он сменит в этой должности 54-летнюю Марин Ле Пен, став первым руководителем с момента создания партии, не носящим эту фамилию.
Ле Пен не участвовала в выборах, заявив, что хочет сосредоточиться на работе во французском парламенте. В июне партия добилась лучшего результата в своей истории на национальных выборах, получив 89 мандатов.
На выборах лидера «Национального объединения» Барделла противостоял бывший партнер Марин Ле Пен и давний член команды ее отца-основателя партии Луи Алио. Барделла победил, набрав 75 процентов голосов.
27-летний евродепутат - выходец из бедного французского пригорода, у него иммигрантские корни. Партия, которую он возглавил, долгое время была известна радикальной антисемитской и анти-иммигрантской риторикой. Политологи считают, что Барделла должен попытаться изменить этот имидж.
Марин Ле Пен объявила, что не собирается уходить из политики. «Я буду там, где во мне нуждается страна», - заявила она в субботу.
Другие новости дня
Иран объявил об успешных испытаниях ракеты-носителя
Иранская военизированная организация Корпус стражей Исламской революции сообщила об успешном испытании ракеты-носителя «Каэм-100» («Восставший»), совершившей в субботу, как утверждается, суборбитальный полет.
Как сообщает агентство «Фарс», трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель способна выводить на орбиту спутники массой до 80 килограммов на низкую околоземную орбиту. В ближайшее время КСИР планируют вывести в космос телекоммуникационный спутник «Нахид» («Венера») с помощью новой ракеты.
Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полет обезьяну и вернуть ее на Землю.
Страна настаивает на мирном характере своей программы, но многие страны Запада подозревают Тегеран в разработке межконтинентальных баллистических ракет. США считает Корпус стражей террористической организацией.
Пуск ракеты-носителя произошел на фоне продолжающихся многомесячных протестов в стране. Правозащитные организации сообщают, что в ходе протестов и их разгонов погибли уже не менее 300 человек, передает Иранская служба Радио Свобода.
В Ростове на концерт Газманова принудительно собрали студентов и учителей
В Ростове-на-Дону учителей школ и учащихся вузов собрали на «патриотическую акцию» с концертом певца Олега Газманова. Накануне мероприятия районные администрации отправляли разнарядки по числу участников, сообщают источники редакции Кавказ.Реалии в вузах и школах.
Как рассказала учительница одной из школ в Советском районе, в рабочий чат им кинули информацию о том, что на «торжественный митинг» в обязательном порядке идут 13 педагогов.
«Я заболела, написала огромное письмо о том, что физически не могу стоять на ветре и холоде. Затем, тем же вечером, директор начал строчить эмоциональные сообщения о том, что «если вы не любите школу, то зачем тут работаете» или «я задумываюсь, а те ли люди работают у меня» и прочее давление на «совесть». Я так полагаю, когда учителя увидели список, начали отпрашиваться, это директора и разозлило», – рассказала собеседница.
За три дня до концерта разнарядки по числу участников через районные администрации спускались и главам вузов. Замглавы Ленинского района Ростова в письме ректору РГУПС попросил направить 100 студентов на «патриотическую акцию в рамках празднования Дня народного единства, об этом сообщали местные СМИ. Письма от старост с таким же призывом получили и опрошенные редакцией Кавказ.Реалии студенты Южного федерального университета.
По словам одного из участников мероприятия, на концерт собралось несколько тысяч человек.
«Возле лифта у входа в парк Левобережный, где был концерт, стояло два металлоискателя. Было видно, что сначала к сцене подогнали людей с флагами. У некоторых было написано, какой район представляют, и там были не только студенты, но и бюджетники. Людям кашу раздавали на полевой кухне, дым от нее шел, заслонял все», – отмечает собеседник.
- Концерт Газманова должен был состояться в Ростове на День города 17 сентября. В итоге его и праздничный салют отменили из-за жалоб жителей в телеграм-канале губернатора на неуместность мероприятия в свете неудач российских войск в Харьковской области.
- В Ростовской области не будут закупать украшения к Новому году. Ранее жители региона потребовали отменить праздники из-за войны в Украине и направить деньги на поддержку российской армии и мобилизованных жителей.
