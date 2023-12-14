Сенат США одобрил рекордные расходы на оборону в $886 млрд

Сенат Конгресса США поддержал законопроект об оборонной политике, предусматривающий выделение рекордных 886 миллиардов долларов на национальную оборону в текущем финансовом году, который начался 1 октября. Одобренная сумма примерно на 3% больше, чем годом ранее, отмечает «Голос Америки».

Документ предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 5,2%, что является самым большим увеличением более чем за 20 лет.

Проект был принят при значительной поддержке как демократов, так и республиканцев, минуя партийные разногласия по ряду социальных вопросов, которые могли затормозить процесс, передаёт Reuters. Ожидается, что Палата представителей примет проект позднее на этой неделе, затем он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Среди указанных в законопроекте расходов - закупки новых кораблей, боеприпасов, самолётов, а также меры, направленные на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и помощь Украине.

В частности, предусмотрено продление Инициативы содействия безопасности Украины до конца 2026 года и выделение Киеву 300 миллионов долларов. Это значительно меньше - в сравнении с 61 миллиардом долларов, которые ранее запросил для Киева Белый дом. Эта сумма до сих пор не одобрена Конгрессом из-за позиции законодателей от Республиканской партии, которые увязали запрос администрации Байдена с принятием с масштабных миграционных реформ. В попытке добиться продолжения финансовой и военной помощи с визитом в США ранее на этой неделе побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект, принятый 13 декабря сенаторами, предусматривает создание должности специального генерального инспектора по Украине для проверки использования средств налогоплательщиков по назначению - в дополнение к уже имеющемуся механизму надзора.

«Мы будем и дальше следить за этим, но я хочу заверить моих коллег, что нет свидетельств нецелевого использования оружия, предоставленного Украине, или любой другой помощи», – заявил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс, выступая в поддержку проекта.