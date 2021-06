Сайты крупнейших мировых СМИ были недоступны из-за глобального сбоя сети

Сайты крупнейших мировых СМИ, британского правительства, платёжной системы PayPal и форума Reddit оказались недоступны на один-два часа из-за глобального сбоя. Причиной стала поломка у инфраструктурного провайдера, которого многие сайты используют для хранения изображений.

Утром во вторник, 8 июня, на час-два часа оказались недоступны сайты газет The New York Times, Financial Times и The Guardian, новостного агентства Bloomberg, издания The Verge, канала CNN и стриминговых сервисов Spotify и Twitch. Среди пострадавших — Би-би-си, BuzzFeed News, магазины Amazon, Shopify и eBay, социальная сеть Pinterest, сайты Github и Stackoverflow.

Некоторым из них удалось начать работу быстрее, чем сбой был решён, с помощью аварийных мер — например, отказа от иллюстраций. Издание The Verge публиковало новые материалы в Google Docs. Позднее работа всех сайтов была восстановлена. .

Причины случившегося пока не сообщаются. Провайдер Fastly сообщил о начале расследования происшествия.