- В Новочеркасске Ростовской области местная полиция направила руководителям учебных заведений высшего и специального образования письмо с просьбой выделить студентов для охраны улиц из-за введенного в регионе «среднего уровня реагирования».
Вице-спикер Сейма Польши: У нашего посольства очереди, грузины массово уезжают
Бесконечные очереди перед посольством и консульством Польши в Тбилиси свидетельствуют о том, что грузинские власти не занимаются решением социально-экономических проблем. Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская.
«Я вообще обращаю большое внимание на жизнь и положение людей среднего класса в Грузии. Я хочу сказать вам, что это не лучшее положение. В Польше моя партия, которую я представляю, изначально была ориентирована именно на решение социальных проблем, реализацию конкретных социальных программ, и, к сожалению, я не вижу этого на примере грузинских властей. Здесь этого не видно, о чем также свидетельствуют и бесконечные очереди перед посольством и консульством Польши. Люди пытаются поехать в Польшу, и делают это не потому, что, скажем, любят Польшу и хотят там быть, а из-за социальных трудностей», - заявила журналистам посещающая Тбилиси Гошевская, пишет SOVA.
Компания семьи Риши Сунака осталась в России после заявления об уходе
Индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараяной Мурти, продолжает операции в России больше чем через полгода после заявлений об уходе из страны. Об этом пишет газета The Guardian.
Компания продолжает оплачивать офис с сотрудниками и платить местным субподрядчикам, работая на неназванного глобального клиента, передает газета. Представитель компании заявил журналистам, что последние работавшие с клиентами сотрудники уволились «в последние недели».
В апреле исполнительный и управляющий директор компании Салил Парех заявлял, что компания начала переносить бизнес из России. По его словам, в Infosys были «очень обеспокоены» ситуацией в Украине и выделили 1 миллион долларов на гуманитарную помощь. Он утверждал, что у московского офиса нет ни одного клиента из России. Через семь месяцев после этого заявления на внешней стене дома, где располагается офис компании, оставалась висеть табличка с ее логотипом, пишет The Guardian.
Великобритания придерживается одной из самых жестких в мировой политики линий в отношениях с Россией. Лондон активно поддерживает Украину в войне, отправляя военную помощь, обучая военный персонал и оказывая дипломатическую поддержку.
Британская оппозиция требовала от Сунака объяснить, почему его семья продолжает зарабатывать деньги в России во время войны. При этом Infosys - индийская компания, политика страны по отношению к Москве гораздо мягче.
Жене премьер-министра принадлежит всего 0.91% акций Infosys . Однако эта доля оценивается в 700 миллионов долларов, а компания целиком - в 77 миллиардов.
Бывший мэр Иркутска назначен российским замом главы Мариуполя
Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников назначен первым заместителем главы российской администрации Мариуполя в аннексированной Донецкой области Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Якутии Арсен Николаев, внимание на публикацию обратила редакция Сибирь.Реалии. Назначение проанонсировало также российское «Донецкое агентство новостей».
Заявляется, что чиновник будет заниматься вопросами восстановления города. Мариуполь был практически полностью разрушен при захвате российской армией. В октябре издание The Village публиковало созданный по заказу российских властей мастер-план восстановления города, из него следует, что довоенного населения Москва планирует добиться в нем к 2030 году.
В телеграме самого Бердникова информации о назначении нет. Он занимал должность первого вице-премьера правительства Якутии. Назначение на городской уровень выглядит как значительное понижение, обращает внимание «Сибирь.Реалии».
Москва заявила об аннексии четырех регионов Украины в октябре. С точки зрения российских законов, захваченные территории являются частью страны. Однако большая часть чиновников там назначается не из местных жителей. В сентябре издание «Проект» подсчитало, что более 90 процентов публичных госслужащих на захваченных территориях Украины назначают из России.
Против многих из них на родине возбуждены уголовные дела, а новая должность выглядит как способ избежать уголовного преследования, следует из материала.
Чеченские активисты провели антикремлёвский пикет в Мюнхене
Активисты чеченского оппозиционного движения 1ADAT провели антикремлевский пикет перед консульством России в немецком Мюнхене. Его участники назвали Россию террористическим государством.
