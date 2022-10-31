Сборная по футболу Боснии и Герцеговины отказалась играть с РФ

В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сегодня же состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. По её итогам может быть принято совместное заявление, сообщил глава армянского правительства.

Пашинян предложил внести в текст документа тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Нагорного Карабаха.

«Хочу еще раз подчеркнуть – по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи», – сказал Пашинян.

Путин на встрече сказал, что Армения – стратегический партнёр России «с древнейших времён, что называется, и по сей день».

«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны, конечно, сейчас – а потом в трёхстороннем формате – найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперёд.

Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договорённость в ходе прекращения вооружённого конфликта, и тогда мы все исходили из того, что самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, – в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, всё это планируется в интересах людей. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь, что продвинемся», – сказал Путин.