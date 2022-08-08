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Сенат принял ключевой для президента Байдена экономический законопроект
В воскресенье Сенат Конгресса США принял масштабный законопроект на 430 миллиардов долларов, направленный на борьбу с изменением климата, а также нацеленный на снижение цен на лекарства и на повышение некоторых корпоративных налогов. Это крупная победа президента Джо Байдена, которая, как надеются демократы, поможет им сохранить большинство на ноябрьских выборах в Конгресс.
Закон был принят после 27-часовых дебатов и попыток республиканцев сорвать голосование, — передаёт Голос Америки. Представители двух партий проголосовали за него поровну, отдав по 50 голосов. Решающий, 51 голос отдала вице-президент Камала Харрис.
В законопроект заложены три основные идеи: введение минимального корпоративного налога в размере 15%, усиление полномочий Налогового управления; и введение нового акцизного налога на выкуп акций.
Миллиарды долларов вкладываются в поощрение производства и приобретение электромобилей и поощрение производства экологически чистой энергии.
Голосование по законопроекту в контролируемой демократами Палате представителей ожидается в пятницу, после чего он поступит на подпись президенту Байдену. "Сенат творит историю, – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер под бурные аплодисменты. – Американцы, которые потеряли веру в то, что Конгресс может делать большие дела, этот законопроект для вас".
Республиканцы обещали сделать все возможное, чтобы затормозить или заблокировать законопроект. Сенатор Линдси Грэм в пятницу назвал его "джихадом за сбор налогов и расходование средств".
Другие новости дня
Блинкен: Россия должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что неспровоцированное вторжение России в Украину в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины.
Как сообщает «Голос Америки», Блинкен выступил с заявлением по поводу 14-й годовщины вторжения России в Грузию в 2008 году.
«С 2008 года мы вспоминаем тех, кто был убит и ранен российскими войсками. На протяжении десятилетий граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии жили под российской оккупацией, десятки тысяч людей были перемещены, подверглись преследованиям и обнищали. У них были отняты жизни и средства к существованию», – говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь подчеркнул, что агрессивные действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую «границу», которые препятствуют передвижению грузинского народа внутри своей страны и массовое перемещение населения, приводят к неисчислимым лишениям и разрушениям.
«Россия должна нести ответственность за обязательства, взятые на себя в рамках прекращения огня в 2008 году: отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома. Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта», – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом.
В России созданы более 40 добровольческих батальонов для войны в Украине
В России созданы уже более 40 "именных" добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, формирование подобных подразделений идёт в российских регионах с весны, информация о них публикуется в СМИ и социальных сетях органов власти. Названия батальонов при этом указывают на их территориальную принадлежность, в них в основном входят жители того региона, где они формируются.
Так, в Санкт-Петербурге сформированы добровольческие отряды "Кронштадт", "Нева" и "Павловск", в Якутии — "Боотур" ( Эллэй Боотур считается первопредком якутов), в Приморье — "Тигр", в Казани — "Алга" и "Тимер" (с татарского — "Вперед" и "Железный"), в Чувашии — "Атал" (с чувашского — Волга), в Пермском крае — "Парма" и "Молот", в Амурской области — "Амурский", в Ленинградской области — "Невский" и "Ладожский". Среди других "именных" подразделений — "Ангара" в Иркутской области, челябинские батальоны "Южноуралец" и "Южный Урал", томский "Тоян" (по имени князя племени татар, живших на берегу Томи в XVII веке).
Именные военные подразделения из местных жителей задолго до событий на Украине начала формировать Чечня. Они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. В частности, это отряды ОМОН и СОБР "Ахмат", названные в честь президента Чечни Ахмата Кадырова. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия войне в Украине — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".
По данным источника издания, отряды формируются по территориальному признаку, потому что так удобнее работать с добровольцами. Федеральные чиновники при этом попросили региональную власть оказать информационную и финансовую поддержку, заявил собеседник газеты. На вопрос “Ъ”, не может ли после окончания так называемой специальной военной операции возникнуть проблем с такими подразделениями по месту их формирования, собеседник издания ответил: "Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать еще долго и на разных направлениях".
Формально добровольцы подписывают с министерством обороны России договор на срок от нескольких месяцев и получают официальный статус контрактников. Выплаты им разнятся от региона к региону — от 130 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Контрактникам, по данным газеты, также положены выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в 8 тысяч рублей "за каждый день наступления".