На площадке у консульства собрались порядка 30 активистов – представители чеченской диаспоры, к которым присоединился активист из башкирского национального движения. Они развернули флаги непризнанной Чеченской республики Ичкерия, плакаты с надписями: «Продолжим борьбу наших предков», «Чечня – концлагерь России», «Не забудем геноцид нашего народа», передает Кавказ.Реалии.
Организатор акции, представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в ходе мероприятия сказал, что раньше Кремль вешал ярлык террористов на чеченцев, а сейчас мир видит, что Россия «сама террористическое государство», передает Кавказ.Реалии.
Ранее резолюции с признанием России страной-террористом или страной-спонсором террориста приняли парламенты несколько европейских стран и ПАСЕ, Сенат Конгресса США в июле призвал признать Россию страной-спонсором терроризма Белый дом.
Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, которые ограничивают полномочия главы государства.
Этот пакет законов принят по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.
Поправки предусматривают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов власти (теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов). Сокращается так называемая «президентская квота» в парламенте, а также вводятся отдельные ограничения в период нахождения в должности президента.
Президенту запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд. Новые законы закрепляют статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Также усилена правозащитная функция генерального прокурора.
- 6 июня ЦИК Казахстана заявил, что поправки в конституцию на референдуме поддержали более 77 процентов граждан страны. Явка составила 68 процентов.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления массовых протестов в стране. Они начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и ее союзников.
Иран впервые признал поставки беспилотников России
Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.
Абдоллахиян добавил, что Тегеран «не останется равнодушным», если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
- 16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля».
- 21 октября пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Крыму, «непосредственно участвуя» в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры.
В Польше открылся первый «съезд народных депутатов» России
В польском селе Яблонна открылся первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Там собрались представители депутатского корпуса, которые в разные годы избирались на международно-признанных выборах.
Как написал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, общая платформа делегатов съезда – неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России.
Среди участников съезда – бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев и Марк Фейгин, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, депутат Госдумы Аркадий Янковский.
Съезд принял ряд документов: «Акт о люстрации», «Революционный акт», обращение к российской оппозиции. В проекте акта о люстрации, в частности, предлагается освободить от люстрации человека, «который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия».
Документ также предполагает люстрацию всех депутатов Госдумы двух последних созывов, а также сотрудников всех силовых структур, в том числе всех военнослужащих Вооруженных сил России, без различия контрактников и мобилизованных.
Депутат Нина Беляева заявила, что проект «Акта о люстрации», был изменен без согласия разработчиков, а доступ к документам ей заблокировали.
«Официально заявляю, что проект по люстрации выложенный на сайте Съезда от моего имени и имени Дмитрия Саввина не соответствует подготовленному мной проекту. Ильей Пономаревым в него были единолично внесены не согласованные с нами правки. Выложенный проект не рассматривался на оргкомитете. Такая вот демократия…», – написала Беляева.
Также участники съезда планируют обсудить «Акт об экономической свободе и приватизации», «Акт о СМИ».
Абхазские СМИ пишут о задержании гражданки Грузии по подозрению в хранении наркотиков
По информации абхазских СМИ, в Сухуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержали гражданку Грузии Асмат Тавадзе.
Как сообщается, по месту жительства 29-летней девушки сотрудники Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии - флаг и шеврон.
Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Тбилисский горсовет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей
Тбилисский городской совет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей в грузинской столице, пишет агентство «Новости-Грузия».
Мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.
Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.
Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна - фольклориста Кукури Чохонелидзе .
В районе Мтацминда участок улицы и примыкающий к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.
В Исанском районе часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе станет Греческой.
Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе. А государственная школа №220 будет носить имя Зураба Дзамунашвили.
В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда
В городе Углегорск в аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда Александра Никулина. Об этом сообщило российское МВД региона.
Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.
В июне Никулин выступал в качестве председателя коллегии Верховного суда самопровозглашенной «ДНР», которая приговорила двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Суд признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Родственники осужденных заявляли, что они служили в ВСУ официально, по контракту, и не могут считаться наемниками.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва начала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием
В Украине отключились 1300 терминалов спутниковой связи Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
Отключение произошло 24 октября и коснулось терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в боевых операциях. По данным CNN, украинские военные платили по 2500 долларов в месяц за каждый из 1300 терминалов Starlink. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов, и военные больше не смогли оплачивать работу терминалов.
