Сайты крупнейших мировых СМИ были недоступны из-за глобального сбоя сети

Министр экономики Грузии допустила, что в стране до конца июня могут отменить «комендантский час», который в настоящее время действует с 23:00 до 4:00.

Как пояснила Натия Турнава на сегодняшнем брифинге, эпидемиологи беспокоятся об открытии сухопутных границ с 1 июня и повышении количества туристов, что может привести к всплеску заболеваемости. Поэтому специалисты собираются провести мониторинг, как изменится эпидеситуация после открытия границ в течение нескольких недель.

«Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток. Сухопутные границы только открылись, поэтому нам всегда нужно одна, две, три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике. Потому что мы хорошо управляем ситуацией внутри, но ожидаем туристических потоков - безопасно, но это все же несет определенные риски», - сказала Турнава.

Министр отметила, что как глава экономического ведомства всегда выступает за либерализацию правил, но так как пандемия коронавируса еще не побеждена, решения принимаются максимально взвешенные. По мнению Турнава, не стоит внедрять в такой маленькой стране как Грузия, региональный подход в этом отношении.

«Поведение туристов немного изменилось – теперь они приезжают на более длительный период времени. Это и понятно, потому что пересечение границ связано с определенными трудностями, поэтому туристы, которые приезжают на более длительный период времени, стараются как можно больше путешествовать по всем регионам и мы хотим приготовить для них единое правило. Наверное, наступит момент, когда мы обсудим снятие ограничения на передвижение в ночное время», - отметила министр.