На прошлой неделе Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российских регионах начали отсрочивать выплаты добровольцам. По мнению экспертов ISW, изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.
В конце прошлой недели более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал" пожаловались главе республике на невыплату обещанных им денег за подписание контракта и суточных.
- Набор в добровольцы превратился в один из вариантов "скрытой мобилизации". Его проводят не только военкоматы, но и частные военные компании, например "ЧВК Вагнера".
«Южная Осетия всегда будет благодарна народу России и ее руководству»
В Цхинвали у мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии» прошла торжественно-траурная церемония в память о жертвах войны 2008 года.
На мероприятие пришли президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Республики Северная Осетия–Алания Алексей Мачнев, посол России в Цхинвали Марат Кулахметов и жители Южной Осетии.
Алан Гаглоев заявил, что «благодаря российской поддержке Южная Осетия выстояла и восстановила свою страну, показала всему миру непреклонную волю осетинского народа к свободе и справедливости».
«Южная Осетия всегда будет благодарна народу России и ее руководству! Монумент, у которого мы сейчас стоим, олицетворяет российско-осетинскую взаимопомощь, сплоченность, общую победу и вечную память тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу», – сказал он.
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По словам Гаглоева, происходящие в мире события показывают, «как Запад в попытках удержать свою власть над странами и континентами и сегодня не останавливается перед развязыванием и провоцированием новых войн».
«События на Донбассе тому подтверждение. Поэтому мы обязаны воспитывать подрастающее поколение в духе памяти о героях и невинно убитых. Никто не забыт, ничто не забыто!», – подчеркнул он.⠀
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После августа 2008 года акция ежегодно проводилась на центральной площади Цхинвали, на лестнице перед зданием парламента. В этом году мероприятие было перенесено на территорию нового мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии».
Зеленский: в случае "референдумов" Россия лишится шансов на переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
При этом, по мнению президента Украины, "переговоры российской стороне в определенный момент однозначно понадобятся".
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины, между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле.
Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.
С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам РФ они должны пройти в сентябре.
В ЛДПР назвали «частным мнением» обещание Журавлева убить журналиста
В партии ЛДПР назвали «частным мнением, которое не совпадает с позицией руководства» и «не нашим методом» обещание депутата Алексея Журавлева убить журналиста немецкого издания Bild.
В специальном заявлении, которое появилось в телеграм-канале думской фракции ЛДПР, также сказано, что Журавлев в сентябре прошлого года «сам изъявил желание присоединиться к фракции исходя из близости патриотических позиций, но в полноценную деятельность так и не влился».
«Все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании в сентябре», - пояснили в ЛПДР.
Ранее в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Журавлев, обращаясь к журналисту немецкого издания Bild, который освещает войну в Украине, сказал буквально следующее: «Мы все придем и всех вас убьем». Журавлев сопроводил это нецензурной лексикой.
Ведущий шоу Евгений Попов попытался прервать выступление депутата, на что тот несколько раз повторил: «А мне наплевать», после чего еще раз пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его лично на территории Украины.
Израиль и «Исламский джихад» договорились о перемирии в секторе Газа
Власти Израиля и представители радикальной группировки «Исламский джихад» договорились о перемирии. Оно может начаться в 23-30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление высокопоставленного члена группировки.
Ранее о договоренности сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в египетской разведке: Каир выступал посредником в мирных переговорах. Агентства не сообщают, на каких условиях было подписано соглашение.
5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Рассвет», в ходе которой нанесла несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа на территории Палестины. Израиль утверждает, что в результате ударов были убиты двое командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур.
По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате атак погибли 36 человек, среди них - 11 детей. Израильская армия утверждает, что большинство убитых - члены военного крыла «Исламского джихада», а некоторые из жертв погибли в результате ответных ракетных ударов со стороны Палестины. Сообщается, что в результате ударов ранены несколько израильтян.
- Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 7 августа, что все цели операции «Рассвет» в секторе Газа достигнуты. Канал «Аль-Джазира« утверждал, что для подписания мирного соглашения «Исламский джихад» требовал от Израиля немедленно освободить несколько десятков человек, арестованных в Иудее и Самарии по обвинению в террористической деятельности.