Как пишет CNN, в начале октября Минобороны Украины обратилось к британским военным с просьбой оплатить счет за месяц в размере 3,25 миллиона долларов. «Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения», – заявил телеканалу британский чиновник.
В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на финансовые потери компании.
Источник CNN в Пентагоне отметил, что, несмотря на заявление Илона Маска о готовности предоставлять Украине услуги Starlink бесплатно, ведомство и SpaceX продолжают переговоры о финансировании проекта. «Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить», – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN.
Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. Неизвестно, сколько именно терминалов используют украинские военные, но отключенные 1300 терминалов составляют значительную часть, отмечает CNN.
Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий
Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание «Сота» и телеграм-канал ASTRA.
Как сообщает «Сота», мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они «каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием».
К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его «объяснить пацанам» – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.
- Это не первый раз, когда мобилизованные на войну в Украине жалуются на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области также жаловались на нехватку дров.
- После объявления мобилизации 21 сентября из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооруженных сил оказалась готова плохо. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что «такой документ не нужен».
- Вчера, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
Румыния предоставила уроженке Чечни Амине Герихановой статус беженца
Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца.
36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом – позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амрудди Бахарчиев.
Бахарчиев рассказал Кавказ.Реалии, что Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Она уже получила документ, подтверждающий статус, ее перевели из закрытого лагеря в городе Рэдэуци, где она ранее содержалась, в общежитие для беженцев, вернули телефон, деньги и личные вещи.
Сын Герихановой сейчас по-прежнему находится в Австрии с Амрудди Бахарчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении.
Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Герихановой адвокат международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных.
После этого и после получения всех необходимых документов в Румынии и в Австрии Амина Гериханова сможет воссоединиться с сыном.
- В октябре в интервью Кавказ.Реалии Амина Гериханова рассказала о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку», об условиях содержания под арестом в Румынии и возможных последствиях экстрадиции в Россию, где для нее существует риск пыток и убийства.
- Также в октябре освобождения Амины Герихановой потребовал и премьер-министр правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев. Он обратился к властям Евросоюза, заявил, что ее незаконно арестовали по ложным обвинениям, и потребовал отпустить ее с правом выехать в третью страну.
- После задержания Герихановой на протяжении нескольких месяцев уроженцы Чечни в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.
- В мае в интервью Кавказ.Реалии Амрудди Бахарчиев рассказал историю Амины Герихановой, объяснил причины ее преследования в Чечне и предположил, почему румынские власти не хотят предоставить ей убежище.
Страны G7 пригрозили Минску «сокрушительными расходами»
Главы внешнеполитических ведомств «Группы семи» (G7) повторили свой призыв к Беларуси прекратить содействовать российскому вторжению в Украину. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД ФРГ.
«Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы», говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.
Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил «в 1200-й раз», что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. «Нам там делать нечего», – сказал Лукашенко. При этом он добавил, если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – «мало не покажется».
Также представители стран G7 в своем заявлении осудили «безответственную ядерную риторику России» и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.
Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, «чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее энергетическую и водную инфраструктуру». Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.
«Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», сказано в заявлении.
- В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.
При пожаре в ночном клубе в Костроме погибли более десяти человек
При пожаре в ночном кафе-клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, более 250 были эвакуированы. Причиной пожара экстренные службы называют использование пиротехники. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС.
В ночь на 5 ноября посетители клуба устроили массовую драку, во время которой кто-то применил ракетницу или сигнальный пистолет. Сейчас его ищут.
Пожарная сигнализация и система оповещения в клубе сработали в штатном режиме. В результате возгорания рухнула кровля клуба на площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Открытый огонь потушили к 7:30 (мск).
Шалва Папуашвили посетит Японию и Республику Корея
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-12 ноября вместе с делегацией посетит Японию и Республику Корея, сообщает пресс-служба парламента.
Председатель парламента проведет встречи с председателем Палаты представителей Японии, другими высокопоставленными лицами законодательного органа, а также спикером Национальной ассамблеи Республики Корея.
Запланирована встреча с членами парламентской группы дружбы Япония-Грузия.
