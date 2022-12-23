Сенат разрешил использовать российские активы в помощь Украине

Сенат США на устном голосовании 22 декабря поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. «За» проголосовали 68 сенаторов, против — 29.

Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.

Голосовавший за принятие поправки сенатор Майкл Беннет, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году, заявил в четверг, что принятый документ «посылает сигнал Путину и его банде головорезов о том, что Америка поддерживает Украину».

«Этого требуют здравый смысл и справедливость — заставить путинских помощников платить за помощь в восстановлении страны, которую он разрушает,— прокомментировал газете The Washington Post поправку конгрессмен Том Малиновский, продвигающий её в Конгрессе. — Я надеюсь, что закон побудит Министерство юстиции удвоить свои усилия по конфискации активов клептократов, а наших европейских союзников — последовать их примеру».

Администрация президента Байдена поддерживает идею конфискации российских олигархов и попавших под санкции компаний для помощи Украине. Противники инициативы отмечают, что изъятие средств может быть оспорено в судах, а использование арестованных денег может снизить инвестиционную привлекательность США.

Нижняя палата американского парламента должна проголосовать за принятие бюджета вместе с поправками к нему в пятницу.