Amnesty International извинилась за доклад с обвинениями в адрес Украины
Международная неправительственная организация Amnesty International извинилась за доклад, в котором критиковались действия украинской армии. Организация заявила, что глубоко сожалеет «о страданиях и гневе», которые вызвал доклад. Обращение цитирует агентство Reuters.
Несмотря на это, Amnesty International не будет отказываться от сделанных в докладе выводов - о том, что Украина нарушает правила ведения войны, размещая войска в гражданских объектах, таких, как школы и больницы.
Доклад вызвал резкую реакцию украинских властей и общества: президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», Вооруженные силы Украины лишили Amnesty International аккредитации для работы. Глава украинского отделения организации Оксана Покальчук объявила о своей отставке.
Критики доклада отмечают, что в условиях войны он активно используется официальной российской пропагандой. При этом сайт AI заблокирован в России, за доклады, в которых российская армия обвиняется в военных преступлениях.
Вооруженные грабители напали в Тбилиси на студентов из Индии
Вооруженные грабители ворвались в воскресенье в квартиру, которую снимали в Сабурталинском районе Тбилиси студенты из Индии. В доме в этот момент находились три человека.
Студенты рассказали журналистам, что нападавших было пятеро. Под угрозой пистолета они заставили отдать им все деньги, ноутбуки, золотое кольцо и часы. Один из студентов для устрашения был ранен ножом в руку и голову.
По сообщению телеканала «Мтавари архи», патрульная полиция задержала грабителей по горячим следам. МВД пока не делало официальных комментариев.
Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за обстрела АЭС
Из-за обстрелов Запорожской АЭС против России нужно ввести новые санкции. Об этом после беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Российский ядерный террор требует решительного ответа международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива», – написал Зеленский твиттере.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел территории Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, «подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде в Украине и за ее пределами».
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, но обслуживается украинским персоналом. На этой неделе территория станции подверглась обстрелам, в том числе в ночь с субботы на воскресенье. Россия обвиняет в обстреле Украину. В Киеве заявляют, что обстрел ведут российские войска.
Египет предложил израильтянам и палестинцам заключить перемирие
Египет предложил Израилю и Палестинской автономии заключить перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, мирное соглашение могут заключить уже сегодня вечером.
Израиль согласился на перемирие, палестинцы пока не ответили на это предложение
Армия Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Представители израильских военных говорили, что боевые действия продлятся столько, сколько необходимо.
По данным израильских СМИ, с начала операции со стороны Газы по израильской территории было выпущено почти 600 ракет по израильской территории. Ранения получили около 30 израильтян.
В результате израильских атак по пунктам базирования «Исламского джихада» убиты два командира группировки - Халед Мансур и Тайсир аль-Джабари. Минздрав Палестинской автономии сообщил о 32 погибших, среди которых шестеро детей, и 253 раненых в результате ударов Израиля.
Обострение арабо-израильских противоречий началось в понедельник, когда на территории Западного берега реки Иордан был арестован один из лидеров «Исламского джихада» Бассам аль-Саади. «Исламский джихад» объявил, что не оставит арест своего лидера без ответа. Израильская разведка сообщила о готовящихся со стороны исламистов терактах. В пятницу Израиль начал военную операцию.
Из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием
Из черноморских портов Украины в воскресенье вышли еще четыре грузовых судна с продовольствием. Об этом сообщает Минобороны Турции.
Один из сухогрузов везет подсолнечное масло в Италию. Два судна везут кукурузу – в турецкие порты Стамбула и Искендеруна. Еще один сухогруз с сеянцами подсолнечника направился в Китай. В общей сложности перевозится более 160 тысяч тонн продовольствия.
Суда встанут на якорь севернее Стамбула для осмотра сотрудниками Совместного координационного центра при участии представителей России, Украины, ООН и Турции.
Вчера в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку.
Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
Президент Грузии перечислила роковые годы политики России
«1801, 1921, 1992, 2008 годы – эти даты навсегда останутся в памяти каждого грузина. Они отражают безжалостную политику вооруженной агрессии и оккупации России. Выносливость Грузии оказалась сильнее. Мои мысли с нашими гражданами, проживающими на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали», - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter в 14-ю годовщину августовской войны.