В рамках визита председатель парламента вместе с делегацией встретится с представителями деловых кругов.
Протесты экоактивистов в Германии привели к гибели человека
В Берлине в результате протестов экологических активистов погиб человек. Члены движения Die Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие за борьбу с климатическими изменениями, в понедельник перекрыли своими телами движение по одной из самых оживленных трасс немецкой столицы - шоссе А100, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику ДТП. В пятницу стало известно, что жертва - 44-летняя мотоциклистка - скончалась.
Власти Германии резко осудили активистов. Министр экономики и проблем климата, сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил: «Каждый, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, теряет всякую легитимность, а также вредит самому климатическому движению». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже высказался против выбранной активистами тактики. «Боюсь, что это поставит под вопрос общественную и государственную поддержку движения в защиту климата», - сказал он.
Сами активисты в соцсетях выразили сожаление в связи со смертью мотоциклистки, но пожаловались, что теперь «вся система медиа обернулась против них».
Движение Die Letzte Generation в Германии выступает за отказ от использования углеводородов. Оно тесно связано с похожими движениями в других европейских странах - британским Just Stop Oil, итальянским Ultima Generazione, норвежским Stop Oljeletinga и другими, у них общие эпатажные тактики. Чтобы привлечь внимание к проблемам климата, они перекрывают дорожное движение, приковывая или приклеивая себя к дорогам.
Также активисты этих движений приклеивают себя суперклеем к стенам, полу или непосредственно экспонатам в музеях. Нередко при этом они обливают цветными жидкостями сами экспонаты. В пятницу итальянские активисты облили гороховым супом картину Винсента ван Гога в Риме. Ранее от их действий пострадала картина Клода Моне «Стога» в музее Барберини в Потсдаме (музей был вынужден закрыться на несколько дней), «Подсолнухи» того же ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера в музее в Гааге, и многие другие - всего около двух десятков случаев.
В Гааге суд приговорил нарушителей к двум месяцам лишения свободы (месяц - реально, второй - условно). Они заявляют, что их цель - привлечь внимание к проблемам климата, а не нанести ущерб культурному наследию, поэтому для атак они выбирают экспонаты, выставленные под защитным стеклом. Однако искусствоведы утверждают, что даже если прямого ущерба холстам не наносится, при таких происшествиях зрителей удаляют из залов, музеи вынуждены закрываться хотя бы частично, а картины все равно изымают из экспозиции, чтобы их осмотрели реставраторы.
Экоактивисты в Перу взяли в заложники как минимум 70 туристов
В Перу представители коренного населения захватили в заложники не менее 70 туристов - как перуанцев, так и иностранцев. Они стараются привлечь внимание правительства и общественности к разливам нефти на реке Кунинико. Ранее из-за загрязнения реки нефтью погибли женщина и двое детей.
Помимо перуанцев, среди туристов - граждане Великобритании, США, Испании, Франции и Швейцарии. Они отправились в круиз по перуанским рекам, однако местные жители перекрыли водное сообщение. Люди остаются на прогулочных катерах; своим близким они рассказали по телефону, что с ними обращаются хорошо.
Протестующие - жители района Ураринас в провинции Лорето. Они требуют, чтобы власти пресекли загрязнение местных рек нефтью. Последний разлив топлива здесь случился 16 сентября, когда в реку Кунинико попало около 2500 тонн сырой нефти из поврежденного нефтепровода Norperuano. Нефтепровод был построен более 40 лет назад; статистика только с 1996 по 2016 годы зафиксировала 37 утечек из него.
Лидер местной общины Уотсон Трухильо Акоста заявил в интервью радиостанции RPP Noticias, что был вынужден пойти на такой радикальный шаг, чтобы достучаться до властей. Он также сказал, что община уже 46 раз обращалась к государству за решением проблемы разливов нефти, но никаких ответных действий не было предпринято. Протестующие намерены держать водное сообщение закрытым около недели.
В числе туристов, оказавшихся в заложниках на круизных катерах, есть пожилые люди, люди с инвалидностью, как минимум одна беременная женщина и грудной ребенок. Одна из туристок, Ангела Рамирес, написала в фейсбуке: «Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят. Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными.»
Дипломатические ведомства стран, гражданами которых являются туристы, потребовали от перуанских властей принять меры для разрешения конфликта.
