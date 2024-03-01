Сегодня похороны Навального. Полиция готовится

В Москве на Борисовском кладбище и у храма «Утоли моя печали», где сегодня, 1 марта, пройдёт прощание с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, усилена охрана.

Рано утром у церкви скопилось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН, пишет «Сота».

Ограждения стоят на пути от станции метро «Марьино» до Борисовского кладбища, в том числе вдоль Братеевского моста, сообщает «Медиазона». Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обоим берегам реки. К храму едут автозаки.

В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее The Insider сообщал, что рядом с ней установили антенну для связи представителей спецслужб. На вопрос корреспондента «А что, будут глушить?» работник, устанавливающий антенну, ответил: «Это от вас зависит».

Команда Навального планирует вести прямую трансляцию с похорон. Она начнётся в 12:00 по московскому времени.

Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера вблизи кладбища и у станции метро «Борисово» дежурили полицейские патрули. По периметру, на столбах уличного освещения, были установлены камеры наружного наблюдения, приготовлены металлические ограждения, сообщало издание RusNews.

У входа на кладбище дежурили полицейские, которые проверяли паспорта желающих пройти на кладбище и спрашивали их о цели посещения, писал телеграм-канал «Можем объяснить». Полицейские досматривали личные вещи, объясняя необходимость досмотра мерами безопасности.

Прощание с Алексеем Навальным пройдёт в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где жил политик.

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей ставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального похоронят прямо в колонии.