Президент вспоминает события начала 19-го века - включение Грузии в состав Российской империи, вход частей Красной Армии в начале 20-го века, войну в Абхазии и августовскую войну 08.08.08.
МИД Украины напомнил про уроки августовской войны и выразил твердую поддержку Грузии
МИД Украины выразил поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны и заявил, что в 2008 году мировое сообщество не дало России адекватного ответа, что позволило ей проводить политику оккупации.
«Спустя почти полтора десятилетия Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Грузии, удерживая под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека в этих районах Грузии. Украина твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, - говорится в заявлении.
Россия должна деоккупировать территории Грузии и Украины, а российские военные преступники должны понести строжайшее наказание, говорится в заявлении.
«Не получив адекватного ответа на агрессию против Грузии со стороны мирового сообщества, в 2014 г. Россия продолжила свои агрессивные действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала войну», - отмечает ведомство.
МИД Украины подчеркивает, что остановить агрессивную политику Российской Федерации можно только совместными усилиями международного сообщества, неукоснительным соблюдением режима санкций в отношении России и всесторонней поддержкой стран, против которых Москва осуществляет агрессию.
Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы прошли в городе Ченнаи, в Индии. За россиянина проголосовали 157 делегатов из 179
Дворкович возглавляет организацию с 2018 года. Вице-президентом ФИДЕ стал 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
На пост главы федерации также претендовал 31-летний украинский шахматист Андрей Боришполец, получивший 16 голосов. В марте он написал петицию с требованием отставки Дворковича. Украинский гроссмейстер отмечал, что основные спонсоры ФИДЕ - это российские государственные и частные компании. Кроме того, Боришполец указывал, что потенциальные спонсоры могут отказаться от сотрудничества, если увидят связь федерации с Кремлем.
В паре с Боришпольцем на пост вице-президента претендовал Питер Хайне Нильсен - тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Нильсен говорил, что российские компании, спонсируя ФИДЕ, хотят обелить себя.
- Дворкович – один из немногих российских чиновников, который высказался против войны России с Украиной. В марте в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович сказал, что войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. «Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи», - сказал глава ФИДЕ.
- ФИДЕ ранее отстранила от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал действия России в отношении Украины. Москва лишилась права принимать мировую шахматную Олимпиаду 2022 года, российским и белорусским командам запретили участвовать в ней даже под нейтральным флагом.
- Федерация официально разорвала спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями.
Обращение посла США: Помним, как все началось, будем рядом с Грузией
Мы помним, как все началось, помним этот день, мы будем рядом с Грузией, - говорится в видеообращении посла США в Грузии Келли Дегнан.
Как говорится в видеообращении, опубликованном посольством, США будут продолжать работать во имя мира и поддерживать Грузию.
«Мы помним, как все началось, мы помним этот день, мы помним вторжение российской армии в Грузию, мы не забудем десятки тысяч беженцев, мы не забудем жертв, мы будем продолжать работать во имя мира, мы будет рядом с Грузией», - говорится в видеообращении посольства США.
МИД Грузии в годовщину августовской войны заявил о расширении Россией зоны оккупации
МИД Грузии в 14-ю годовщину августовской войны призвал Россию «прекратить незаконные действия, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии».
«В 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что своими действиями Россия «наносит удар по безопасности, правам человека, и пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества».
МИД Грузии призывает Москву изменить незаконное решение о признании оккупированных территорий, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ведомство подчеркивает, что в течение 14 лет российские силы продолжают возведение заграждений на линии оккупации, в регионе незаконно арестовываются и похищаются люди.
«Грубое нарушение основных прав человека, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бременем незаконной оккупации России», - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что на протяжении всех этих лет Россия препятствует доступу международных правозащитных организаций и вхождению Миссии наблюдения ЕС в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.
МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.
«Эта поддержка приобретает особое значение сегодня, когда Россия своей военной агрессией против Украины продолжает нарушать принципы международного права и подрывает безопасность Европы», - говорится в заявлении.
Одновременно МИД подтверждает политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, отмечая, что действия официального Тбилиси нацелены на восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации и построение общеевропейского будущего.
Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы
Бывшего главу «Роснано» и бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса выписали из клиники на Сардинии. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
Врачи считают, что у Чубайса был синдром Гийена-Барре. Для выяснения, не был ли экс-глава «Роснано» отравлен, ему сделали токсикологический тест, но его результаты пока не готовы. По данным газеты, Чубайс направился во Франкфурт на реабилитацию.