США передадут Украине 1100 дронов-камикадзе в новом пакете военной помощи
Соединённые Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов передадут Украине 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортеров, 40 речных бронекатеров, комплексы ПВО Hawk и советские танки Т-72, стоявшие на вооружении Чехии.
Часть выделенных средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировки военного персонала, сообщила в пятницу на брифинге представитель Пентагона.
Большая часть вооружений будет произведена или восстановлена специально для Украины, а не взята со складов. Поэтому поставки предполагается завершить в 2023 году.
С февраля Вашингтон выделил Украине военной техники и другого оборудования на общую сумму более 18 миллиардов долларов. Ранее Киеву уже выделялись не менее 700 Phoenix Ghost. Дрон может находиться в воздухе больше 6 часов, ожидая подходящей цели. После чего он пикирует на нее и взрывается, мощности взрыва должно хватать для уничтожения бронированной техники.
Путин: Уже 318 тысяч россиян мобилизованы на войну в Украине
В России на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с волонтерами на Красной площади. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
По плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. «Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается», – пояснил Путин. Сегодня он подписал закон о добровольческих формированиях.
Также Путин подписал закон, согласно которому на войну в Украине могут быть мобилизованы граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Закон не касается лиц, осужденных среди прочего за педофилию, терроризм, экстремизм, госизмену и организацию незаконного вооруженного формирования. Ранее сообщалось о вербовке заключенных в так называемую «ЧВК Вагнера».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. По плану сначала должны были призвать 300 тысяч резервистов.
- Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о ее завершении нет. Также Шойгу заявил, что дополнительный призыв не планируется – войска будут комплектоваться за счет контрактников и добровольцев.
- Издание «Верстка» со ссылкой на источники утверждает, что вторая волна мобилизации россиян на войну в Украине может начаться сразу после Нового года.
Журналисты подтвердили гибель 115 мобилизованных в войне с Украиной
Как минимум 115 мобилизованных в российскую армию граждан было убито в ходе войны с Украиной. Всего достоверно известно о 8294 погибших российских военных. Это следует из обновления статистики, которую подсчитывают «Медиазона» и Русская служба Би-би-си.
Журналисты собирают информацию о погибших в войне с российской стороны с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери, вероятнее всего, кратно выше.
Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщали, что счет идет на десятки тысяч. Генштаб украинской армии утверждает, что убиты 74 840 россиян.
Число погибших военных со стороны Украины так же не раскрывается. В середине июля представительница Министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно «работе на врага».
В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что потери украинской стороны, предположительно, немного меньше, чем у России. Если сложить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои.
Институт Маккейна заявил о «конце демократической мечты в Грузии»
Американский Институт Маккейна (McCain Institute) заявил об ухудшении положения со свободой прессы в Грузии после решения Апелляционного суда, оставившего в заключении гендиректора оппозиционного канала «Мтавари Архи» Нику Гварамия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Арест и продолжающееся тюремное заключение Ники Гварамия знаменует собой «конец демократической мечты, которую разделяют многие граждане Грузии. Политически мотивированные обвинения и арест могут стать ударом по заявке Грузии на получение статуса члена ЕС», - подчеркивается в документе.
Здесь отмечается, что многие эксперты, знакомые с ситуацией, считают, что несправедливое задержание Гварамия напрямую связано с его критикой основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
«Заключение Гварамия также может быть напрямую связано с его ролью в разоблачении продолжающейся поддержки Кремля грузинским правительством. Дело против Гварамия также использовалось как показательное наказание для других независимых СМИ, сторонников Украины и борцов за демократию в Грузии», - говорится в заявлении.
Авторы заявления ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня 2022 года, в которой обозначена тенденция нарушения прав, угрожающая свободе грузинских журналистов и СМИ.
Кроме того, по данным Института Маккейна, в последнем отчете Госдепа США о соблюдении прав человека в Грузии упоминается политический характер обвинений против Гварамия и его роль в разоблачении коррупции, преступлений и других недемократических действий грузинского правительства.
Авторы заявления считают, что международное сообщество должно продолжать помогать Гварамия, чтобы все жители Грузии имели доступ к «точной и прозрачной» информации.
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