О госпитализации чиновника стало известно в конце июля.
Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Болезнь вызывает онемение конечностей и паралич. ВОЗ утверждает, что большинство пациентов полностью выздоравливают даже при тяжелом течении болезни.
- В конце марта стало известно, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из страны. По утверждению агентства Bloomberg, Чубайс не согласился с вторжением России на территорию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уехал чиновник из России или нет после отставки - его личное дело.
- 67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента Бориса Ельцина. Чиновник был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 1990-х годов.
Президент Грузии объяснила, почему заблокировала кандидата на пост председателя ЦИК
По заявлению администрации президента Грузии, непредставление президентом парламенту действующего председателя ЦИК обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не набрала большинства в 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на 5-летний срок. По оценке Саломе Зурабишвили, выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели и избрание лишь на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, который является важным государственным институтом.
«Комментарии, а также совершенно безосновательные выводы, сделанные со стороны как большинства, так и оппозиции в связи с представлением президентом Грузии для избрания в парламент 5 августа 2022 года кандидатур на должности председателя и члена ЦИК, это ничто иное, как попытка ввести общественность в заблуждение и больше углубить политическую поляризацию.
Непредставление парламенту кандидатуры действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает ненадлежащую оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили. Как известно общественности, президент уже дважды представляла парламенту кандидатуру Георгия Каландаришвили для избрания на должность председателя ЦИК. Однако его кандидатура оба раза не смогла набрать необходимого количества голосов, в результате чего оба раза он был избран сроком только на 6 месяцев.
Непредставление парламенту действующего председателя и действующих членов ЦИК обусловлено тем, что их кандидатуры уже дважды не смогли набрать большинства в 2/3 членов парламента, необходимого для избирания сроком на 5 лет. Постоянное выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели ЦИК и избрание их сроком только на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, этого важного государственного института и демократическому развитию.
5 августа президент представила парламенту для избрания на пост председателя и члена ЦИК кандидатуры, отобранные соответствующей конкурсной комиссией в порядке открытого конкурса. Отбором кандидатов комиссия подтвердила их профессионализм и квалификацию. Соответственно, выражением неуважения к кандидатам являются заявления, которые касаются непринятия участия в процессе их отбора.
Решение президента направлено на содействие вовлечению в процесс новых профессионалов, демократическому и институциональному усилению ЦИК, выявлению для избрания на эту важную должность кандидатур с широким политическим консенсусом и высокой легитимацией.
Институциональное усиление ЦИК и совершенствование избирательного законодательства в этом направлении также предусмотрено в рекомендациях Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента, передает «Итерпрессньюс».
Евросоюз подтвердил свою поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны
«Евросоюз осуждает признание Россией регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях», - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с 14-й годовщиной августовской войны.
«Прошло 14 лет после августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. Европейский Союз строго и единодушно осуждает безосновательную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, а также признание Россией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях. Это является нарушением как международного права, так и обязательств, взятых на себя Россией по соглашению от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
В заявлении отмечается продолжающаяся «бордеризация», нарушения прав человека, незаконные задержания и ограничения на свободу передвижения в зоне разделения сторон.
«Подтверждаем твердую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ страны», - говорится в заявлении.
Представительство ЕС отмечает, что Евросоюз прилагает усилия для разрешения конфликта через участие в качестве сопредседателя в международных дискуссиях в Женеве, работу спецпредставителя по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также усилия Миссии наблюдателей.
В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку
В субботу в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку – сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины», – отметил Кубраков.
По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно из портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
- Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
В секторе Газа ликвидирован командир «Исламского джихада» Халед Мансур
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа Халеда Мансура - одного из военных командиров группировки «Исламский джихад». Мансур считался вторым по значимости командующим в группировке. Он отвечал за деятельность группировки в южной части сектора Газа. Убитый в пятницу Тайсир аль-Джабари отвечал за север. Вместе с Мансуром погибли его заместитель Зияд Мадалаль и бригадный командир Хаттаб Амасси.
В ночь с субботы на воскресенье израильская армия продолжила операцию «Рассвет», нацеленную на ликвидацию боевиков «Исламского джихада». По сообщению израильского командования, удалось поразить около 140 военных целей, включая подземные туннели, из которых производились атаки террористов.
С территории сектора Газа с момента начала операции «Рассвет» в пятницу по Израилю было выпущено 580 ракет. 120 из них упали в самом секторе Газа, около 200 были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». В больницы были доставлены 28 израильтян с легкими повреждениями.
По сообщению министерства здравоохранения сектора Газа, с начала операции «Рассвет» там погибли 32 жителя, включая шестерых детей. Часть из них погибла в результате взрывов ракет, выпущенных по Израилю, но не долетевших до цели.
В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, посвященное эскалации конфликта вокруг сектора Газа.
Президент блокирует кандидатуру Каландаришвили – кто возглавит ЦИК Грузии?
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили пришлось объясняться из-за своего решения по кандидатурам на должность председателя Центризбиркома страны. Накануне Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии. Георгия Каландаришвили, который руководит комиссией в настоящее время, в их числе не оказалось, несмотря на то, что он подал заявку, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня пресс-служба Зурабишвили распространила заявление, в котором говорилось, что как члены большинства, так и оппозиция оценили действия президента неверно, а их «комментарии и безосновательные выводы» послужили лишь «еще большему углублению поляризации». Они подчеркнули, что при принятии решения оценка «профессионализма, опыта и деятельности» Каландаришвили имели второстепенное значение.
«Непредставление парламенту кандидатуры и.о. председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает неадекватную оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили.
«Непредоставление обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не получила поддержки 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на пятилетний срок», - сказано в заявлении.
Как отмечается, решение президента «направлено на привлечение к процессу новых профессионалов, демократическому и институциональному укреплению ЦИК». Здесь же отмечается, что совершенствование избирательного законодательства предусмотрено в рекомендациях, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Ранее сам Каландаришвили заявил, что решение президента было для него неожиданным и мотивы Зурабишвили ему неясны.
Глава ЦИК Грузии избирается 2/3 полного состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если такой поддержки у кандидатов нет, простое большинство (76 депутатов) утверждает «технического» председателя комиссии – со сроком полномочий на полгода.
Дважды Каландаришвили удавалось возглавить ЦИК только при поддержке депутатов правящей партии «Грузинская мечта». Под его руководством ЦИК успел провести местные выборы осенью 2021 года. Тогда оппозиция заявила о «тотальных фальсификациях» результатов. Срок полномочий Каландаришвили истекает в конце августа 2022 года.
Президент Грузии в качестве кандидатов на должность главы ЦИК представила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
Убит замглавы оккупационной администрации Новой Каховки
Заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер в результате покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерину Губареву.
По словам источников РИА «Новости», в Гура несколько раз выстрелили возле дома, где он проживал. После этого его госпитализирован в тяжелом состоянии.
Накануне появились сообщения, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского.
Адвокаты рассказали, почему врач-венеролог открыл стрельбу в кабинете директора тбилисской больницы
80-летний дерматолог-венеролог Теймураз Бежанидзе открыл стрельбу в кабинете своего начальника, когда узнал о своем увольнении, заявляют адвокаты.
5 августа Бежанидзе задержали по обвинению в попытке убийства директора Тбилисского кожно-венерологического диспансера, 50-летнего Георгия Галдава, пишет агентство «Новости-Грузия». По словам адвокатов, Бежанидзе признает факт стрельбы, подчеркивая при этом, что не намеревался убивать Галдава.
Согласно их версии, врач, у которого при себе было огнестрельное оружие, зашел в кабинет директора больницы, требуя объяснить, почему его увольняют, но в ответ получил только «очень оскорбительные слова».
«После этого он достал оружие и выстрелил в правую сторону, чтобы припугнуть его. Этот выстрел был произведен с расстояния примерно пяти метров. Не знаю, что произошло в это время. Вероятно, пострадавший отодвинулся в сторону», - сказал адвокат Каха Шония. Из его слов также стало известно, что в отношениях коллег уже долгое время существовала напряженность.
Галдава был ранен в область плеча и живота. Его перевели в хирургическое отделение кожно-венерологического диспансера и прооперировали. По словам медиков, состояние пациента тяжелое, но стабильное.
Следствие продолжается по факту попытки умышленного убийства. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
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